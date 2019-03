Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Beniezu

¿ A qué viene quejarnos de que nuestra “democracia” no sea tan democrática ? Y si un antro de corrupción. ¿No sería mejor, revisar nuestra historia para descubrir las causas por la cuales esta tan carcomida y putrefacta? De que quejarnos si cuando nos “regalaron” esta cosa que llamaron “Modélica transición” el pueblo se congratuló feliz por haber conseguido tras cuarenta años la “democracia” sin demasiado trabajo. Fue como un regalo acostumbrados a tanta prepotencia y chulería franquista Y parece que a muy poquitos les pareció que era extraño eso de que a un pueblo le regalen la democracia, sin más, sin apenas luchar, tras haberle sido arrebatada al costoso precio de un genocidio de un millón de víctimas, destrucción de infraestructuras e infinitos sufrimientos humanos etc. etc.

Aquella llamada “Transición” fue un descomunal timo, un “tocomocho” político en toda regla, fue organizado por la servicios secretos USA- uno más- y las elites franquistas, para que, tras la muerte de Franco, se pudiese dar continuidad al control del territorio por alguien aliado y afín a los intereses de los USA. Y quien mejor que la propia continuidad de las estructuras ideológicas y políticas del Franquismo, donde Franco, en vida, ya habían dado muestras de afinidad y empatía con el Imperio USA, pues no olvidemos que el año 1959,el presidente de los USA, Eisenhower visito a Franco y se hizo gran amigo suyo , tanto que le permitiría colocar bases militares de la OTAN en territorio español. Su amor era puro interés estratégico.

Eran tiempos de la “Guerra fría”. Y parece que el enemigo principal para ambos era la URSS. Y así no solo las bases americanas fueron instaladas, sino que comenzó un tierno amor entre USA y el franquismo. Menudas amistades las del supuesto adalid de la democracia occidental con el sanguinario fascista Franco amigo íntimo de Hitler y de Mussolini que había arrasado una España democrática sembrándola con un millón de muertos. Parece que se creó una tierna amistad entre los USA y la dictadura franquista cosa que les estímulo a elaborar un proyecto más ambicioso que supondría darle continuidad a un franquismo camuflado tras la muerte de Franco.

Y todo indica que así fue y es de suponer que no esperaron a la muerte del dictador para comenzar a diseñar lo que sería la farsa que llamarían “Transición”. Es decir, darle continuidad al Estado franquista vestido bonitamente como un estado monárquico democrático al huso occidental.

Aunque en los últimos coletazos de Franco, los cuadros económicos, militares y políticos superiores del Franquismo, viendo que su líder se moría y es de suponer que aconsejado por el propio Franco, fue la CIA, sus agentes de la guerra psicológica, los que tomarían las riendas de lo que sería el diseño de la llamada “Transición”, del franquismo a un neo franquismo decorado de democracia. Estábamos en tiempos de la “Guerra fría” y el factor geoestratégico era de primerísimo orden, y la península Ibérica era representativa de esa estrategia.

Con la intención de salvar los intereses político-económicos de los máximos cabecillas. del franquismo y del propio franquismo, este en adelante seria bien renovado y decorado de democracia. Sería un lavado profundo de su fachada superficial, dejando intacto sus resortes y estructuras fundamentales tal cual, con el fin de conformar un Estado con basamento organizativos e ideológicos capaces de aparentar defender los “valores Occidentales” Y así el ministerio de interior por ejemplo y sus archivos, quedarían intactos, lo mismo que sus cuadros superiores y medios.

Y así todos los ministerios y herramientas estratégicas del Estado seguirían en su sitio. Un Estado que sufriría grandes cambios formales y aparentes, pero manteniendo sus esencias básicas franquistas en aquellos sectores claves tales como el ejercito la policía, la judicatura, el control de archivos etc. y sobre todo manteniendo en sus puestos aquellos cargos esenciales en experiencia y “profesionalidad” que durante veinte años había servido al franquismo, la flor y nata servil del aparato franquista, es decir de su maquinaria represiva y burocrática, bien convencida de lo que hacían.

Es decir, la eficiente burocracia franquista, que sabía muy bien al servicio de quien estaba, y no del pueblo precisamente. Un ejemplo representativo lo tenemos en el policía torturador llamado “Billy el Niño” que ha levantado un escándalo recientemente por haber sido condecorado por su labor policial, ya en plena “democracia.

Pues era mucho lo que había que construir, sobre todo lo que sería la “oposición” legal y oficial puesto que lo que estaba por acontecer no iba a ser una transición natural y espontanea de una dictadura, muerto su dictador, a un nuevo estado supuestamente en parámetros de democracia burguesa. No, el proyecto iba ser más ambicioso y creativo, no habría cabida para la espontaneidad, todo sería minuciosamente planificado y controlado.

Comenzando por lo que sería la representación de la “derecha”, que tomo varios nombres y se decantó finamente por el PP, serían los mismos franquistas con nombre distinto. Y lo que sería la izquierda, por supuesto que no sería el PCE, bastante hacían con tolerarlo, necesitaban un partido dócil y adiestrado como “socialista” al uso occidental, es decir todo pura figuración de izquierda. El auténtico PSOE ya solo era una imagen nostálgica de lo que fue pues ya ni casi existía en el interior del Estado, era ilegal e inactivo, olvidado hasta por la policía. Su sede oficial estaba en Suresnes, Francia, donde sus cuatro figurantes vegetaban con sus recuerdos.

EL GOLPE EN SURESNES

Y allí, en 1974. se presentaron Felipe González y sus nuevos y flamantes nuevos militantes “socialistas” adoctrinados precipitadamente a marchas forzadas, entre gente escogida para dar un golpe teatral, más bien “un golpe de partido”, salidos de la nada, apoderándose del partido, y forzando a un Congreso extraordinario de urgencia, tras tomar sus riendas y sus siglas PSOE. Estructurar aron sus cuadros, pagaron sus deudas y asumieron su control y su dirección, para partir de cero como un nuevo y, peculiar partido servil a los creadores del “chiringuito de la llamada “Transición”.

Esa fue la realidad del nacimiento del nuevo y teatral PSOE, que como es evidente se preocuparon y mucho en hacer ver a la población española por medio de una prensa controlada por los propios conspiradores, creando la matriz de opinión de que era el mismo partido glorioso que había luchado contra Franco.

Eran militantes jóvenes y emprendedores (técnicos) salidos de un adoctrinamiento rápido de lo que debería ser un “militante socialista”, de cartón piedra. Adoctrinados precipitadamente, se supone, al menos había que dar el pego de ello. Y les funciono porque tenían capital y publicidad mediática a raudales. Ya teníamos pues el binomio perfecto para crear un estado con una derecha -esta si- autentica y una izquierda, -esta de cartón piedra- es decir para dar el pego de una ficticia competición entre una derecha y una izquierda “oficiales”. El resto de los partidos serian de relleno “democrático”

Es conocida la combatividad del PCE, en sus luchas de masas contra la dictadura de Franco. Podemos decir que era, entre otras organizaciones antifranquistas, la más numerosa organizada y combativa, dejando numerosos muertos, detenidos y torturados por el camino. Todo mudo tras la muerte de Franco. Desconozco lo que se trató en la dirección del Partido, el que esto escribe estaba detrás de los muros carcelarios franquistas y no pertenecía al PCE, pero tenía contactos con otros presos del PCE que estaban también desinformados como el resto de los presos políticos. Todo era muy turbio para que los presos incomunicados de la realidad nos pudiésemos enterar.

Porque el pueblo, la gran masa popular, poco hizo al respecto para el cambio. Fueron una minoría de activistas los que dieron la cara, la libertad y hasta la vida. El resto, la gran masa fueron meros espectadores pasivos y temerosos de ser castigados. Aunque, también es verdad, que, al nivel de la totalidad del Estado, la única organización política combativa de orientación izquierdista relevante fue el PCE y alguna que otra organización armada a lo largo de todo el franquismo. Primero con los llamados “Maquis”, las guerrillas antifranquistas, y algunos otros minoritarios grupos. Pero al poco de terminar la II Guerra mundial, estas se difuminaron. Pues parece ser que había consignas del Imperio USA para dificultar aquel proyecto de crear una guerrilla antifranquista en los Picos de Europa y a partir del Pirineo, cosa que hubiese dado resultados positivos derrotando a Franco porque los voluntarios republicanos experimentados que habían combatido primero a Franco y posteriormente a los nazis eran numerosísimos y prestos a intervenir.

Pero derrotar a Franco no estaba en los planes de los USA, el cabecilla de los aliados, como al poco se comprobaría cuando estos colocaron las bases militares en el Estado franquista, marcando el territorio español como un territorio protegido de izquierdas. Hasta hoy ¡¡ Y se llaman demócratas!!

Y parece que la derrota del franquismo, de todas sus estructuras incrustadas en el Estado parece que no estaba en los planes del PCE quien se ocupaba fundamentalmente en desarrollar actividades políticas-laborales de captación y concienciación, creando las famosas y combativas CCOO que tanto guerra dieron al franquismo. De carácter fundamentalmente sindical, pero cargaban una ideología militante izquierdista- comunista. Fue la única organización política-sindical poderosa que actuó a lo largo de todo el Estado español hasta la muerte de Franco.

En mi humilde opinión la dirección de aquella izquierda antifranquista comandada por un PCE bastante preparado cuantitativa y cualitativamente como partido, pero no así ideológicamente, tiene mucha culpa de la desastrosa deriva a la que llego la llamada “Transición”. Y hasta podríamos llamarla dejadez a los meros principios de la simple lucha por la democracia, olvidándonos del ideario comunista pues lo que se estaba jugando era conseguir alcanzar una AUTENTICA TRANSICION y no un franquismo camuflado, simplemente una democracia al uso burgués.

El pueblo no fue informado de las martingalas que se estaban gestando, y quien mejor qe el PCE debería haberlo hecho, pues el PCE disponía de una estructura militante lo suficientemente potente como para dar la alarma de las pretensiones de implantar un fraude de democracia. De que se estaba construyendo, una continuidad de los poderes franquistas ayudados por la CIA

Dados los tristes resultados finales de aquella farsa de la llamada Transición, y no por culpa directa de los hechos del PCE , más bien por sus no hechos, por lo que no hizo. Porque en los planes de los diseñadores de la “Transición” no entraba para nada el PCE, sería un convidado de piedra, tolerado en ciertos círculos puesto que a sus elites les interesaba mucho hacer visible que el PCE también pudiese moverse entre los círculos que conversaban y preparaban la “Transición”.

Existen numerosas fotos de Carrillo junto con algunos de aquellos agentes dando el pego de que también participaba en las deliberaciones para dar la impresión de que algo democrático. se estaba tramando, de que el PCE no era un mero espectador de piedra de un escenario donde se estaba gestando un proceso constituyente democrático entre todos los agentes políticos, donde participaban todas las tendencias ideológicas el PCE etc.

Pero la realidad fue otra, sufriría el boicot, siempre sería un convidado de piedra utilizado para dar el pego de que también participaba. Y, que yo sepa, nunca, hizo algo públicamente visible para denunciar, lo que se estaba construyendo. Y hoy en día aun mucha gente no se ha enterado de lo que ocurrió, tal fue el montaje y la complicidad de diversos agentes, Incluido el PCE para que así ocurriese.

CATALUNYA EL DETONANTE

Y así ha sido, esa oportunidad del resurgir del franquismo ha surgido con Catalunya y la explosión de fascismo-falangismo a raudales .Algo inusitado y no esperado por su virulencia . Aunque algunos si que lo esperaban, porque ya habían sembrado para ello y solo esperaban la cosecha. No en vano los diseñadores de la “Transición” mantuvieron el símbolo provocador de la bandera franquista como un ingrediente más de la Monarquía, ambas creaciones de Franco. Y que en veinte años de “transición” han sido los señuelos para convencer a muchos ciudadanos de que era el símbolo verdadero de España, cuando lo que siempre fue el símbolo más puro del franquismo, usado ahora como un vulgar señuelo caza- incautos.

El símbolo de unión de la extrema derecha para unos y para otros el puro franquismo. En realidad, en aquel el Estado español post franco la fuerza operativa opositora mayoritaria era el Partido PCE, era sin duda la fuerza más organizada y combativa con capacidad de dinamizar un frente vasado en la aceptación de los valores políticos de la democracia -burguesa al uso occidental. De una democracia real no la figurativa tal cual los neofranquistas y la CIA consiguieron implementar.

El PCE, se supone, no tardo en percibir cuales eran los planes del Imperio junto a los franquistas y un fantasmal PSOE para crear junto al Rey, una pantomima de Estado monárquico democrático, con una farsa de proceso constituyente incluido. En el cual al PCE no se le permitió participar, ni tampoco a los nacionalismos periféricos.

El caso es que las claves de la Transición se fueron articulando paso a paso hasta que fue parida, Y la realidad es que el PCE no participo en su diseño, no le dejaron o no hizo lo posible para ello , por ejemplo denunciarlo. El caso es que Santiago Carrillo su máximo vocero en aquella coyuntura, se sumó a la alegría de los que aplaudían la llegada de la “nueva y pura democracia” en forma de monarquía neofranquista.

Quizás también pudo haber un sector del PCE, con Carrillo a la cabeza, que gestaron una vulgar traición al partido y a la propia democracia y no alertaron a las bases de lo que estaba ocurriendo. Quienes deberían haber aclarado, públicamente se callaron, quizás se asustaron con aquella matanza de Atocha donde fueron asesinados cinco militantes del PCE, abogados laboralistas y otros atentados similares de la extrema derecha franquista que estuvieron muy activos mientras los diseñadores de la “Transición” ensamblaban todas las piezas de lo que sería el montaje de la farsa.

No se llegó hacer nada democrático de verdad, era demasiada la influencia y poderes que cargaban los Yanquis para oponerse a sus planes que además trabajaban al unisonó con los poderes del Estado franquista, incluida la policía, pues no olvidemos que el PCE seguía siendo ilegal, era simplemente tolerado.

Y porque en realidad tampoco existía una burguesía democrática lo suficiente mente organizada para hacer un frente común con la izquierda incluidos los comunistas, o quizás se hicieron los locos y no quisieron líos y enfrentamientos con el Imperio. Lo que si estuviese claro era que la mayor parte de los poderes del Estado franquista continuarían ahí, de que no habría ninguna purga o limpieza profunda de franquistas en la burocracia del nuevo Estado. Quien debería haberlo denunciado se supone que sería el PCE, pero no ocurrió.

Y así ocurrió, todo quedo, en palabras de Franco, “Todo atado y bien atado” La CIA y los poderes franquistas, y parece que, con abundante capital, parte del cual provendría de la social democracia alemana, para catapultar a un falso partido socialista.

Y la izquierda del PCE, ninguneada por las fuerzas vivas que estaban diseñando la “Transición”, se sintió ninguneada y perdida, opto por la actitud más cómoda, asumiendo sumisa el camino de sumarse al carro de aceptar la farsa de la “Transición”, al menos públicamente, esa fue su actitud, porque no le dieron, parece ser, ninguna otra opción, y tuvo que apoquinar, sin dignidad, el burdo engaño de una farsa democrática.

Fue tan descarado que ni se les permitió participar en la farsa de la elaboración de lo que llamarían la “Constitución”. Paradojas de la historia, el único partido de relevancia organizado y combativo que enfrento al franquismo, seria relegado y ninguneado por los diseñadores de la “transición a la “democracia”, lo que nos da una nítida imagen de la enorme falsedad de todo aquel burdo montaje.

Mentiras y falsedades profusamente repartidas por los poderes mediáticos, los medios voceros de la “Transición”, por lo que serían en adelante el ” Ministerio de información” no oficial ni reconocido, pero real, del nuevo y flagrante Régimen, sin una sede común, para dar el pego de democracia occidental al huso.

No les fue difícil pues ya tenían cuarenta años de experiencia en el lavado de cerebros Lo que nos confirma con nitidez la falsa naturaleza democrática de aquel montaje neofranquista. Los poderes mediático-principales, TV, prensa, radios, revistas etc. que durante cuarenta años franquistas fueron gestionados por empresarios capitalistas pertenecientes a la burguesía franquista, como no podría ser de otra forma, ahora cumplirían la misma tarea, ahora vestidos de democráticos.

Los protagonistas de aquella farsa, la CIA que como corresponde estaría invisible. Carrillo, el convidado de piedra solo poso para las fotos. Los auténticos protagonistas de la Transición fueron la CIA, las elites del Movimiento y un artificial PSOE de “cartón piedra “y alguna que otra figura relevante de la democracia cristiana que solo sirvió para dar una imagen para interpretar una participación electoral de la derecha, el centro y la izquierda.

Se supone que el plan ya venía siendo estudiado por Franco y los USA antes de la muerte del dictador para darle continuidad a lo que sería una estabilidad política para un territorio geoestratégicamente importante para los intereses de Occidente en su pugna con la URSS. El diseño de la llamada “Transiciones supone que ya estaba listo cuando murió el dictador, en 1975 pues ya habían pasado 16 años, y fueron solo pequeños detalles en el encaje de las piezas lo que necesitaban.

Dentro de sus planes nunca estuvo incluido abrir un proceso constituyente abierto a las fuerzas políticas democráticas, el tema principal era garantizar que nunca pudiese alcanzar el gobierno un partido AUTENTICO de izquierdas, pues los USA temían que si una izquierda autentica tomase el poder del estado supondría el fin de la presencia americana en España.

Solamente fueron admitidos los políticos y partidos seleccionada como afines o adictos al Régimen. La única excepción, aparente, fue un PSOE de cartón piedra, construido sobre unas siglas usurpadas de un partido que ya solo era un recuerdo histórico.

Cosa que nos da legitimidad para poder afirmar que todos los agentes que participaron en aquella farsa de un peculiar proceso “constituyente” formaban parte del complot. Es decir que todos ellos eran material franquista más o menos implicados en el proyecto.

No les fue difícil pues ya tenían cuarenta años de experiencia en el lavado de cerebros Lo que nos confirma con nitidez la falsa naturaleza democrática de aquel montaje neofranquista. Los poderes mediático principales, TV, prensa, radios, revistas etc. que durante cuarenta años franquistas fueron gestionados por empresarios capitalistas pertenecientes a la burguesía franquista, como no podría ser de otra forma, ahora cumplirían la misma tarea, ahora vestidos de demócratas

En aquel PCE no hubo coraje suficiente para sacar pecho y denunciar la farsa de la transición, y actuar en consecuencia o puede que los impedimentos que el amigo americano puso sobre la mesa fueron lo suficientemente demoledores como para desarmar al PCE, hacerle rendir y tragar el transvase de la dictadura a la dictablanda, con todos sus poderes intactos, bien decorados de democráticos.

PCE, nunca nos contó que ocurrió, será porque es mucha la mierda por medio que es mejor no remover. El caso es que los franquistas y la CIA montaron el “Chiringuito “a su medida, ellos mismos, escribieron un tocho que llamaron “Constitución” y todas las demás normas de sometimiento político.

Que otra cosa podría salir de unos franquistas y de unos imperialistas sino un franquismo camuflado. Un franquismo vestido de democracia. Pues su finalidad seria garantizar que el Estado español continuase en manos de los mismos poderes facticos franquistas, “mejorados, que seguirían siendo el mismo sector político, de derechas pura y dura confiable políticamente por los USA con el fin de salvaguardar sus intereses geoestratégicos, en aquellos tiempos de Guerra fría. Seguirían en el comando del “nuevo” Estado Monárquico los mismos que nos la arrebato a sangre y fuego cuarenta años atrás, solo que vestidos y actualizados a la nueva moda y además apadrinados por el Imperio.

La historia de este Estado español y sus ciudadanos es penosa y triste como pocas, la palabra papanatas suena fea, pero a veces suena apropiado aplicarla a un gran porcentaje de la población que se creyó el cuento de la “Modélica Transición”

Primero con cuarenta años de vaciado de cerebros de todo aquello que oliese a política, y después, ya adentrados en la “Modélica Transición”, los mismos técnicos en la tarea de vaciar cerebros, ahora asesorados por la CIA , y toda la plantilla de cerebros nazis que trabajaban para el genio nazi de la mentira Joseph Goebbels, que tras la derrota alemana fueron renganchados por los servicios de inteligencia americanos para aprovechar sus conocimientos en el arte de manipular cerebros, esta vez al servicio de la imperial “democracia” yanqui.

LA UNIDAD DE ESPAÑA COMO SEÑUELO FASCISTA

Y así aquellos expertos en la materia de lavar cerebros, se ocuparon de seguir modelando los cerebros hispanos por medio de sus armas de intoxicación mediática en la matriz de opinión de que la recurrente “Transición ” sería una modélica democracia al uso occidental.

En realidad, no fue necesaria mucha tecnología para intoxicar cerebros dado el perfil de una ciudadanía que ya venía con los cerebros vaciados de contenidos políticos tras cuarenta años de franquismo donde las ideas inducidas siempre estuvieron dominadas por un apoliticismo compulsivo repleto de valores anodinos y vacíos. Y así nos va, donde en la actualidad a la ciudadanía le suele costar distinguir y separar los valores y conceptos propios de la enajenación de los de la liberación.

Y así no damos cuenta que el “valor” de la unidad de España. que ha sido tratado durante ochenta años como un sagrado valor “apolítico” ahora se han desenmascarado y lo están empleando como un valor puramente fascista, más incluso, lo exhiben como el valor supremo del fascismo No solo eso, sino que se han quitado bruscamente su disfraz y aparecen como portadores del más puro y duro fascismo franquista, poniendo como estandarte a la propia enseña roja y gualda como genuina enseña fascista-franquista.

Y lo triste es que han engañado a muchísima gente con ese cuento. Gente que desconocía y rechazaba toda muestra de totalitarismo, se encuentra ahora envuelto entre fascistas-franquistas del más puro abolengo, y no se entera tal es el grado de aturdimiento ideológico al que han sido sometidos.

Atrapados en las redes del Franquismo puro y duro, mucha gente descubre ahora los detalles de aquella burda mentira, engañabobos llamada Transición. Es como aquel que recibe una herencia -trampa, donde aparentemente todo es ganancia y valores, pero resulta que lo heredado son puras deudas a las que debe responder y le van a arruinar.

Cuando los diseñadores de la Transición nos endiñaron los tres pilares básicos del neo franquismo: la monarquía, en lugar de la Republica usurpada, la bandera franquista en lugar de la republicana, y el inamovible concepto de la indivisibilidad de España, estaban marcando lo intocable y lo más básico del más puro franquismo. Quienes diseñaron la llamada “Transición” saben muy bien lo que hacían.

Incluso ni el propio concepto de cantidad se diferencia del de calidad, parece que ningún “experto” en sociología política fue capaz de discernir el “detallito” de que, en aquel transvase de una dictadura franquista feroz a una supuesta y modélica democracia, seria de vital necesidad e importancia la depuración y desinfección de los estamento burocráticos del poder del Estado , es decir de los ministerios tales como; justicia, ejercito, hacienda etc. y sobre todo el “ministerio de propagada”, aquel mismo que con Franco funcionaba muy bien. ya con la Transición fue perfeccionado y actualizado” ya no tendría sede ministerial , ahora seria invisible y más perfeccionado por asesores del imperio .Y así su función de alienación e intoxicación ideológica controlada seria impecable, digna de medallas a la eficacia como modeladores de mentes.

Lo podemos comprobar tras ochenta años de actividad, cuarenta con Franco más cuarenta con sus herederos vestidos de democráticos, creando módulos de opinión interesada. Y así podemos ver el desolador resultado en la complicada capacidad cognitivas de la población del estado en cuanto a su capacidad de entender el doble significado del término política, y ser lo suficientemente abierto como para entender el poder de su doble filo , uno positivo cuando es una fuente de conocimiento libertador y otro negativo como un arma para alienar y crear papanatas compulsivos.

En la llamada “Transición” nunca se hizo nada sustancial en cuanto a expandir los valores de la democracia burguesa y a la vez deshacer los valores del llamado “Movimiento”, los valores del totalitarismo franquista. Y aquí destaca enormemente la utilización interesada y torticera que se le ha dado a la bandera impuesta por Franco. Bandera franquista donde las haya pues fue implantada por Franco y cínicamente reinstalada por los diseñadores de la Transición, lo hicieron con torticeros intereses de darle continuidad ideológica al concepto de la “España” franquista.

Estamos en una coyuntura donde los demócratas de corazón debemos tomar conciencia de la realidad envolvente. Sobre conocer y desenmascarar a nuestros enemigos reales, de qué tipo de armas disponen, y de quienes son nuestros amigos políticos – fascistas. Ellos disponen del “Ministerio de información – deformación” un arma poderosísima pues prácticamente todos sus medios están en sus manos coordinados y comandados por un poder central. No seamos tan ingenuos de creernos que estamos en una democracia y de que tenemos “libertad de prensa”. Los poderes del capital la tienen, ciertamente y optan por manipular las noticias a su propia conveniencia y por haberles creído hemos llegado a esta situación kafkiana.