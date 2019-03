(Debajo en castellano)

M1egin

M1Eginek gaur, martxoak 3, 1976an izandako greba gogora ekarri nahi du. Greba hartan Langile Klaseak bi hilabete luzez errejimena estutasunean jarri zuen. Eta bereziki gogoan izan nahi ditugu duela 43 urteko martxoaren 3an polizia faxistak eraildako 5 pertsonak. Gertaera esanguratsua da bere baitan. Gasteizko Zaramaga auzoko San Frantzisko Asis elizan asanblada egiten ari ziren greba orokorraren harira. Polizia espainolak eliza gas negar-eragileen bidez desalojatzea erabaki zuen eta 1.000 tirotik gora bota zituzten eraikinetik irtetzen zirenen kontra. 5 hildako eta 100 zauritutik gorakoa izan zen emaitza.

Eraildakoez hitz egiten dugu, eta ez biktimez, ez dugulako memoria (borrokaren gure memoria) despolitizatu eta leundu nahi. Egun hartan eraildakoak ez ziren polizia bortizkeriaren biktima errugabeak. Burgesia faxistaren kontrako Langile Klasearen borrokaren protagonista eta subjektu izan ziren. Horrexegatik ez ditugu «biktima» lez gogoratu nahi. Izan ere, moral burgesak hitz horren esanahia aspaldi hustu zuen. Klaseen arteko gerran hildakoen moduan gogoratu nahi ditugu, beraien eskubideengatik eta gure klasearen duintasunagatik borrokan eraildakoen moduan. Iragandako borrokaren hildakoak, egungo borrokan gure ipar direnak. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo eta Bienvenido Perearen izenak gogora ekartzen ditugunean, ez gara soilik beraiek omentzen ari. Memoria kolektiboa bizirik mantentzen ari gara. Memoria -gure memoria kolektibo eta matxinoa- ez da iraganaren oroitzapen hutsa. Borrokarako arma bat da ahanzturaren kontra, errebisionismoaren kontra eta historiografia burgesaren Historia lineal eta progresiboaren kontra. Gure iraganeko eta oraineko borrokak harremantzen dituen hari gorria da. Iraganerako begirada da memoria, orainaren kontra borrokatzeko eta etorkizunerantz ibiltzeko balio digun iparrorratza.

Bilbon, Bizkaian eta Euskal Herrian Gasteizko gertaerak gogoratzeko arrazoi asko daudela uste dugu. Bereziki, sarraskiaren ondorengo erantzuna ez zelako Gasteizera mugatu, Euskal Herriko Langile Klase osoaren parte hartzea izan zuen erantzuna izan zelako baizik. Martxoaren 3an bertan Bizkaian 35.000 gizon-emakume langile baino gehiagok beraien lan jarduera gelditu zuten eta martxoaren 8rako greba orokorra deitu zuten. Langile Klasea modu masiboan lotu zitzaion grebari (150.000 pertsonatik gora). Ekintza eta manifestazio ugari izan ziren Euskal Herri osoan zehar. Horietako baten Vicente Antón Ferrero langilea erail zuten Basaurin, «martxoaren 3ko seigarren hildakoa».

Ordutik, martxoaren 3an («Euskal Herriko maiatzaren batean»), Langile Klasearen altxamendu hura oroitzen dugu gure hildakoen eta duintasun borroka hura aurrera eraman zuten gizon-emakumeen egun gisa. Borroka haren eredua Gasteiztik kanpo ere gogoratu behar dugula uste dugu, ez lan aldarrikapen huts moduan soilik, gure herriaren askapen borrokaren sinbolo bezala baizik, eta bere protagonistak historia komun bateko seme-alabak bezala baizik. Zapaldutako Euskal Herri matxino eta iraultzailearen historia, lur hauetako klase borrokaren historia, desjabetutako klaseen historia eta memoria kolektiboa, hain zuzen ere.

Hori guztia dela eta, hasieran esan bezala, idatzi honek ez du soilik omenaldia izan nahi. Borrokarako deia izan nahi du, martxoaren 3a ez dadin iraganeko argazkia izan, orainerako arma baizik. Atzoko ereduak gure egungo borroketan bizirik jarrai dezan. Izan ere, gure hildakoak gogoratzeko eta mendekatzeko modurik onena ez baita urtean behin omenaldia egitea, egunero borrokatzea da. Horregatik, Bilbo eta Euskal Herriko herri eta Langile Klasea animatu nahi dugu lanean eta lurraldeetan klase borroka bultzatzen jarraitzera. Kapitalaren kontra, soldatapeko lanaren kontra eta dominazio burgesaren kontra borrokatzera. Etxeko langileen borroka, Bizkaibusekoa, Huertas de Peraltakoa, manteroena eta abar, harremandu behar ditugu auzoetan gentrifikazioaren kontra, espekulazioaren kontra eta beste modu baten bizitzearen alde ematen ari diren borrokekin. Gure ustez, etsai beraren (Kapitalaren) kontrako (klase) gerra bera interpretatzeko modu desberdinak baino ez dira.

Amaitzeko, M1Egineko kideok aurtengo maiatzaren bateko deialdian parte hartzeko deia luzatu nahi dizuegu. Azken urteotan bezala manifestazioa deituko dugu egun hori borroka egun izan dadin. Hori dela eta, aurten piztiaren erraietatik abiatuko gara. Gure gorputzak Kapitalaren mesedeetan esplotatzeko baino nahi ez dituzteneei gure mespretxurik sakonena erakutsiko diegu. Gure gorrotoa iraultzaren hazi bihurtuko dugu. Kaleetan elkar ikusiko dugu.

AKABA DITZAGUN KAPITALISMOA ETA BERE ESPLOTAZIO MOLDE GUZTIAK!

GORA LANGILE KLASEAREN BORROKA!

M1Egin

Desde M1Egin hoy, 3 de marzo, queremos recordar la huelga que tuvo lugar en 1976, en la que la Clase Trabajadora puso en jaque el régimen durante más de dos meses. Queremos recordar, en particular, a las cinco personas asesinadas aquel 3 de marzo de hace 43 años a manos de la policía fascista. Los hechos son notorios. Se estaba celebrando una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga (Gasteiz) –en el contexto de una huelga general–, cuando la policía española decidió desalojar la iglesia. Para ello, utilizaron gases lacrimógenos y, a continuación, dispararon más de mil proyectiles a la salida del edificio, dejando un balance de 5 personas muertas y más de 100 heridas.

Hablamos de asesinados y no de víctimas, porque no queremos despolitizar y edulcorar la memoria (nuestra memoria de lucha). Los asesinados ese día no fueron víctimas inocentes de la brutalidad policial. Fueron protagonistas y sujetos de la lucha de la Clase Trabajadora contra la burguesía fascista. Por ello, no queremos recordarles como «víctimas» (una palabra ya vaciada de significado por la moral burguesa). En M1Egin queremos recordarles como caídos en la guerra de clases, asesinados mientras luchaban por sus derechos y la dignidad de nuestra clase –los muertos de esa guerra pasada que nos guían cada día en la guerra presente. Así, cuando recordamos los nombres de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda no lo hacemos solo para conmemorarles, sino para mantener viva la memoria colectiva. La memoria –nuestra memoria colectiva e insurgente– no es un simple recuerdo del pasado, es una arma de lucha, contra el olvido, contra el revisionismo y contra la Historia lineal y progresiva de la historiografía burguesa. La memoria es el hilo rojo que vincula nuestras luchas pasadas con las presentes y las futuras, esa mirada hacia el pasado que nos sirve como brújula para luchar contra el presente y caminar hacia el futuro.

Creemos que hay muchas razones por las que desde Bilbo, Bizkaia y toda Euskal Herria merecen ser recordados los hechos de Gasteiz. En particular porque lo que vino después de esa matanza no se limitó a Gasteiz, sino que fue una respuesta de solidaridad y de lucha en la que participó toda la Clase Trabajadora de Euskal Herria. En Bizkaia el mismo 3 de marzo más de 35.000 mujeres y hombres trabajadores pararon su actividad laboral y llamaron a la huelga general del 8 de marzo. Ese día, la Clase Trabajadora secundó masivamente la huelga (más de 150.000 personas), llevando a cabo acciones y manifestaciones en todo el país. En una de éstas, en Basauri, fue asesinado otro trabajador, Vicente Antón Ferrero, «el sexto caído del 3 de marzo».

Desde entonces cada año el 3 de marzo («el 1º de mayo de Euskal Herria») recordamos ese levantamiento de la Clase Trabajadora, como el día de nuestros caídos y de todas esas mujeres y hombres que llevaron adelante esa lucha de dignidad. Creemos que el ejemplo de esa lucha tiene que ser recordado más allá de Gasteiz y no como una simple reivindicación laboral. Hay que recordarla, en cambio, como símbolo de la lucha de liberación de nuestro país y a sus protagonistas como hijos de una historia común, la historia de la Euskal Herria oprimida, insurgente y revolucionaria, la historia de la lucha de clases de esta tierra, la historia y la memoria colectiva de las clases desposeídas.

Por eso, como decíamos al principio, este escrito no quiere ser (solo) una conmemoración. Queremos que sea un llamamiento a la lucha, para que el 3 de marzo no sea una foto del pasado, sino un arma contra el presente; para que el ejemplo de ayer siga vivo en nuestras luchas de hoy. Porque el mejor modo de recordar y de vengar nuestros caídos no es conmemorarles un día al año, sino luchar todos los días. Por este motivo, animamos al pueblo y a la Clase Trabajadora de Bilbo y de Euskal Herria a seguir impulsando la lucha de clases en el trabajo y en los territorios. A luchar contra el Capital, contra el trabajo asalariado y contra la dominación burguesa. Para ello, tenemos que vincular las luchas de las trabajadoras del hogar, de Bizkaibus, de las Huertas de Peralta, de las manteras etc. a las luchas que se están dando en los barrios contra la gentrificación, contra la especulación y a favor de otra forma de vivir. Para nosotras solo son formas diferentes de interpretar la misma guerra (de clases) contra el mismo enemigo (el capital).

Para acabar desde M1Egin queremos invitaros a participar en la movilización del 1 de mayo de este año. Como los últimos años, convocaremos una manifestación para que este día sea un día de lucha. Por eso, este año partiremos de las entrañas de la bestia. A aquellos que solo quieren nuestros cuerpos para explotarlos les vamos a mostrar nuestro más profundo desprecio. Convirtamos nuestro odio en la semilla de la revolución. Nos vemos en las calles.

DESTRUYAMOS EL CAPITALISMO Y TODAS SUS FORMAS DE EXPLOTACIÓN!

GORA LANGILE KLASEAREN BORROKA!

Gasteiz 1976: Pasan los años…

Boltxe kolektiboa

Pasan los años desde aquel marzo de 1976 y los rostros de los cinco obreros asesinados en Gasteiz por la policía fascista española se mantienen como eran, jóvenes. Los rostros jóvenes de cinco personas integrantes del pueblo trabajador vasco que participaban en una asamblea enmarcada en una durísima huelga que persiguió objetivos estrictamente laborales.

Pasan los años y tanto sus reivindicaciones laborales como sus métodos de lucha mantienen plena legitimidad. Frente a la explotación capitalista es legítimo que la clase obrera clame por mejorar sus condiciones laborales. Y la mejor herramienta es la organización. Y esa organización nunca va a encontrar un marco más idóneo que la asamblea, o el concejo de trabajadores y trabajadoras. El pueblo trabajador organizado en defensa de sus intereses que como clase, género o pueblo le corresponden, alejado de las burocracias sindicales o de partido, de político o de líderes carismáticos que la traicionan. El pueblo nunca va a traicionar al pueblo. Solo el pueblo, salvará al pueblo… dos consignas que por encima de frases hechas reflejan hoy día la acuciante necesidad de la clase trabajadora de nuestro pueblo.

Los rostros jóvenes de aquellos trabajadores nos reclaman y nos exigen. Sus miradas nos cuestionan si vamos a continuar la lucha en la que ellos cayeron y hasta ahora, solo otros rostros jóvenes les han dado respuesta afirmativa. Esa es la gran esperanza de nuestro pueblo. Frente a quienes imploran reuniones con la patronal o glosan a reaccionarios recientemente fallecidos, la grandeza y el compromiso de los jóvenes reanudará la lucha y retomará el testigo que dejaron estos obreros.

Pasan los años y el fascismo español, sigue tal y como era en 1976. Ahora, en este 2019, mostrando su perfil de una manera más nítida si cabe. Hablando sin tapujos de recortarnos derechos, oprimirnos incluso por opinar en las redes sociales o extendiendo su idea de «España: Una, Grande, Libre» que jamás abandonaron. Pero esta vez con la complicidad que supone la inanición del reformismo que como respuesta solo ve urnas.

Jamás veremos a aquellos jóvenes de otra manera que como los vemos en las imágenes que disponemos de ellos. Eran militantes, trabajadores, comprometidos, asamblearios… eran jóvenes. Eran pueblo trabajador vasco.