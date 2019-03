Autor: Borroka garaia da!

Aupa Eneko, no te conozco pero creo que hemos compartido en el pasado algunos lugares comunes aunque en otros tiempos y espacios diferentes. Lo primero que quería decirte es que me parece extraño y significativo que escribas un artículo dirigido a GKS en un medio de noticias (Gara) en el que son invisibles y ni siquiera informaron de su nacimiento (al contrario que el resto de medios generalistas vascos como Berria o Argia) y la primera noticia que han tenido de ello sus lectores sea filtrada a través de ti. Por lo que sin ningún prejuicio y dando por descontado que eres un tipo inteligente se ha de extraer de ello que no te dirigías a GKS sino a los simpatizantes de tu partido para cerrar filas ante la desorientación y pérdida de ilusión creciente. Ya que de lo contrarío, sería idiota intentar “apartar diferencias” desde un centro marginador (y en mi opinión hostil, aunque todo el mundo tiene el derecho a ser hostil con los planteamientos que desee a cualquier posicionamiento que esté al margen del sector mas conservador de tu partido). Y como no creo que seas idiota pienso que lo escribiste no por lo que puedas pensar o dejar de pensar de GKS aunque hayas escrito una tesis doctoral de una organización que acaba de presentarse, es decir sin base, sino porque el contraste de la realidad con las propuestas y acciones de tu propio partido hace tiempo que está inmerso en una pérdida de adhesión y referencia apreciable. Y además ganada a pulso, entre otros factores por la dinámica tóxica, marginadora y de señalamiento con quien no comulga con posicionamientos partidistas determinados y por haber expulsado, silenciado y apartado con éxito de una forma u otra al ala izquierda revolucionaria de lo que fue la izquierda abertzale tras la liquidación del MLNV.

Y es que al contrario de lo que das a entender, la izquierda abertzale como movimiento nunca fue un grupo monolítico ni mucho menos “leninista” ni nada parecido, sino un movimiento que agrupaba desde el comunismo y el socialismo revolucionario hasta sectores de la socialdemocracia, y hoy lo que representa Sortu es a estos últimos en exclusiva independientemente de que aún queden militantes de paciencia infinita no alienados con la socialdemocracia, pues todo el programa e ideología es prácticamente calcada a la que antaño tuvo Aralar. Por eso entre otros motivos la decisión de acabar con organizaciones desde fuera y a través de militantes con responsabilidad desdoblados en otras estructuras no conocidas y ajenas a ellas mediante grupos creados sin información a la propia militancia. Algo que también ocurrió de iguales o diferentes formas con unas cuantas organizaciones y movimientos hoy desaparecidos. El objetivo era crear un partido centralizado clásico y prototipo de la socialdemocracia anulando la forma de movimiento y de unidad popular. Y en torno a la figura de un líder y su grupo cercano de afinidad para una estrategia institucionalista prioritaria (las derivas institucionalistas no caen del cielo). Por eso creo que resultará importante para la socialdemocracia abertzale que personas relacionadas de alguna manera con los antiguos referentes y sectores revolucionarios sean vocales en defensa de sus postulados a parte de ponerlos y mantenerlos cerca.

Y ante esa pérdida de adhesión y referencia, a veces en vez de dar solución a las problemáticas que le impiden avanzar se tiende a crear un “enemigo” que sirva de cohesionador interno. De esta ,manera, se construye un muñeco de paja hecho a medida al que se le adjudica todo tipo de epítetos, miedos atávicos, lugares comunes con la intención de poner una pantalla ante la realidad cual avestruz escondiendo la cabeza en un hoyo: españolistas, obreristas, izquierdistas, ultraizquierdistas, puristas, que pasan de los presos… y todo ello rodeado con un compendio de citas y referencias como si el pobre de Lenin en un par de párrafos pudiera volver de la tumba y servir de parapeto y justificación a la falta de hechos y pruebas. No es la primera vez que desgraciadamente algunos sectores de la izquierda abertzale lo han hecho. Algunas ocasiones con consecuencias trágicas de hondo calado como acusar y difamar a gudaris asesinados en emboscadas aun con su sangre caliente derramada por el suelo de para-policiales, solo por disputas ideológicas, y han tenido que pasar décadas y el peso abrumador de la realidad para que quede desmentido. Si de algo sirve la memoria histórica es para no cometer errores en el presente, y el engaño es uno de ellos. No podemos perder más décadas.

Eneko, yo no he ido a la universidad y no soy académico, pero creo que el “obrerismo” es un concepto que inicialmente estaba relacionado con una etapa ya hoy acabada del capitalismo. Hoy “el obrerismo” solo es una degeneración que se suele producir al interior de algunos sindicatos que tienen una visión corta de lo que supone la clase trabajadora en su conjunto. Generalmente se produce en la aristocracia obrera que para intentar salvaguardar sus propios intereses mimetiza a toda la clase trabajadora con su propia y exclusiva condición, restando y excluyendo de la clase trabajadora a la mayoría del conjunto de la clase. Uno de los arquetipos del “obrerismo” sería el trabajador de martillo al cinto como sujeto exclusivo de la clase y además de forma identitaria. Pero la clase trabajadora también lleva una plancha en mano en el hogar, un bolígrafo en el centro de estudios, un teclado, o no lleva nada porque está en el paro o completamente excluida. El obrerismo hoy en día principalmente está representado por los sindicatos socialdemócratas que se circunscriben a las mejoras salariales sin una estrategia de toma de poder para la clase trabajadora en su conjunto. Creo que esto no tiene nada que ver con GKS (más bien lo que se desprende de GKS es terminar con el “obrerismo” a través de la unidad e independencia de clase), y en los actuales sindicatos vascos si que abría que echar un ojo hasta que punto está interiorizada la tendencia “obrerista”. Teniendo en cuenta que hay unos vacíos estancos inmensos entre juventud trabajadora – estudiantado – mujer trabajadora no asalariada y sindicalismo de asalariados. Es una pista muy grande de que “el obrerismo” es un problema actual del sindicalismo vasco, y no precisamente de la juventud trabajadora que intenta tratar de revertirlo globalizando al completo la clase y no “sectorializandola” como es costumbre en la socialdemócracia para que la pequeña y la mediana burguesía controle a los “sectores”.

Tanto izquierdismo como ultraizquierdismo en sí mismo son palabras bastante vacías. Generalmente empleadas a modo de auto-justificación. El “izquierdismo” no supone una teoría política ni estratégica sino de ejecución de la táctica y prácticamente todos los movimientos políticos revolucionarios fueron acusados de “izquierdismo” y “ultraizquierdismo” en algún momento de su historia. Incluido Lenin previamente a la revolución de octubre por los que decían que no existían condiciones para ello. Es más, Lenin tuvo que hacer las tesis de Abril porque el movimiento bolchevique al completo estaba incrustado en la otra cara del izquierdismo, en la demora, e incluso cuando se empezó a superar no pocas veces el movimiento fue a su vez superado por las masas con lo que trajo rápidas reorganizaciones para remar a favor de ello y en otras ocasiones al contrario las masas pusieron el freno ante ciertas dinámicas.

El “izquierdismo” en esencia sería el subjetivismo frente al materialismo histórico. Es decir, la no labor previa de preparación y formación para emprender luchas decisivas haciendo planes precipitados. En honor a la verdad hay que decir que todo movimiento de izquierda es “izquierdista” hasta que no demuestra lo contrario, es decir, hasta que vence y por tanto demuestra que estaban dadas las condiciones. Por lo que es común que los movimientos se precipiten o al contrario que se demoren y pierdan oportunidades. Por lo tanto ningún movimiento que no haya vencido y conseguido sus objetivos puede dar demasiadas lecciones de “izquierdismo”. Y por supuesto, a una organización que acaba de nacer como GKS, que todavía estará apunto de desplegar su táctica y estrategia organizada realizar una crítica de “izquierdismo” está plenamente fuera de lugar. Ya que se necesita una práctica organizada y extendida en el tiempo que pueda probar tal acusación. La critica al “izquierdismo” en los tiempos que hoy corren no suele ser más que una vulgar palabra usada por la socialdemocracia, pero no en el sentido real de su significado sino como crítica al proyecto estratégico revolucionario que es diferente al socialdemócrata y eso es lo que se intenta críticar.

Desafortunadamente no va bastar con mover unas ikurriñas o arranos al aire para conseguir la liberación nacional. En Euskal Herria tenemos un problema grave de cara a crear a eso que llamas “mayorías”. Y uno de los fallos históricos de la izquierda abertzale ha sido el no poder unificar a la clase trabajadora que no es nada mas y nada menos que la mayoría. Una de las razones principales ha sido el no desplegar una estrategia con todas sus consecuencias que deje atrás el identitarismo, lo cual ha sido aprovechado por los estados para intentar trasladar el conflicto nacional y social a uno identitario “vascos contra españoles” “abertzales contra nacionalistas españoles” “nacionalistas contra no nacionalistas” “terroristas contra demócratas”. Y nosotros acabamos siguiéndoles el juego. En la época de Argala y un poco antes se hicieron muchos esfuerzos para solventar este dilema (De ahí las formulaciones de PTV que con el tiempo se abandonaron sin explicación). Esa batalla nos la ganaron por incompetencia (y porqué mataron a Argala con todo lo que suponía y ahí empezó el lento declive teórico que pasaría factura). Lo cierto es que 1 de cada 3 vascos y vascas vive en el “gran bilbao” y si le unimos las zonas macro-industriales del resto de Euskal Herria ahí encontramos nuestra imposibilidad que paradójicamente tendría que ser nuestro baluarte.

Fusionar definitivamente a las capas trabajadoras vascas que hasta ahora han estado bajo la manipulación españolista o la regionalista de la burguesía en un proyecto atractivo y palpable de liberación nacional con alternativas más que claras y contundentes en lo social. Única forma de acabar con la división de la clase trabajadora. Créeme que eso muy difícil se hará elogiando a Arzalluz, defendiendo el foralismo o el concierto y chupando rueda del jeltzalismo sino que nos aleja de esa unidad de clase nacional. Confirma al regionalismo burgués en la centralidad porque existen cientos de miles de personas que en sus propias carnes han sufrido y sufren las consecuencias de la derecha vasca, la reacción y la miseria, esa derecha vasca nunca ha sido anti-fascista porque no existe anti-fascismo sin anti-capitalismo, y si nunca se han acercado a un proyecto nacional vasco no lo van a hacer con otra versión del PNV a modo de su sector crítico y cada vez menos crítico. Lo único que produce son mayorías, pero electorales para el PNV. Hay que romper los muros construidos que con tanto ardor la burguesía vasca en sus diferentes variantes levantó desde lo de los “maketos” hasta la guetización españolista como forma que se retroalimenta para mantener dividida a la clase trabajadora vasca. Y eso no se puede hacer desde el hotel carlton.

Si eso ocurre, Euskal Herria estará muy cerca de la ruptura. Esta batalla no partidista se va a decidir principalmente en las márgenes del Nerbion y Bilbo (precisamente donde surgió el nacionalismo vasco y el nacionalismo revolucionario) así como en las macrozonas industriales y de mayor densidad obrera de Euskal Herria. La transición de movimiento abertzale a movimiento nacional constituyente y el surgimiento de la clase nacional constituyente van de la mano. Y para esa ruptura es acuciante que exista una unidad de clase lo más amplia posible con todas sus luchas que puedan dirigirse a la ruptura y que eso sea tractor y gasolina de los pasos a dar. Es el no basta con una conciencia nacional, sino con una conciencia nacional de clase.

“En un pueblo donde haya opresión nacional, la lucha de clases adquiere forma de lucha nacional”.

Es bastante probable que algunos simpatizantes y militantes de la izquierda abertzale que lean esta frase piensen que corresponde a la genuina aportación teórica de la izquierda abertzale, incluso puede que algunos piensen que fue concretamente ETA la que sentenció semejante afirmación. Lo cierto es que ni una cosa ni la otra. Esa frase corresponde al chino Mao Tsetung décadas antes de que naciera ETA y la izquierda abertzale moderna. No se ni cuantas veces la habremos repetido como loros pese a que en realidad cuando Argala hablaba de las dos caras de la moneda o cuando Txabi y su hermano teorizaban el PTV estaban dejando atrás el paradigma maoísta de los primeros escarceos teóricos de la V asamblea dirigidos a asentar el concepto de marco autónomo de la lucha de clases frente a otros posicionamientos. Y con el tiempo se convirtió en un lema vacío para los que piensan que la lucha de clases no es relevante para la conformación fundacional de nuestra independencia.

Y es que la realidad es la que es. Hoy por hoy si tu te diriges por ejemplo al movimiento feminista y les dices que hagan prioridad de la lucha nacional y guarden sus banderas moradas para tiempos mejores lo mas probable es que se rían de ti. Lo mismo frente a banderas rojas o cualquier otro tipo de actividad del proletariado vasco. Y es que eso de las dos caras significa que no existe una patria en el aire por un lado, en un mapa o en una bandera y la clase trabajadora por el otro. La nación trabajadora es una sola, no dos monedas diferentes y de lo que se compone materialmente esa nación no es ninguna otra cosa que el pueblo trabajador vasco que levanta sus banderas por lo que ninguna opresión es secundaria ni prioritaria sino una misma cosa que tiene que combatirse al completo y romper todos sus topes sin ninguna pausa. Responsabilidad de los y las que tomamos a Euskal Herria como marco autónomo y nuestra nación, que la clase trabajadora vasca acabe optando radical y decididamente por su completa soberanía y libertad con decisión para enfrentarse a los estados. Y es muy difícil de visualizar tal cosa a través de acuerdos en despachos entre partidos mediante vías institucionalistas poniendo en dependencia a todo lo demás, y es del todo factible aunque al mismo tiempo rigurosamente difícil que el pueblo se organice y sea la catapulta y punta de lanza de su propia liberación estando en dependencia todo lo demás. Sin embargo ese es el único camino.

La frase de Mao es compleja de explicar, ni el propio Mao supo explicarla bien porque para empezar no existe lucha de clases sin forma nacional (toda lucha de clases opera en una realidad nacional concreta) y la lucha nacional puede ser contraria a los intereses de la clase trabajadora, si la lucha nacional no es real y es direccionada a modo de excusa para fortalecer a la burguesía. En cualquier caso habría que hacer un análisis conciso de que se entiende por lucha nacional y por lucha de clases para poder entender la frase misteriosa de Mao y hay que conocer el contexto donde fue dicha. Que no fue otro que en la inminente invasión militar por tierra, mar y aire de las fuerzas armadas imperiales japonesas. Debido a ello Mao optó por la necesidad de una alianza militar entre el partido comunista y patriotas de derecha. Una necesidad coyuntural táctica necesaria para repeler la invasión, (algo que interesaba objetivamente a burguesía como a clase trabajadora), pero no desde luego suficiente como para que alguien lo sentencie teóricamente de tal manera haciendo de ello un paradigma estratégico sacado de contexto cuando no pasaba de necesidad oportunista (aunque acuciante debido a la situación). Entre otras cosas, esa alianza acabó en guerra civil y con la expulsión de los nacionalistas burgueses a Taiwan de una patada. Por lo que en este caso la clase trabajadora se pudo valer de la burguesía para después patearla. Algo que desgraciadamente han sido excepciones en la historia de la humanidad en las que sobran dedos de una mano.

Este tipo de alianza coyuntural en países ocupados nacionalmente solo es probable o factible cuando partes de esa burguesía realmente tienen mucho que perder ante la lógica de la ocupación o de ser destruidas y absorbidas por la otra burguesía ocupante. Es decir , en una situación prácticamente de vida o muerte o en un abismo de pérdida constante de poder monetario.

En realidad el origen real de este planteamiento teórico precede a Mao y viene de los procesos históricos independentistas frente a España principalmente en América. La metrópoli de las colonias españolas en América ejercían una fuerte presión sobre las burguesías nacionales a las cuales no les salía rentable su situación y en muchos casos se producían procesos de radicalización o incluso desclasamiento poniéndose al servicio de la clase trabajadora y sus intereses objetivos tanto nacionales como sociales dando paso a procesos de liberación nacional.

Pero este no es el caso de Euskal Herria, ni por contexto ni por situación geo-política. De haber sido el caso el momento quizás lo fue “la era de las carlistadas” pero nunca fue una guerra nacional de liberación porque la burguesía vasca optó por hacerse parte intrínseca del proceso que llevaría al capitalismo español y al hecho fundacional estatal español (a partir del liberalismo) y las clases humildes vascas no tenían desarrollada aun la conciencia nacional de clase. Sino que estaban envenenadas por la reacción cristiana y el foralismo. Así que sufrimos unas guerras imperialistas (entre otras cosas por el hierro, o petróleo de la época) que tenían por objetivo la creación del mercado y estado español moderno sin la conciencia anti-imperialista requerida para una salida favorable por la liberación nacional.

Muy especialmente hoy en día la burguesía vasca y sus intereses corren de la mano del interés del capitalismo español del cual son partícipes y beneficiarios. Tanto la burguesía clásica españolista como la vinculada al PNV. Esta es la razón por la que el PNV está incapacitado para desarrollar cualquier proceso de independencia. Estando cubiertos sus objetivos estratégicos con autonomía, UE, conciertos y convenios (con “foralismo”). Por lo que una estrategia interclasista focalizada de cara a la burguesía vasca por la socialdemocracia abertzale ha desestructurado el proceso de liberación nacional y social en los últimos años, mientras que el propio socialismo revolucionario abertzale ha sido desestructurado a conciencia para tal labor.

Para la creación de una clase nacional constituyente habría que decir que todos los estados se constituyen con una, pues un estado es el monopolio de la violencia en un territorio por una clase concreta dirigente (eso es lo que significa que un estado no es neutral), pese a ser abertzale pienso que la concepción del nacionalismo vasco como fetiche que ha usado la socialdemocracia abertzale está plenamente agotada y no así el de la nación trabajadora que apenas está explorado en profundidad aunque ya lo fuera explicitado por nuestros antecesores. Por lo que no por mas gritar independencia y mover ikurriñas se va avanzar un ápice, mas bien desde la crisis se está retrocediendo y no es casual, como no es casual que hoy por hoy el independentismo puede que esté en su bajo más histórico de adhesión.

Desde esa perspectiva entiendo que se debe de operar un marco teoríco-político renovado que de una nueva praxis para dar una solución a una fase completamente nueva que es la que se ha operado tras los cambios transcendentales del capitalismo y hoy por hoy recetas del pasado tanto socialdemócratas como revolucionarias no van a ser suficientes para la consecución de los objetivos. Por lo que se debería prestar mucha atención y respeto a los intentos de la juventud vasca que aboga por un estado socialista independiente por coger las riendas de su presente y no desatar ciertas campañas criminalizadoras, robar sedes, marginar, mentir etc.. algo que está muy lejos de un debate e intercambio de ideas.

Hoy Sortu, tu partido, en mi opinión está momificado en el pasado, paralizado en Txiberta o Lizarra. Cosa que lleva hasta idealizar a Ibarretxe (que no tiene nada que ver con Telesforo Monzón).Con la creencia de que “la vía maltzaga”, es decir, la unidad “abertzale” plana con el PNV-Geroa Bai es paso fundamental e ineludible para una estrategia de liberación nacional que además debe ser con el beneplácito de la pequeña y mediana burguesía en igualdad de condiciones. Pero el tiempo pasa, y a algunos les pasa por delante, las frustraciones de generaciones viejas que no pudieron lograr ciertas cosas no pueden hipotecar el presente ni el futuro, solo recrea el colapso.

De ahí que se haya pasado a una estrategia estatutista que no sería otra cosa que reformismo nacional (la otra cara de la moneda del reformismo social) que no avanza en la ruptura sino que la hace retroceder y asienta y legitima el status-quo independientemente de que haya mas o menos votos. Creer en definitiva que a través del estatuto, a través de la unidad con el regionalismo burgués vasco se crearán condiciones hacia la independencia o de negociación con el estado Cosa que ocurre al revés, se están perdiendo y para el estado en estos momentos Euskal Herria no es ningún problema, sino que un ejemplo de la victoria que aducen.

La táctica y estrategia del nuevo socialismo revolucionario vasco que abogue por la liberación nacional y social en todas sus vertientes es algo que en estos momentos está en construcción y que ineludiblemente irá tomando diversas formas estructuradas. Ya que para tener estrategia primero hay que tener organización. Y ante esos diferentes espacios que se están e irán abriendo, obviamente ajenos al aparato de Sortu (porque no fue lo suficientemente inteligente para intentar agrupar sino que prefirió la destrucción de puentes rompiendo así una comunidad) intentar poner puertas al mar o mediante la difamación intentar crear espacios estancos, aunque le diera resultados en el pasado ya no los está dando, ni los puede dar para la socialdemocracia abertzale. Por lo que lo más sensato sería hacer fuerza allá donde exista concordancia y no hacerla en ningún sentido donde no exista. Es entonces cuando los debates cobran sentido, no reduciéndose a meros actos de propaganda.

No creo que nadie en su sano juicio piense que con los gaztetxes exclusivamente se puede dar la vuelta a todo, pero cada vez somos más los y las que pensamos que la base requerida para ello se encuentra en estos momentos en desplegar el poder obrero y popular dando una nueva vuelta de tuerca a la construcción nacional y social a través de los movimientos populares de base (siendo las dinámicas que puedan desplegar los gaztetxes una parte importante de ello, al fin y al cabo los gaztetxes okupados son la única Euskal Herria ya independiente que conocemos aunque a mucha socialdemocracia no le importe sacrificarlos, co-optarlos para la legalidad española o que se hundan en la represión mientras al mismo tiempo nos dicen que eso ocurre caído del cielo y que no tienen responsabilidad en los cuerpos policiales que gestionan, en las decisiones municipales de prohibición que toman o en los gobiernos en los que participan.

Esos pasos y la globalización de las luchas desde el abajo y con los y las de abajo va a requerir un esfuerzo brutal para la constitución de una nueva Euskal Herria plenamente libre, y los pasos a dar si bien en estos mismos momentos se pueden empezar a configurar (y de hecho se está haciendo en múltiples debates que se están realizando por toda Euskal Herria), se está en una fase de construcción de las herramientas nuevas necesarias para ese nuevo futuro. Y como bien decía uno, quedan cosas por descubrir, y para ello da más resultados jóvenes con ilusión que algunos viejos con ambición o frustración.

De joven me prometí que no seguiría la costumbre de aquellos,algunos con medallas incluso, que aprovechándose del poder mediático y fáctico que nosotros y nosotras (las bases) les ayudamos y les proporcionamos con trabajo (a parte de pegarles todos sus carteles por si con los nuestros no fuera suficiente), que desde la grada se dedicaban un día si y otro tal vez a malmeter y enredar contra la juventud vasca combativa. Es por ello que difícilmente alguien habrá leído aquí en mis letras nunca alguna muestra de desprecio a las dinámicas políticas de la juventud vasca que pretende cambiar las cosas. Yo creo que la juventud si tiene algún derecho claro es a equivocarse o a acertar, a experimentar y a vivir con libertad. Y que es ella misma la que debe solucionar sus problemas y sus diferencias de haberlas. De esta manera yo ahora con 43 años apoyo a Ikasle Abertzaleak, a todas las gazte asanbladas, a Ernai, a GKS.. y a cualquier forma organizativa que se dote la juventud trabajadora vasca.. y las cosas que no me resulten claras o tenga dudas, creo que a partir de cierta edad es bueno reconocer las lucha juveniles y dar el apoyo donde se crea conveniente y mejor callarse ante dudas que puedan surgir que la juventud vasca se encargará si la dejan de solucionarlas. Es decir, creo en la autonomía organizativa de la juventud, hasta cuando ésta no esté al 100% con lo que pueda pensar, sino no tiene gracia el asunto. De hecho, soy de los que piensa que es mas lo que se puede aprender de ella que lo que la supuesta experiencia te pueda dar para ofrecérsela. Pero esta es una opción personal. Una opción que no se la ofrezco a nadie que tenga más de 30 años o que peine canas.

Las formas pero sobre todo el camino que quiere operar Sortu resultan ya intransitables, probablemente desde hace ya bastante tiempo, aunque mucha gente haya pensado que podría haber alguna posibilidad de intentar arrimar opciones y tejer lazos, yo fui una de esas personas, pero la realidad que habéis impuesto y vuestras tijeras dedicadas exclusivamente a romper lazos no da ninguna otra opción que a la constitución del nuevo movimiento revolucionario vasco, de la nueva izquierda abertzale revolucionaria. Lo único que espero en ese sentido es que antiguos compañeros no tomen las armas de la represión o de las cárceles, no porque no nos vayamos a deshacer de ellas, que lo haríamos, sino porque retrasaría en el tiempo lo inaplazable. Y los ejemplos que habéis dado en relación al ataque al gaztetxe Maravillas no augura un futuro prometedor, sino que recuerda a los primeros pasos del PNV en la represión de estado y sus primeras justificaciones como si no tuviera que ver con ellos. Espero que cuando empiecen a eclosionar los diferentes focos de poder popular la militancia honesta que aun quede no solo sean participes de ellos sino que se opongan con determinación a las derivas institucionalistas y a las represiones que estas siempre generan. No tengo duda de que existirán y os deseo toda la suerte del mundo para reconducirlo.

He leído el texto de Kolitza que lo ha mandado poco antes de que terminara éste y para acabar este texto que se me ha alargado bastante solo decir un par de cosas.

Es totalmente cierto de que no existen apenas opciones objetivas para la independencia nacional en nuestra contexto que no sean a través de la clase trabajadora dirigente y que nuestra situación concreta en el centro imperialista no va a abrir espacio a tal opción. Es decir, que el independentismo socialista en su sentido amplio es el eje antagónico a todo lo que nos tienen montado, Y que de no existir procesos de desestabilización del estatus-quo por toda Europa a los que además podamos aliarnos y beber de ellos mientras ellos hacen lo propio con lo nuestro, la imposibilidad es grande.

Una imposibilidad que también es similar al propio contexto europeo para que se produzcan procesos socialistas. Pero a pesar de ello, está demostrado que aun en el centro de la imposibilidad y de una multiplicación de factores en contra hasta el infinito se han podido abrir espacios de resistencia que han dado ciertos frutos. Y se han hecho de imposibilidades realidades por todo el mundo en las peores circunstancias. Creo que la aportación que corresponde a la clase trabajadora vasca ,esa misma que fue ejemplo y referencia de multitud de luchas por toda Europa, precisamente consiste en ponerse a la cabeza de nuevo y servir otra vez de ejemplo, pero esta vez ya con las enseñanzas recogidas y dispuestos para vencer. No podemos esperar a que triunfe nadie, sino que nuestra propia acción sea un elemento que ayude al triunfo en nuestro contexto cercano (o lejano) mientras que al mismo tiempo ofrezcamos la máxima ayuda posible a todo aquel o aquella que luche. En estos tiempos de posibilismo que convierte precisamente la política en el arte de lo posible haciendola inútil… necesitamos agarrarnos fuertemente a la afirmación del argentino Ernesto de que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Una Euskal Herria socialista fuera de la UE y de los estados español y francés como ariete para que muera la Europa del capital e interconectados con todos y todas las oprimidas del planeta.

En cuanto al proceso catalán, si bien es cierto que el “procesismo” y gran parte de la clase política junto a la represión de estado lo ha paralizado y dejado KO, no hay que olvidar que cuando este se inició lo hizo con una CiU en bancarrota y en su mínimo de influencia histórica, con una ERC desnortada y en crisis y con un asqueamiento generalizado con la clase política apreciable. Fueron las clases populares sin apoyo partidista ni de las fracciones de la burguesía las que prendieron la chispa y empezaron a dar saltos, fue más tarde cuando partes de la clase política y cierta fracción burguesa (es decir el procesismo) se arrimaron y se inició una batalla por el control entre el independentismo popular y los que querían y quieren renegociar con el estado una nueva ubicación para sus intereses (procesismo). Es decir, se produjo una lucha por y contra la independencia de clase. Que desgraciadamente perdieron los sectores populares, pero por algunos momentos ganaron. Hoy ya ERC y los restos de CiU están a otras cosas, mientras que las clases populares algo desmoralizadas se curan sus heridas, sacan conclusiones del pasado reciente y tratan de retomar un camino de ruptura con las lecciones aprendidas. El ascenso “ultraderechista” al interior del estado es una respuesta a tres fracasos, un avance y una situación objetiva: los fracasos son el proceso de liberación nacional y social vasco que ha colapsado, el fracaso del ascenso de la lucha de clases en el estado que ocurrió en el pasado reciente (15m, y mas elementos), y el fracaso de la ejecución del derecho de autodeterminación en Catalunya (los tres por cierto con el componente común de la vehiculización y absorción institucionalista), el avance corresponde al movimiento feminista. Y la situación objetiva está relacionada con las necesidades del capitalismo español.