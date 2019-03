Autor: Borroka garaia da!

El texto que viene a continuación está fechado en el 2009 y es público en algunos blogs de dirigentes del PNV, también en algunos espacios del grupo vocento (junto con su análisis de las “fuentes antiterroristas”) y ha formado parte de algunos procesos judiciales contra organizaciones. La guardia civil dice que supuestamente fue encontrado en manos del supuesto “jefe militar”de ETA al ser detenido y posteriormente encarcelado.

Según las “fuentes antiterroristas”: “Esta propuesta superaba todos los planteamiento que se han discutido en la izquierda abertzale y pretendía recuperar un pensamiento que muchos de los militantes de Batasuna desconocen” y que “las fuerzas de seguridad ya habían detectado en los últimos comunicados, así como en papeles internos, una deriva cada vez mayor hacia las tesis de ultraizquierda”.

Por su parte, los analistas jeltzales en su momento y en referencia al texto advertían de la peligrosidad marxista, de lo anacrónico del “revolucionarismo en pleno siglo XXI” y lo catalogaban poco más o menos de poco vasco e infantilista.

El texto no es un documento de táctica o estrategia ni de línea política, sino una caracterización en perspectiva del fondo ideológico-práctico, características de la militancia y la forma de enfocar el proceso de liberación y ciertamente en Euskal Herria nunca se llegó a desarrollar o a aplicar algo así ya que surgiría Zutik Euskal Herria y más tarde Abian, en parte antagónicos y en parte en dirección contraria.

Poco importa su procedencia, qué organización o personas lo escribieron, incluso geográficamente aunque fueran de la Patagonia argentina y no relacionado con Euskal Herria, ya que de lo que se habla y su concepción general es prácticamente universal en muchos elementos del proceso revolucionario, pero es un documento significativo visto además con una década de perspectiva. Personalmente creo que al texto se le pueden achacar muchos vacíos y formulaciones no al completo desarrolladas aunque también es verdad que este texto no es mas que un boceto esquemático, traducido y no demasiado extenso. Me he tomado la libertad de poner en negrita ciertos puntos.

En el camino de la República Socialista de EH

Txinaurri Gorria

Hacia el cambio histórico que necesita la izquierda abertzale

PRIMERAS PALABRAS

Este texto siguiente tiene como objetivo ayudar en las definiciones que vamos a realizar, especialmente vamos a hablar en relación a los cambios que necesita la Izquierda Abertzale para poder dinamizar y abrir la siguiente nueva y larga fase política.

No será un texto demasiado extenso, sino ideas generales y esquemáticas. Por tanto las ideas de esta pequeña aportación necesitan una concreción y un desarrollo más amplio.

El nombre y el icono de Txinaurri Gorria han sido utilizados aquí para el cambio y la reflexión que hay que dar en el ámbito organizativo. Pero el nombre lo vemos muy adecuado para hablar de una forma más general de la línea y del plan estratégico. Para poner en marcha el proceso activador, utilizando un único proceso interno.

Estéticamente, el utilizar dentro de casa un icono como este se puede utilizar para fortalecer y para enriquecer colectivamente las fuerzas a nivel interno: convirtiendo a cada militante en una “hormiga roja”, haciéndole protagonista en la construcción de Euskal Herria y activando al Pueblo vasco, para llevarlo a la Independencia desde la izquierda.

Esperamos que no se desvirtúe la idea básica que se pretende transmitir aquí. La forma que va a tomar el Proceso de los Cambios no es lo más importante, sino su esencia: la necesidad de cambios profundos dentro de la línea y en el ámbito organizativo (formas y naturaleza del trabajo). Lo más importante es interiorizar esto y ponerlo en marcha.

I. PARTE

INTRODUCCIÓN

El Movimiento Revolucionario Vasco, gracias a la lucha desarrollada durante 50 años, ha abierto las posibilidades para que se den cambios cualitativos y cuantitativos en el Proceso Revolucionario de Liberación Vasco (EAPI en euskera). Las posibilidades y los riesgos son mayores que nunca. Para superar riesgos y para ganar en posibilidades, tenemos que profundizar en los contenidos y tenemos que renovar las formas, desde un punto de vista integral y con perspectiva global.

Tenemos que poner en marcha el proceso activador, basándonos en dos ámbitos principales:

plan estratégico para el desarrollo de la línea política

renovación de la cultura política del sistema organizativo.

Ante el estancamiento, y sobre todo ante los posibles pasos hacia atrás del proceso de liberación la Izquierda Abertzale tiene que superar su actual falta de definición y tiene que superar sus trabas internas para transformar la situación político social actual.

Desde una perspectiva a largo plazo y desde un punto de vista histórico de nuestra lucha, se nos hará imposible avanzar si no trasformamos a la propia izquierda abertzale para poder

así transformar la propia situación actual.

Para esta transformación, tendremos que superar y corregir durante los próximos años los problemas de ajuste que hemos desarrollado en los planteamientos políticos y organizativo. Ahí es donde hay que enmarcar esta propuesta del “proceso de cambio” de Txínaurri Gorria.

CARACTERIZACIÓN

¿Qué es Txinaurri Gorria? Es “el proceso de cambios” para transformar, robustecer, mejorar, agilizar y fortalecer a la Izquierda Abertzale.

Es un proceso de cambios que pretende aumentar la efectividad política y profundizar en la madurez política de la izquierda abertzale.

Para activar al pueblo vasco la Izquierda Abertzale tiene que prepararse a sí misma y a sus estructuras.

Con nuestra actual estructura ello nos resulta imposible.

Durante los últimos 30 años ha habido estancamientos serios (junto a otros menos importantes). Siempre los hemos superado haciendo una autocrítica interna. Esto es lo que tenemos que hacer ahora mismo otra vez.

Desde 1978 a 1991: surge, se desarrolla y se va asentando la idea de la independencia.

De 1992 a 1994: se define un nuevo planteamiento estratégico haciendo autocrítica y superando la dependencia existente de la Organización. Se gana en madurez y se profundiza en el nuevo proyecto político.

De 1994 a 2009: después de 15 años trabajando en la Construcción Nacional, se dan importantes pasos, pero al final se termina en una postura de estancamiento.

Del 2010 al 2012: Debemos hacer una nueva autocrítica para superar la actual dependencia existente con respecto a las Estructuras y el “politiquismo”. Hay que descubrir nuevas formas de actuación dentro de nuestra estrategia. Vamos a profundizar en el proyecto y en la madurez política. Poniendo en marcha un proceso social activador.

En este proceso debemos profundizar y difundir nuestra Estrategia Nacional, a la vez que buscamos una estructuración nacional. También debemos interiorizar, a nivel interno, el carácter revolucionario popular buscando la Activación Popular de cara al exterior.

¿CÓMO DEBE SER?

Txinaurri Gorria no debe ser un proceso de debate. No debe ser uno de esos esquemas a los que estamos acostumbrados (calendario, informes, sesiones de debate, conclusiones, etc),

ha de ser un proceso de los cambios a largo plazo.

Este proceso desarrollará al mismo tiempo la línea política y la militar y conllevará profundos cambios organizativos-ideológicos-prácticos.

Con esto no vamos a debatir la línea. En la Izquierda Abertzale vamos a profundizar en nuestra naturaleza-contenidos ideológicos, y en relación a esto, vamos a repensar reinventar y renovar las formas que tenemos para desarrollar nuestra lucha política. Vamos a transformar las formas que tiene la Izquierda Abertzale de hacer política y que ha desarrollado a lo largo de 30 años. Vamos a reinventar la Izquierda Abertzale de cara las próximas décadas.

No existe ningún tipo de varita mágica, el camino debe estar claro:

Hay que profundizar en las cosas que hacemos bien (renovando, mejorando Y etc.)

Hay que descartar y cambiar las cosas que hacemos mal.

No será un proceso que se lleve a cabo en unos meses, sino que se va a desarrollar en unos años. Evidentemente, de un modo planificado. Y no se basará únicamente en el debate, se trata de un proceso que debe contar con un amplio sentido práctico.

Debe ser un cambio general de la Izquierda Abertzale, y por lo tanto, Txinaurri Gorria se tiene que dar en todas las organizaciones.

OBJETIVOS

El objetivo general de Txinaurri Gorria es La adecuación, renovación y refortalecimiento de la cultura militante y del sistema organizativo de las estructuras de la izquierda abertzale, para así poder dinamizar y forzar la próxima Fase de Lucha Larga e Histórica. Poniendo en marcha a modo de prioridad la Activación Popular y la Construcción Nacional.

Los cambios que tienen que darse para todo lo anterior, tratándose de un objetivo general, podrán tener los objetivos específicos siguientes:

Ubicar el epicentro y las fuerzas de la izquierda abertzale en los pueblos y barrios.

Reforzar las formas de lucha nuevas, participativas y populares de la izquierda abertzale.

Incrementar la autosuficiencia y la capacidad de la militancia de las estructuras locales de la izquierda abertzale.

Recuperar y profundizar en el espíritu revolucionario de la izquierda abertzale.

Impulsar prioritariamente la construcción nacional y el poder popular de euskal herria.

PROCESO REVOLUCIONARIO DE LIBERACIÓN VASCA, DIRECCIÓN Y DINAMIZACIÓN REVOLUCIONARIA.

Lógica básica del proceso de cambios en diferentes modos:

balance político (1994-2009)

fuerte autocrítica (poner en duda nuestra forma de trabajar y nuestro carácter de izquierdas) y percatarnos de los cambios que precisamos, asumirlos y tomar conciencia.

línea política y desarrollo,

cambios: definir e inventar la naturaleza y las nuevas formas de actuación de la izquierda abertzale.

poner en marcha los mecanismos, cambios, inversiones y etc. necesarios para ello.

de un modo práctico, incluirlo en la línea con un desarrollo práctico y concreto.

PARTE: CONTENIDOS

El contenido de Txinaurri Gorria debe responder a la lógica que se ha mencionado. Aquí únicamente elaboramos los puntos 4. y 5. Los puntos 1, 2 y 3 se han trabajado ya bastante (y si no están hechos, seguro que hay bastante base para trabajar con el material que se ha producido en el debate y las aportaciones de los últimos meses de la Izquierda Abertzale. Por el contrario, el punto 6 lo constituyen los pasos que, tras el debate, se deberán planificar durante varios meses; una especie de segunda fase del Txinaurri Gorria y no se desarrollan aquí, porque debería ser una conclusión de todo lo anterior.

1.- BALANCE

2.- INTERIORIZAR LA NECESIDAD DE LA AUTOCRÍTICA Y LA TRANSFORMACIÓN

3.- LÍNEA POLÍTICA Y DESARROLLO

[No se elaboran aquí (están hechos o se debían hacer)]

4.- CAMBIOS:

Los contenidos de los cambios responden a la esencia de los objetivos. Estos puntos (o los que se ven) deberían ser las claves del Proceso de Cambios: las bases y las conclusiones.

Haya que ubicar el epicentro de las fuerzas de la Izquierda Abertzale en los pueblos y los barrios:

 La mayoría de las fuerzas hay que situarlas en los Pueblos y en los Barrios. Las

dinámicas locales deben pasar a tener prioridad.

La dinámica nacional se debe abastecer por medio de la “gasolina política” de la dinámica local, y esto requiere fortalecer y desarrollar continuamente la dinámica local.

Las estructuras, más que de cara a la dinámica nacional, se deben poner de cara a las necesidades que tienen las dinámicas locales y para colaborar con éstas.

Hay que romper la lógica que hemos desarrollado “de arriba abajo” durante los últimos largos años. La Izquierda Abertzale debe poner en marcha la nueva lógica “de abajo arriba”. Los pueblos y los barrios tienen que mandar. Los pueblos y los barrios deben “dinamizar” el Proceso de Liberación.

Por lo tanto, las estructuras de todas las organizaciones y los militantes que están en ellas se deben empapar de esta nueva lógica.

Los militantes que tiene responsabilidades nacionales deben regresar a los pueblos para enriquecer las dinámicas locales. Tenemos que tener un “transvase” circular de la militancia (lo que sale del marco local, regresará al marco local), y no un único transvase “de abajo arriba”.

Hay que romper el “politiquismo” que hemos desarrollado en los últimos años.

Reforzar las formas de lucha NUEVAS, PARTICIPATIVAS Y POPULARES de la

Izquierda Abertzale:

Hay que renovar las formas tradicionales de luchar. Hay que inventar otras formas nuevas que tendrán naturaleza participativa y popular. La imaginación y la valentía son muy necesarias.

Debemos regresar y reinventar las formas básicas de siempre. El boca a [….lerro bat falta da….] con la gente de la calle. Rompiendo nuestro auto-gueto, hay que buscar la Activación del Pueblo de un modo directo

No podemos esperar por la gente que vaya a venir a organizar. Viendo la deteriorada situación actual, debemos ir directamente a organizar a la gente.

Hablar con ellos, conocerlos, trabajar con ellos.

Se deben conocer los problemas verdaderos de la gente y debemos organizar a la gente en tomo a esos problemas.

Debemos desarrollar en los Pueblos y los Barrios la comunicación para concienciar. Hay que situarse a su nivel y trabajar para subir su conciencia.

Se debe abrir el abanico para organizar a la gente rompiendo los nuevos obstáculos.

Debemos prepararnos y reeducarnos a nosotros mismos y adaptar nuestra forma de

hacer política para trabajar con otra gente (en el movimiento popular —nacional- y la alianza independentista) de cara a la Activación Popular. Tendremos que aprender a trabajar con otra gente. ES NECESARIO.

Aumentar la AUTOSUFICIENCIA Y LA CAPACIDAD de la militancia y las estructuras locales de la Izquierda Abertzale.

Para que los Pueblos y los Barrios sean el motor de la dinámica política, las estructuras locales, los marcos centrales y más importantes de la Izquierda Abertzale, deben ser los marcos locales. Los marcos locales no pueden vivir en la “dependencia crónica” de las estructuras, sino que, desde las estructuras, se deben desarrollar en la “AUTOSUFICIENCIA DINÁMICA”. Debemos dar un gran salto.

Hay que aumentar, reforzar, profundizar, fortalecer y agudizar las estructuras de los pueblos (cuantitativamente y cualitativamente).

Ello requiere que la estructura de los pueblos corte con la inercia-dependencia existente hasta ahora y desarrolle una capacidad grande y propia. Las estructuras de los pueblos deben contar con iniciativa propia y capacidad propia para desarrollar sus propias líneas y planificaciones. Esa debe ser la prioridad. La estructura de los pueblos se ha de convertir en una mini-estructura autosuficiente. posteriormente se coordinará y recibirá un criterio-información general, pero no tendrá dependencia.

Las estructuras de los pueblos deben ser “autorregenerables”. hay que tener capacidad en los pueblos para crear nueva militancia, para formar a la nueva militancia, para darle un buen trasvase de experiencia para que se produzca un cambio de función natural y equilibrado, sin caer en cortes en las dinámicas de lucha. La mejor herramienta con la que contamos es cada uno de los militantes, la autorregeneración y creación de la militancia constituye una gran garantía para el triunfo.

En los pueblos, se debe llevar a cabo la apuesta permanente de creación de cuadros y para la formación. hay que planificar la fuerza humana de la militancia. debemos aprender a auto-organizar, desde los pueblos, nuestras organizaciones y nuestras fuerzas.

La formación política integral debe tomar un papel central en los pueblos. hay que realizar planes de formación en los pueblos.

Hay que recuperar y profundizar en la naturaleza revolucionaria de la izquierda abertzale:

La izquierda abertzale tiene que profundizar, de una manera seria, en su ??? […lerro bat falta da…]

Hay que llenar nuestro proyecto político con contenidos y valores revolucionarios. Debemos hacerlo evidenciándolo nuestra identidad,

Hay que hacer un discurso y una lucha práctica, en todas las líneas y áreas, de un modo directo o indirecto.

Respecto a la lucha ideológica, para completarla debemos desarrollar el socialismo vasco, basándose en el valor comunitario vasco y la cosmovisión vasca. Además, frente al salvaje capitalismo-patriarcal, hay que llevar a cabo la apología ideológica de la democracia socialista.

Hay que superar en nuestras estructuras el vicio, la autocomplacencia, la comodidad y las malas costumbres, se deben desarrollar las relaciones revolucionarías. Hay que limitar “al máximo” el papel de los liberados.

Debemos impregnar de carácter revolucionario el perfil y los valores de la militancia: humildad, participación activa, dedicación, compromiso, respeto, solidaridad, interés en la formación, coherencia con los principios y las ideas y etc. nuestras organizaciones han de servir para transformar las cabezas de la militancia. debemos atraer a la gente con el ejemplo.

La formación política ha de tener gran importancia. hay que recuperar el análisis crítico y dinámico, es decir, el materialismo dialéctico del marxismo como método de reflexión en la izquierda abertzale. La praxis revolucionaria ha de constituir el norte de la militancia. se deben realizar planes de formación. Hay que impulsar la teoría marxista abertzale vasca.

Impulsar prioritariamente la construcción nacional y el poder popular de euskal herria.

La prioridad está en profundizar en la construcción nacional. tenemos que pasar a la segunda fase de la construcción nacional.

También hay que profundizar y renovar la cn en sus contenidos y formas. A la par hay que diversificarla. Hay que abrir la posibilidad de hacer aportaciones.

Junto con la cn y tomando como base el actual movimiento popular, tenemos que iniciar la construcción del poder popular del futuro. con una perspectiva a largo plazo, y buscando las siguientes largas fases de lucha de nuestro proceso revolucionario de liberación, tenemos que empezar desde hoy mismo a llevar a cabo ese trabajo. (la autodeterminación, la fase de la independencia, la creación del estado vasco…).

Es básico dar prioridad a la construcción nacional y a la activación popular para poder garantizar el cambio para pasar a la siguiente fase y su dinamización.

Proceso revolucionario de liberación vasca, dirección y dinamización revolucionaria.

La izquierda abertzale debe recuperar la perspectiva global e histórica del proceso revolucionario de liberación vasca. La izquierda abertzale debe recuperar la naturaleza del movimiento, lograr el equilibrio entre las perspectivas estratégica y táctica.

Los criterios y las formas de dirigir deben ser adecuadas, claras y consensuadas. Hay que conseguir la cohesión, los objetivos generales y los pasos intermedios: esclarecer los papeles y caña al trabajo.

Dirección única y consensuada, y al mismo tiempo, dirección “descentralizada y autónoma” en cada pueblo y barrio.

De cara al futuro, para el desarrollo del prIv nos resulta necesario reinventar, interiorizar y desarrollar la dinamización revolucionaria en el área teórico-práctica.

El futuro de euskal herria está en la dinamización revolucionaria. y la militancia de la izquierda abertzale se debe especializar en ese procedimiento.

5.- PASOS Y DECISIONES A TOMAR PARA LOS CAMBIOS

Para continuar con el mismo esquema, debemos organizar en el mismo punto los pasos y las decisiones para los cambios. Aquí no se definen de una manera profunda los pasos y las decisiones, únicamente se proponen algunas posibles ideas y criterios.

Ubicar el epicentro y las fuerzas de la izquierda abertzale en los pueblos y los barrios.

Tomar decisiones para que la Dinámica Nacional no condicione las Dinámicas de los Pueblos. En los pueblos hay que trabajar la Dinámica Nacional pero no debe ser el eje central. la prioridad tiene que ser realizar y desarrollar las planificaciones de los pueblos. (ofreciendo recursos, dando ideas, ayudando con los problemas,…)

Inventar un funcionamiento nuevo y más fresco. Dándole a los pueblos sitio, autonomía y tiempo, para que desarrollen sus planificaciones y proyectos propios.

Reforzar las formas de lucha nuevas, participativas y populares de la izquierda abertzale.

Aumentar la comunicación y los foros entre la militancia con el fin de intercambiar diferentes experiencias. multiplicando las relaciones, la autonomía, el intercambio de ideas y el conocimiento de las otras realidades.

Dimensionando las experiencias de los diferentes pueblos y barrios, presentándolas como un posible modelo para los otros.

Se deben volver a analizar todas las organizaciones para comunicar y trabajar con la gente con una nueva metodología.

Aumentar la autosuficiencia y la capacidad de la militancia y las estructuras locales de la izquierda abertzale.

Hay que elaborar planes básicos en todos los pueblos y barrios para así crear cuadros políticos.

Hay que garantizar la formación permanente en todos los pueblos y barrios.

Hay que planificar los ciclos de militancia, sin que se den cortes en las luchas y garantizando los transvases naturales de funciones.

Recuperar y profundizar en la naturaleza revolucionaria de la izquierda abertzale.

Hay que definir planes de formación generales y concretos, medios para publicar y difundir la teoría marxista abertzale vasca. Junto con eso, crear la escuela revolucionaria vasca (es posible que tenga diferentes modos y formas, ya se intentó un proyecto, pero en esta ocasión ha de ser la apuesta colectiva de la ia).

Impulsar y ensalzar los valores revolucionarios en las estructuras y la militancia, la humildad y la coherencia en la lucha.

Establecer mecanismos para incluir el carácter revolucionario en el discurso y la práctica. se puede hacer de muchas maneras. […lerro bat falta da…]

Impulsar prioritariamente la construcción nacional y el poder popular de euskal herria.

Definir un plan específico (nacional, por comarcas y a nivel local en todos los pueblos y barrios), desarrollando la construcción nacional para lanzar los principios y las bases del poder popular.

Conseguir que se den las adecuaciones organizativas necesarias, para hacerle frente a la organización revolucionaria.

Proceso revolucionario de liberación vasca, dirección y dinamización revolucionaria.

Reforzar en la organización revolucionaria la reflexión profunda, la reestructuración y el re-forzamiento.(cualitativa y cuantitativamente). Hay que abrir las puertas y las barricadas en la organización de los ejes del estado vasco por el poder popular.

Todos los militantes de la izquierda abertzale, especialmente los de la organización [se entiende como la Izquierda Abertzale, no ETA], deben desarrollar de algún modo la dinamización revolucionaria, y se deben diseñar y preparar planes y materiales para estar preparados.

Nuevos planteamientos de dirección desde los pueblos y los barrios. la prioridad, la activación popular a nivel local.

A nivel nacional, dirección única y consensuada.

6.- CONCRECIÓN PRÁCTICA

[No se trata aquí (porque deberá ser consecuencia de lo anterior)]

III. PARTE: PREPARACIÓN

Puede haber gente que considere que no es el momento de llevar a cabo un proceso interno o unas reflexiones de este tipo. o quienes no vean bien este tipo de cosas, los que pensarán que, en este momento histórico el carácter revolucionario, el del marxismo y ese tipo de cosas no deben existir. no estamos de acuerdo. En nuestra opinión, desde el punto de vista de la organización y a nivel interno, son necesarias reflexiones y cambios profundos en las formas y también en la naturaleza (aspectos ideológico-prácticos revolucionarios). El

objetivo no consiste en complicar esta fase histórica, sino en comenzar a trabajar aquellos temas que resultan necesarios de cara a la próxima fase histórica, conformando, complementando y enriqueciendo la fase actual.

Ahora es el momento de hacer este tipo de cosas. Dejarlo para más adelante, a nuestro parecer, supondría dilatar en exceso algunas carencias estructurales que sufrimos, y de cara al futuro (en un hipotético proceso democrático) se puede producir con más facilidad la desideologización y la desmovilización, e incluso descomposición de la izquierda abertzale y no llenamos los vacíos estratégicos).

¿Por qué trabajar ahora el carácter revolucionario?¿cómo se puede entender esto en este momento?. Dos aportaciones claras y generales:

Ahora, en esta fase y de cara a la siguiente, desde una perspectiva histórica nacional se debe impulsar la independencia con otras fuerzas y en la calle. El trabajar hoy en día a nivel interno los contenidos revolucionarios debe servir para enriquecer la base de nuestra estrategia nacional, acrecentar y reforzar la perspectiva de la militancia y el sentido de la lucha.

Hay que reforzar la capacidad política y la preparación de nuestra militancia de cara a 1á nueva fase futura preparando las estructuras y profundizando el proyecto político.

DESARROLLO DINÁMICO HORMIGA DINÁMICA.

Con la perspectiva a largo plazo se debe garantizar que un proceso de este tipo sale bien. Del mismo modo, a pesar de tratarse de un proceso que tiene importancia estructural, no podemos condicionar de una manera profunda la dinámica actual, por eso debemos hacer algo profundo y al mismo tiempo dinámico. A pesar de parecer difícil, se puede hacer.

Como hemos mencionado, este proceso tiene que desarrollarse junto con el desarrollo de la línea (de trabajo). Nos debe servir para complementar la línea y para crear las condiciones subjetivas y organizativas internas que requiere un desarrollo óptimo de la línea. esto no debe de obstaculizar nada, sino que, contando con un sentido dinámico, debe ayudar, complementar y enriquecer para sacar adelante la línea.

Este proceso se debe interiorizar dentro del plan estratégico. Hay que citarlo aunque no profundicemos en su definición en ese momento. Nuestra militancia tiene que situar este procesó desde el principio, dentro de ese plan que desarrollaremos para la próxima fase. De algún modo, cuando presentemos y pongamos en marcha la línea del plan estratégico, la militancia tiene que interiorizar que hemos puesto en marcha el proceso de cambios internos.

Tras unos meses, debería venir el desarrollo de ese proceso. y para entonces, debería estar interiorizado, puesto en marcha el plan estratégico y elaboradas ya otras reflexiones que resultan necesarias (balance 1994-2009, autocrítica general y la propia línea).