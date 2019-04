Resumen Latinoamericano

A menos de dos meses del inicio del año escolar, la represión contra estudiantes movilizadxs se ha intensificado, llegando a niveles similares a los de la dictadura. Carabineros apostados frente a varios liceos de Santiago es una postal cotidiana, al igual que Fuerzas Especiales ingresando a edificios educativos arrojando bombas lacrimógenas y usando fuerza desmedida frente a niños, niñas y adolescentes.

El control, los amedrentamientos y las detenciones de estudiantes se han convertido en la tónica del gobierno para frenar cualquier atisbo de descontento o protesta en los liceos públicos. Esto encubre problemas como la falta de docentes, deficiente infraestructura, debilidad de los equipos de gestión y el aumento de la pobreza, la violencia y la injusticia que padecen estudiantes y las familias de estos establecimientos.

El Estado de Chile no contempla políticas económicas ni sociales para frenar la marginación que sufre la mayoría de la población, muy por el contrario, intenta mediante leyes abusivas desaparecer a los pobres, borrarlos del mapa, expulsar a quienes no se ajustan al modelo instalado. Es así que promueve leyes, como Aula Segura, que busca expulsar, apartar, segregar a estudiantes que participen en actividades políticas en sus liceos, provocando que el pensamiento crítico sea visto como una amenaza. Más represión, privatización y menos recursos a la escuela pública, esa es en la práctica la política educativa neoliberal.

Ejemplo lamentable de esto es la comuna de Santiago y la gestión del Alcalde Felipe Alessandri. Las noticias informaron recientemente del allanamiento a viviendas y detención de estudiantes del liceo Darío Salas ante la denuncia de la directora Lilian Vincent de intento de homicidio contra una trabajadora del establecimiento y daños a las instalaciones. Después de pasar una noche en calabozos como si fueran delincuentes, los adolescentes fueron liberados por falta de pruebas incriminatorias. Tendrán que vivir con el estigma que la prensa, sin escrúpulos, fomenta para criminalizar a las y los estudiantes.

Ante la consolidación del fascismo en el poder y ante la indiferencia de la población por la violencia, tortura y vejaciones a estudiantes, debemos recordar lo que escribió el pastor luterano antifascista Martin Niemöller: “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”. ¿Qué tiene que suceder para que reaccionemos?

El Estado fascista nos golpea, detiene, tortura y expulsa. Es hora de decir BASTA. Basta de violencia, de desigualdad, de discriminación, de competencia, de criminalización, de mercantilización, de estigmatización, de represión. Si esto no es dictadura, ¿qué es?

Llamamos a todas las personas y organizaciones sociales y políticas de Chile a rechazar el fascismo antes que sea demasiado tarde.

Santiago, 22 de abril de 2019

Adhieren:

Agrupación de víctimas de violencia policial

Asamblea Constituyente Santiago (AC Santiago)

Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)

Asamblea de Género y Sexualidades USACH

Asamblea Territorial Cordón Centro

Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (AMDEPA)

Centro Alerta

Coordinadora Feminista 8M

Colectivo Amauta

Comisión de Derechos Humanos de Quilpué

Comité Educacional Huelga 8M

Comisión FUNA

Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH)

Convergencia Internacional Chile

Corriente Estudiantil Popular (CEP)

Frente de Derechos Humanos del Frente Amplio

Foro por el Derecho a la Educación Pública

Madres y Padres Movilizados en Defensa de la Educación Pública

Movimiento por la Unidad Docente

Movimiento Todos a la Moneda

Observatorio chileno de Políticas Educativas (OPECH)

Partido Comunista (Acción Proletaria) PC(AP)

Secretaría de género y sexualidades de la UC (SEGEX UC)

Unión Patriótica (UPA)

Vocalía de Género y Sexualidades de la USACH (VOGESEX USACH)

Karla Duk

Eliana Rojas Bugueño, Pro secretaria Nacional del Colegio de Profesores.

Congreso de los Pueblos-Chile