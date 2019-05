Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Jon Iurrebaso Atutxa

David Pla (DP) nos contará lo que le parezca, evidentemente, pero el final de ETA, en sus manos y entre las de otros, fue un despropósito detrás de otro. Es decir, se pasó de una primera decisión clandestina (entre algunos/as de ETA más el lobby que dio el golpe de Estado en 2009) de abandonar los postulados, base teórica revolucionaria y entrega de armas al enemigo, a cambio de presos y alguna declaración por parte de España y Francia (la que fuera en cuanto a ambigüedad).

Esto no se entiende ni como dos bandos que llegan a un mínimo acuerdo en base a la correlación de fuerzas, ni como una contribución al futuro de liberación nacional y social de Euskal Herria. Lo que se hizo es una autentica rendición y entrega de todo el arsenal teórico y militar que tenia ETA por una parte y el consiguiente abandono de las posturas políticas e ideológicas hasta entonces mantenidas por el MLNV.

Al mismo tiempo, aunque parezca pueril, es evidente que da igual entregar el citado arsenal teórico y militar a “los de casa” que al enemigo. El hecho, en realidad, es la aceptación de lo que el reformismo, la socialdemocracia y la burguesía habían abogado siempre. Ese es el hecho. Por lo tanto viene de seguidilla que lo que anteriormente se hizo no estuvo bien y de ahí viene pedir perdón,” no nos enterábamos del dolor ajeno” y… así… pedimos la entrada en su sistema (con la ley de partidos española como un ejemplo), con muchísimo permiso y miedo de ofender a nadie.

Siguiendo el hilo de la entrevista, lo que continúa no es pueril sino lo siguiente, como se dice últimamente. Es decir, ¿cómo iban a negociar los Estados que nos ocupan y explotan con ETA sabiendo que, de la forma que sea, ETA y su lobby o el lobby y su última ETA iban a entregar todo lo que tenían? Parece más que evidente que tenían que escenificar otro teatro (nunca mejor dicho) para entregar las armas a una gente que al de un minuto se las daban a los gendarmes que tenían en frente. Se las entregaban por parte de, la última, ETA a nuestros enemigos.

El hecho de decir que las armas que eran del pueblo, que luchaba por su liberación nacional y social, se las han entregado a su propio pueblo no tiene calificativo salvo el del insulto a la lógica y al más minino sentido común. Al mismo tiempo se publicita que la entrega de armas es una contribución al futuro de Euskal Herria. Esto es, en vez de no entregar las armas como lo han hecho las ultimas organizaciones armadas de diverso signo ideológico de liberación, ETA lo hace por si en el futuro algunos y algunas pretendieran retomarlas. Esa es una concesión a nuestros enemigos y un portazo de derrota a los que estén dispuestos a luchar.

Efectivamente. ETA con su actitud y con su discurso lo que hace es cerrar toda dinámica de lucha que pretenda la liberación nacional y social de Euskal Herria. Deja bien sentado que el Estado Socialista Vasco que siempre hemos pretendido y por el que la resistencia vasca ha matado y muerto solo será posible desde el estricto cumplimiento de las leyes de los Estados francés y español. Así de claro.

DP se queja de que pasados 8 años nada o prácticamente nada se haya cumplido por la otra parte. Y nosotras y nosotros nos preguntamos ¿Quién tenia que cumplir nada si no hubo ni siquiera un pacto que incumplir por parte del enemigo? Aquí lo que se ha dado es la rendición sin condiciones por parte de ETA y del lobby de la Izquierda Abertzale o, repetimos, del lobby y de su última ETA. Así que no se puede vender el discurso de plañideras diciendo que nosotros hemos sido muy buenos y ellos unos despiadados. Y encima “es que no se enteran”… Frase que ha repetido la Izquierda Abertzale Oficial y Reformista hasta hacernos bihotzerre.

Le preguntan a DP. Hablaría de utilización del tiempo para condicionar o hasta restar valor a los pasos de ETA? Cómo son las cosas. Por una parte es cierto que, al saber el enemigo que ETA pensaba entregar todo su arsenal y teoria, ha actuado/jugado como le ha venido en gana cara a ETA y al MLNV en general. Pero no es menos cierto que todo este proceso dilatado en años donde el más ingénuo/a conocía su final, le ha venido bien al lobby y a ETA para que nada en clave de liberacion nacional y social surgiera efecto fuera de su discurso y estructuras porque, de hecho, todavia existia ETA y quizá habría alguna posibilidad de retomar la ludha por la liberación nacional y social… Sentimiento alimentado por la práctica llevada a lo largo de muchos años en el MLNV.

Reconocer por parte de DP que ETA quería dar el protagonismo al gobierno de Gasteiz sin previo acuerdo político, para levantar las bases necesarias para la liberación de EH es como renunciar a los últimos 60 años, entregar las armas a la burguesía vasco-española y portarse como tardíos conversos a las tesis españolistas que entre otra de sus mentiras e imposibles decía que todo se podía reivindicar desde la no violencia. Y eso, en el momento crucial (romper o no con el régimen del 78) lo decía la burguesía vasca, los maoístas, trotskistas, comunistas reformistas y españolistas varios… y, lo que es mas triste, ETA. O la última ETA.

Cuando ahora se habla de sociedad civil, de entrega de las armas a la sociedad civil, se habla de unas voluntarios/as que están dispuestos a hacer esa labor con tal de que desaparezca una de las violencias. Esa gente ya tenia asumido que la única violencia que quedaba en el tablero era el monopolio de la violencia por parte de los Estados español y francés. Lo sabia ETA y lo sabían los y las voluntarias. Por otra parte decir que ETA reclamaba a esos voluntarios como la sociedad civil… Pues estamos en las mismas. Pueril, no, insultante. Sobre todo cuando en el minuto cero las armas se entregaron a la armada y policía francesa que posteriormente se las entregó a la autoridad española (a la primera línea de enemigos de los y las que defienden Euskal Herria). ¿En algún momento se consultó a la sociedad vasca? ETA, nació del pueblo y por el pueblo, recordamos.

DP se empeña en hacer representantes de la sociedad civil del norte y sur de Euskal Herria a lo que no fueron más que unos y unas voluntarios que la única huella que dejaron es la sumisión a los Estados, repetimos, como únicos valedores legales de la violencia. No por más mentir una y otra vez pueden negar que ahí se diera una rendición como Euskal Herria, como Pueblo Trabajador Vasco, de parte de de quienes hasta ese momento la defendían con las armas en la mano.

Seguidamente DP hace un galimatías sobre si el Estado francés ayudó más o menos a la entrega de armas. En todo caso, y visto el apoyo de EHBildu al PSOE, es curioso que DP dice que sí hubo algo positivo por parte el Estado español, pues de parte del PSOE se acordaron unas cuestiones que a posteriori no las cumplió. ¿Hasta cuando nos van a tener como si fuéramos idiotas obviando que el PSOEGAL nos ha asesinado y mentido mil y una veces y aun así se le considera fuera de la derecha y es un interlocutor válido y se mercadea con él?

DP dice que lo hecho hasta ahora no debe servir como rédito para encarar el futuro. Lo que no dice DP es que todavía la IAOF no ha sabido, no ha podido o no ha querido poner el acento especial en cerrar todos los frentes que ellos llaman ciclo pasado y más en concreto todo lo que tiene que ver con las causas y consecuencias de la lucha de liberación nacional y social. Con las causas nos han dicho que con la legalidad vigente española y francesa más la intervención divina alcanzaremos 3 comunidades que posteriormente se federarán para construir Euskal Herria… En fin.

En cuanto a las consecuencias no pensamos que con una o dos manifestaciones al año y con el mandato al EPPK de que cumplan la legalidad penitenciaria y francesa vayan a salir en libertad los y las que más condenan tienen dentro de los presos y presas políticas vascas. La situación en la que han quedado algunos y algunas presas políticas vascas, en cualquier otro proceso de liberación, no tiene parangón. Esto no ha pasado nunca. Tamaña rendición y entrega de armas jamás se había dado.

Dice DP: “Como pueblo podemos dar nuevos pasos que nos ayuden a cerrar las heridas” No sabemos qué pasos se pueden dar como pueblo para que ayuden a cerrar las heridas. Primero, si hablamos como pueblo, hablaremos de nuestras heridas. Si hablamos de las heridas de nuestro enemigo podemos hacer alguna declaración conjunta o no. Y digo o no porque aquí no ha habido ningún acuerdo entre ocupados y ocupantes…. Euskal Herria sigue ocupada y explotada luego en todo caso la primera herida a subsanar es la que se le ha hecho a Euskal Herria y a su Pueblo Trabajador Vasco. Punto. Todo lo que se salga de ahí es apoyar una estrategia que a fin de cuentas solo beneficia a nuestros enemigos nacionales y de clase.

Dicen que el Estado francés ha dado pasos importantes en cuanto a los presos políticos vascos. Lo único que ha hecho es jugar con unos y otros presos juntando unos pocos en una cárcel y trayendo a otros a una cárcel cerca de Euskal Herria peninsular. Eso no es ningún paso importante. En cuanto al Estado español y PSOE se vuelve a reconocer que una vez más le han engañado a Euskal Herria con el tema de los y las presas políticas y vascas y con cualquier otro. Y se sigue apostando por el partido de “izquierda” PSOEGAL. Bueno, es una opción para el que no apueste por que sea la clase trabajadora vasca la que lidere el proceso de liberación nacional y social vasco.

A colación de esto, DP dice que es el pueblo el que tiene que darle contenido al tema de los presos y acelerar el proceso por medio de la movilización, etc. etc. Ante esto decir que es la IAOR, la que ha desmontado el potente movimiento popular, y más en concreto, el pro-amnistía que había en Euskal Herria, no hace ni lo más mínimo necesario para liberar a los presos políticos vascos. Y para empezar solo recordar el mandato que le hace al EPPK: colectivamente se acepta que cada preso político vasco se busque la salida de la cárcel que más convenga a sus intereses. Nos parece falta de respeto al sentido común y el mayor nivel de insolidaridad para los que más han dado por este pueblo. ¿Qué hará un preso político vasco cuando un compañero sea golpeado por los carceleros? Si pide o está en destino o pide un permiso no puede hacer nada. Eso tiene que ver con el final de ETA, con la línea política de Sortu y con toda la dinámica político y social que deviene de ello.

DP una y otra vez se queja de los compromisos adquiridos por el PSOEGAL Y PSEGAL, por el PNV etc. y volvemos a golpe de tuerca a la misma situación. EHBildu vuelve a negociar con los pilares fundamentales de nuestra ocupación y explotación. Vuelve a negociar el preámbulo de estatuto de las vascongadas que jamás nos llevará a la independencia y vuelve a darle votos gratis al PSOEGAL porque, bla, bla y bla.

Y vamos del blanco al negro otra vez. Se fían pero no se fían del PSOEGAL y plantean una gran movilización vasca que ellos mismos por su dinámica política y social se niegan a potenciar. En una declaración publica de alguien como DP se afirma una cosa, pero saldrá otro portavoz diciendo lo contrario y harán lo que dijeron después de Euskal Herria Zutik. No mover el agua de la piscina. El que la líe (se salte la ley española o francesa) se queda sin abogados para su defensa y no se le permite la entrada en EPPK. Paz y concordia aunque Euskal Herria se encuentre en una encrucijada vital.

DP dice que éste pueblo necesita no tener presos políticos vascos. Se refiere a los que estaban. Hay otros y otras que poco a poco siguen entrando. Cree la IAOR que Euskal Herria construirá el Estado Socialista Vasco sin sufrir la represión, sin lucha, sin tener que defenderse, sin nuevos presos y presas políticas vascas?

Por la liberación nacional y social de Euskal Herria. Por la construcción del Estado Socialista Vasco.