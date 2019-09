Autor: Borroka garaia da!

Hong Kong y China ha sido un tema muy recurrente en Euskal Herria desde hace varios eones por lo menos. Si hay un lugar en el mundo donde hay expertos sobre este tema, que conocen al dedillo sus visicitudes, ese no es otro que Euskal Herria. De hecho, en los movimientos sociales lo primero que se hace es un curso formativo sobre la actualidad en China y lo segundo talleres de pictogramas hànzì. Desde la infancia ya crecemos con las leyendas de los tres reinos y con personajes como Liu Bei, Cao Cao o Lu Bu.

Nuestros dignatarios institucionales no se quedan atrás, y así por ejemplo, el ex mejor alcalde del mundo de Bilbo (ya decía Unamuno que el mundo es un Bilbao, mas grande), nos advertía que: “Como la sociedad no espabile tendremos cada vez más chinos en Bilbao y menos comercio familiar. Ponen una persiana y allí comen, duermen, procrean, no sé dónde se mueren, pero ellos van a competir con nosotros de una forma tremenda.”. Para que luego digan que Sun Tzu es el que aporta sabiduría milenaria.

Es de sobra conocido además que el movimiento anti-capitalista vasco lleva debatiendo intensamente durante varias décadas el conflicto de Hong Kong por eso no es de extrañar que los portavoces de la anti cumbre del G7 en Biarritz en un alarde ejemplar de democracia directa, consenso y asamblearismo dieran un espaldarazo a las protestas en Hong Kong como así lo tiene estimado cierta internacional que también decía que tampoco era tan malo que la OTAN llevara a la edad de piedra mediante bombardeos a ciertos estados de oriente medio y África.

Pero ahí no queda la cosa, por si todavía no quedase claro, al ex-ministro de la porra vascongado, el que el PSOE decía que fue personalmente del que recogieron la idea de la dispersión carcelaria para presos políticos vascos y actualmente también portavoz de derechos, Azkarraga se mostraba ilusionado porque “independentistas doblegan” en Hong Kong y “han demostrado que con unidad y determinación, si se puede. Una lección que deberíamos tener todos en cuenta”. Supongo que rememoraría la unidad del pacto de Ajuria enea y la determinación de la “policía vasca”. Porque claro, si los vascos y vascas tienen algo, eso es policía. Otra cosa no tendrán.

Así que pasamos de lo que se denominaba “vía Azkarraga”, lo que en diciembre de 1983 junto a Barrionuevo habían ultimado de cara a los presos políticos, a la “vía Hong Konesa”, a la que nos aleccionaban algunos catalanes en medios vascos que apostaban por la exitosa “Vía-UE”. Que no sea por dar vueltas a la rotonda de manera propagandística.

¿Quién se puede negar a una vía Hong konesa? Más fácil no lo podemos tener. Ya tenemos las barras ya que contamos con miles de banderas del Athletic a las que se puede bordar fácilmente un rectángulo azul con estrellitas. El referéndum que perdió la OTAN en nuestra tierra puede ser problemático, pero también se sabe que si algo se pasa por el arco del triunfo en nuestra tierra esa es la voluntad popular y los referéndums de autodeterminación, además que ya tenemos la experiencia histórica de Unidad Alavesa (UA) por la que queda especificado que tales referéndums en realidad no corresponden a las naciones sino a lo que dispongan las burguesías regionales con apoyo imperial. En cuanto a violencia en la calle, el culo pelado de experiencia.

Y ahora hablando en serio, pese a que todo lo de arriba no lo sea menos: Hasta el más tonto del lugar sabe que existe una guerra de momento no declarada entre diferentes bloques del capital en el mundo. La mitad de las bases militares de EEUU en el extranjero, que no son pocas, circunvalan a China. En el mar de la China Meridional, cerca de Hong Kong, están posicionados portaaviones, destructores, submarinos nucleares, aviones a reacción, baterías de misiles de defensa de alta altitud de terminales e infraestructuras de vigilancia vía satélite. 155 años ya estuvo el colonialismo presente a toda pastilla, y no se conoce que el imperialismo prescinda de algo si en algún momento le interesa o vuelve a interesar. China, si se parece a algo, es precisamente a las dictaduras del capital que se hacen llamar democracias en occidente. Algunas cosas tendrá diferentes, unas mejores otras peores, pero al final del día los mecanismos de fondo que funcionan son extremadamente similares a los de cualquier democracia burguesa. Y es únicamente debido a la estructuración e intereses imperialistas por los que por ejemplo no está en portada internacional la represión que ha sufrido Euskal Herria todas estas décadas, los chalecos amarillos no sean “defensores de la democracia”, y un largo etcetera.

Lo cual no significa que por ejemplo tanto la juventud trabajadora de Hong Kong o del resto de China no esté explotada, que lo está y mucho, a lo que se añaden factores como que “la izquierda”, autodenominada comunista, sea en realidad la que aplica el capitalismo en China con tanta efusividad como muchos capitalistas occidentales. Así se van añadiendo factores, se van añadiendo ausencias, y las “revoluciones de colores” para fines de los mismos de siempre, acabando todo muy monocolor.

Desde occidente existe un auténtico muro de silencio ante la realidad común china porque lo que se ignora o desconoce se odia mejor irracionalmente. Y ese odio irracional es el necesario para ciertas estrategias y allanar ciertos caminos.

Nosotros y nosotras que en lo que verdaderamente estamos es bajo la influencia e imposición del capitalismo occidental, la OTAN y la UE, que son los que nos joden la vida, en vez de ser perritos falderos de nuestros amos, lo que como mínimo deberíamos hacer es acercarnos a la realidad china y de sus gentes sin prejuicios, cosa que no es fácil ya que existen numerosas barreras. Por lo que si alguien lo quiere hacer, sobre todo desde un puntos de vista socio-cultural, un punto de partida educativo pueden ser los vídeos de youtube de una parejita (Javiertzo (vasco), Lele (china)) que viven en China: https://www.youtube.com/channel/UCUGfBZ3WiiqCc_UfcF_RrRA/videos