(Debajo en castellano)

( Traducción al euskera y castellano del artículo aparecido en http://laccent.cat/el-futur-es-a-la-barricada/ )

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egilea: Marc Garcia (Barcelona)

1996ko udan markatu nauten liburuetariko bat argitaratu zen. Justo de la Cuevak “Comunismo o Caos: la depauperización absoluta de la juventud vasca”, izenburupekotzat “Carta a una joven vasca que hace unos días quemó un autobús en Pamplona” zeukana. Liburu bat, non idazleak autobusari su ematen ikusi zuen aurpegia ezkutatzen zuen txanodun neska hari kontatzen zion zein izango zen bere etorkizuna borrokatzeari uzten bazion. Ekintza haiek UGT eta CCOO sindikatuen gaitzespena jaso zuten. Erreakzio horren aurrean, erreakzionarioa berau, Justok honakoa galdetzen zion bere buruari:

Nola da posible zuek guztiok ez jotzea autobus GUZTIAK erretzera, tren GUZTIAK, banketxe GUZTIAK, polizia-auto GUZTIAK, kuartel GUZTIAK, eliza GUZTIAK, jatetxe eta merkatalgune GUZTIAK? Hogeita hamar urte baino gehiago ditugun GUZTIAK jo eta bertan garbitzea? GUZTIOK baikara sufritzen duzuen erregimen bidegabe eta izugarri horren egile edo aprobetxatzaile, izan konplize-estaltzaile edo onartzaile otzan, edo are, onenean ere, trakets, ezgauza eta porrot eginak, nolatan ez jo eta garbitu gu GUZTIOK?

Irakurketa hartatik 23 urte pasa diren hontan, nire hiriko eta nire herrialdeko kaleak erretzen dira hainbat egunetan zehar etenik gabe, eta neska gazte bat elkarrizketatzen dute Cataluña Radion istiluen erdian. Ez dago emakume bakar bat, baizik eta Jordi Borràsek esan digunez duela zenbait ordu, asko dira fronteko lehen lerroan borrokan ari diren neska gazteak. Liburu hark testuinguru bat eman zion korrontearen aurka kaleetan borrokan jardun zuen belaunaldi oso bati, mundu hobe baten miraz, gizarte hobe batena, Euskal Herri aske batena, sozialista eta feminista. Jatorri madrildarra duen euskal intelektual honengandik banatzen gaituen arrakala teorikoak zein belaunaldi ezberdinek, -zeina duela gutxi agurtu baikenuen Etxarri-Aranatzen- ez naute ezindu bilakatzen bere hitzak zergatik izan behar ditugun gogoan azaltzeko, zergatik diren egun ere ezinbesteko.

Kasu honetan, nirea ez da izango atzo Urquinaonan barrikadak egiten ari zen inongo neskari zuzenduriko eskutitza. Berak inork baino hobeto ezagutzen baitu bizi duen errealitatea. Nirea atso zahar bati zuzentzen zaio, atzo honako txioa argitaratu zuena: “Gazteok, hau pena. Guzti hau egin izan zenezaketen Franco bizi zelarik”. Maruja Torres. Marujak gaztaroa gintonic eta opiazeo artean eman zuen, gauche divineren garito eta klubetan, bere belaunaldia komisaldegietan modu basatian torturatzen zuen bitartean erregimenak, kaleetan altxamendua gauzatzearren.

Gaur, gaztedi honek berriz ere kaleak hartzen ditu, eta ezin arriska dezakegu hau duela hogei zein berrogei urte porrot egin zuten belaunaldiei utziaz gazteei esaten nola egin behar dituzten gauzak ordena iraultzeko, saiatu baino egin ez ziren, nahikoa borroka egin ez zuten edo saiatu ere egin ez ziren belaunaldiak. Izan ere, adierazle guztiek diote mundu okerragoa utziko diegula egungo gazteei.

Hemeretzi urterekin gurasoen etxea utzi nuenean, 60.000 pezeta ordaintzen nituen (360 euro) partekatutako 80m2ko etxe baten alokairuagatik Sants kalean, eta 80.000 pezeta pasako soldata neukan, unibertsitateko ikasturtea kostatzen zitzaidana baino apur bat gutxiago, eta Bellaterrara joateak egun balio duenaren erdia baino apur bat gutxiago balio zuen. Eta ezer ere ez zen ideala, borrokatzeko arrazoiak izan bagenituen. Gure ahaleginek, hala ere, ez dute lortu patriarkatu-kapitalaren ofentsiba estatala eta zentralizatzailea etetea. Gaur egun neska gazteak gurasoenetik joan daitezke metro karratuko 13,62 euro ordainduz, 1.000 bat euro pisuko. Gutxirentzat eskuragarria den zifra. Gazteen arteko langabezia tasa -16 eta 19 urte bitartean dituztenen artean %49koa da, eta 19 eta 24 dituztenen artekoa %31koa- estrukturala da, eta lan egin dezaketenak behartuak dira behin-behinekotasuna, ordutegien malgutasuna eta uberizazioa pairatzera, inolako diru sarrera finkorik bermatzen ez duena, urteko batez bestekoa 13.000 eurokoa zelarik 25 urte baino gutxiago dituztenentzat 2017an. Lan istripuak etengabeak diren lan merkatu batean. Azken urteotan Catalunyan 500 istripu larri izan dira urteko, eta 50 heriotza baino gehiago gertatzen dira lanean. Bizi dugun prekarietatearen alabak dira zifrok. Plataforma-ekonomia berri honek 1.500 gazte astean 70 orduz lan egitera behartzen ditu, bizikleta baten gainean bizitza jokatuz soldata mileurista baten truke.

Gaur egun neska gazte kataluniarrek estatuko eta Europako unibertsitate-tasa garestienak ordaintzen dituzte. Eta nahiz eta Parlamentuak tasak izoztearen alde bozkatu duen, hau ez da gauzatu, eskuin katalanak enpresen etekinak lehenesten baitizkie beharrizan sozialei. 2009 eta 2015 artean ikasturteak 2.100 euro balio zituen, eta %17 murriztu da unibertsitatera bideratutako gastu publikoa. Gutxiengo elite unibertsitario bat ari da sortzen gure herrialdean. Unibertsitateko matrikuletan bosgarren komunitatea izatetik bederatzigarrena izatera pasa gara. Wert legeak tasak %66 igo zituen, eta kredituak estatuko gainontzeko lekuetan baino %50 garestiagoak dira. Urtero 1.000 gazte gutxiago matrikulatzea da horren ondorioa.

Neska gazte batzuk, zeinak amak eta aitak dauzkaten, amonak eta aitonak ere, onenean jarrita. Gazte osasuntsu eta indartsuak, bizitza parean pasatzen ikusten ari direnak, familiako kide nagusiagoak itxaron-zerrendetan nola egunak pilatzen dituzten ikusten dutenak, sektore pribatura kondenatzen gaituzten pentsio negargarriekin, 135. artikuluak gastu publikoa handitzea eragozten baitu. Catalunyan, Institut Català de la Salut enpresa publikoak osasungintzako gastuaren %30 baino ez du kudeatzen; beraz, %70 osasun-zentru pribatuetara, kontsortzioetara, fundazio eta mutuetara doa. Sendatzeaz edo prebenitzeaz gain, etekin pribatu bat ere sortu behar da, osasungintzara bideratutako BPGaren zenbatekoa aurrekontuaren 5,6tik 5,3ra pasa den honetan.

Etorkizunik gabeko egoera sozioekonomiko beldurgarri honen aurrean, urteak dira tribunal espainiarrek Parlamentu katalanari inolako hobekuntza sozialik egitea eragozten diotela, eta 2017ko urrian ikusi zuten nola kondaira demokratikoa tragedia bilakatzen zen. Urte luzetan zehar aditu zutena -biolentziarik gabe edozein kontutaz hitz egin liteke- goitik behera zetorren urriaren 1eko polizia karga bakoitzarekin. Orain, belaunaldi honek gauza asko dakizki. Badaki, formakuntza onena jaso duen belaunaldi bat izan arren, etorkizunik ez daukala. Eta okerrena dena, litekeena dela orainik ere ez izatea. Iniziatiba hartzea da honen aurrean esperantza eman diezaieken irtenbide bakarra. Sei egunez kaleak sutan, ez dira bandalismoz beteriko sei egun, baizik eta beraien burua protanistatzat izatearen sei egun klase politikoaren inolako eskuhartzerik gabe -ezta gizartearena ere-, zeinak edo miseriara kondenatu dituen edo konforme agertu den. Haiek, kaleak erretzen dituzten neska gazteak, beltzean ordaintzen dieten umezainak dira, inoiz kobratuko ez dituen ordu extrak egiten dituen zerbitzariaren alabak, menpekotasun-legea ukatu zaienen bilobak, ikasteari utzi dioten ilobak, ‘manada’ delakoak egunez egun nola presente dauden ikusten duten alabak, ikasten eta lan egiten uzten ez diegun gure gazteetariko bakoitza. Eta, hala eta guztiz ere, gure etorkizuna dira, porrot egin dugun belaunaldiok ikus dezakegun orainaldirik onena. Jar gaitezen beraien alde, eman diezazkiegun eskerrak, lagundu ditzagun, senda ditzagun, gure uko eginak eta gure erosotasunak gora-behera, ez baikara XXI. mendeko gauche divine.

El futuro está en la barricada

Marc Garcia (Barcelona)

El verano de 1996 salía a la luz uno de los libros que me más me han marcado. Justo de la Cueva había publicado “Comunismo o Caos: la depauperación absoluta de la juventud vasca”, un libro que llevaba por subtítulo “Carta a una joven vasca que Hace unos días quemó un autobús en Pamplona”. Un libro donde el autor le cuenta a aquella silueta encapuchada que vio quemar un autobús el futuro que le esperaba si dejaba de luchar. Aquellas acciones merecieron la condena de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. A esta reacción, reaccionaria, Justo se preguntaba:

¿Cómo es posible que no os lancéis a quemar TODOS los autobuses, TODOS los trenes, TODOS los Bancos, TODOS los coches de la policía, TODOS los cuarteles, TODAS las Iglesias, TODOS los restaurantes y grandes almacenes y a pasarnos a cuchillo a TODOS los que tenemos más de treinta años y que somos TODOS culpables ya sea como autores y disfrutadores ya sea como cómplices o encubridores o sumisos consentidores o, incluso en el mejor de nuestros casos, como torpes, incapaces, incompetentes y fracasados subvertidores del orden bestial e injusto que padecéis?

23 años después de aquella lectura, las calles de mi ciudad y de mi país queman durante días seguidos, y una mujer joven es entrevistada en Cataluña Radio en medio de los disturbios. No hay sólo una mujer, Jordi Borràs hace pocas horas nos ha dicho que en la línea del frente hay muchas chicas jóvenes. El libro de Justo le puso contexto a una generación de jóvenes que a contracorriente luchó en las calles con la esperanza de un mundo mejor, una sociedad mejor, una Euskal Herria libre, socialista y feminista. El abismo teórico y generacional que nos separa con el intectual vasco de origen madrileño – que hace poco vamos a despedir en Etxarri Aranatz,- no me impide intentar explicar porque creo que hoy en día sus palabras son vigentes, e imprescindibles.

En este caso, la mia no será una carta dirigida a ningúna joven catalana que ayer levantaba barricadas en Urquinaona. Ella mejor que nadie sabe la realidad en la que vive. La mia es una carta a una decrépita barcelonesa que ayer afirmaba en un tuit “Hijos que lastima. Todo esto lo podrías haberlo Hecho con Franco vivo”. Maruja Torres. Maruja, se pasó la juventud entre gin tonics y opiáceos en los clubes de la guache divine mientras su generación era torturada salvajemente en las comisarías del régimen por alzarse en las calles.

Hoy esta juventud vuelve a tomar las calles y no podemos correr el riesgo que la generación que fracasó hace cuarenta y hace veinte años, las que han permitido este desastre, las que no han luchado suficiente, las que lo han intentado o las que ni tan solo, le digan a las jóvenes como lo deben hacer para revertir la situación. Y es que todos los indicativos nos muestran que nuestra generación dejará un mundo peor a las jóvenes.

Cuando con diecinueve años me fui de casa de los padres, pagaba 60.000 pesetas (360 €) por el alquiler compartido de un piso de 80 metros en la calle de Sants y tenía un sueldo de más de 80.000 pesetas, algo menos de lo que me costaba el curso universitario, e ir hasta Bellaterra me costaba menos de la mitad de lo que vale actualmente. Y nada era ideal, seguíamos teniendo motivos para luchar. Nuestros esfuerzos no obstante, no han podido detener la ofensiva patriarcal-capitalista ni estatal recentralizadora. Hoy las jóvenes de Barcelona que pueden irse de casa de los padres lo hacen a costa de pagar 13.62 euros el metro cuadrado, 1000 euros por piso. Una cifra al alcance de muy pocas. El paro juvenil -entre 16 y 19 años es del 49% y del 31% entre los 19 y 24 años- es estructural y las que pueden trabajar están abocadas a un mercado donde la temporalidad, la flexibilidad y la uberitzación les imposibilita ningún ingreso regular, siendo la media del año 2017 para menores de 25 años un sueldo inferior a los 13.000 euros brutos. Un mercado laboral en el que las cifras de accidentes laborales es una constante. En los últimos años en Cataluña ha habido más de 500 accidentes laborales graves cada año y cada año mueren más de 50 personas en el trabajo. Unas cifras que son hijas de la precariedad en la que vivimos. La nueva economía de plataforma hace trabajar a más de 1500 jóvenes hasta 70 horas semanales para sueldos mileuristas, jugándose la vida encima de una bicicleta.

Hoy las jóvenes catalanas pagan las tasas universitarias más caras del estado y de Europa. Y a pesar de que el Parlamento ha votado congelar las tasas, ésta no es la realidad, la derecha catalana mantiene los beneficios empresariales por delante de las necesidades sociales. Desde 2009 a 2015 el curso valía 2.100 euros, y el descenso en inversión pública universitaria es del 17%. Se está creando una nueva minoría elitista universitaria en nuestro país. Hemos pasado de ser la quinta comunidad con matrículas universitarias a la novena. La ley Wert subió un 66% las tasas y los créditos son un 50% más caros que en el resto del estado. El resultado es la pérdida de 1.000 jóvenes que no llegan a matricularse cada año.

Unas jóvenes, que tienen madres y padres, abuelos y abuelas en el mejor de los casos. Jóvenes sanos y fuertes a las que les pasa la vida por delante y ven que los mayores de la familia acumulan días en listas de espera, pensiones públicas de mierda que nos condenan el sector privado, mientras el artículo 135 imposibilita ampliar el gasto público. Resultando una transferencia de dinero público al sector privado. En Cataluña, la empresa pública Institut Català de la Salut sólo gestiona el 30% del presupuesto en salud, por lo tanto, el 70% aproximadamente se va a consorcios, centros sanitarios privados, fundaciones y mutuas. Aparte de curar o prevenir, hay que generar un beneficio privado en un momento en que el PIB destinado a sanidad ha pasado del 5.6 al 5.3 del presupuesto.

Ante este panorama escalofriante a nivel socio-económico y sin futuro, los tribunales españoles niegan el Parlamento catalán tramitar ninguna mejora social desde hace años, y en octubre de 2017 vieron como la fábula de la democracia se convertía en tragedia. Lo que oieron decir durante años -sin violencia se puede hablar de todo- se derrumbaba ante cada carga policial el 1 de octubre. Hoy esta generación sabe muchas cosas. Sabe que a pesar de ser una de las generaciones mejor formadas, no tiene futuro. Y lo peor de todo es que tal vez ya no tiene presente. Ante esta realidad, la única salida que les puede dar esperanza es tomar la iniciativa. 6 días de calles en llamas no son 6 días de vandalismo, sino 6 días de saberse protagonistas de su destino sin mediación de una clase política – y una sociedad- que o bien los ha condenado a la miseria o que bien se ha conformado. Ellas, las jóvenes que queman las calles, son la canguro a quienes pagan en negro, la hija de la camarera que hace horas extras que nunca cobrará, el nieto de quien se le ha negado la ley de la dependencia, el sobrino que ha dejado de estudiar, la hija que ve como las manadas están presentes en el día a día, cada uno de nuestros jóvenes a los que no dejamos ni estudiar ni trabajar. Y a pesar de todo, son el futuro de nuestro pueblo, son el mejor presente que las generaciones que hemos fracasado podemos vislumbrar. Pongámonos de su lado, démosles las gracias, ayudémoslas, curémoslas, que a pesar de nuestras renuncias y comodidades no seamos nosotros la gauche divinde del s.XXI.