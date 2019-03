Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autora: Burkidetxo



Tras leer con atención el artículo de Eneko Compains “Gaztetxes y lucha obrera. Sobre el naciente izquierdismo en la Euskal Herria de hoy” me dispongo a contestar con algunas de las reflexiones que se me han venido a la cabeza. Reconozco, pero, que la profundidad del artículo puede que no esté a la altura, pero a veces hay que dar rienda suelta a los impulsos de plasmar las ideas en un papel. Desde el respeto militante y desde la convicción de que la lucha de las ideas se debe visibilizar en debates como estos, entiendo la crítica política como un elemento imprescindible para avanzar y profundizar en la lucha por la emancipación de las oprimidas. Pienso, además, que este tipo de debates no se deben quedar ni en la academia, ni en un asunto entre dirigentes y/o intelectuales de diferentes corrientes o estructuras. Animo, pues, a que cada vez más militantes de base demos nuestra opinión, más allá de en twets con mala sangre, en artículos con, al menos, un poco más de profundidad.

Soy una de esas militantes que sigue y participa con emoción e ilusión estos tiempos que nos ha tocado vivir. Entiendo que para muchas, sean tiempo vacíos, complicados, llenos de nostalgia y sin un horizonte claro, pero opino que lo que está sucediendo los últimos años en Euskal Herria esta preconfigurando las próximas décadas de la lucha en este pueblo. Tenemos la responsabilidad de relanzar la lucha o al menos, de crear las condiciones para que las próximas generaciones lo hagan, ya que las revolucionarias, hasta en los momentos de más desconcierto y confusión, debemos tener la capacidad de, con la mente fría y el corazón caliente, repensar, debatir, plantear y actuar en la dirección correcta, por muy duro que sea levantarse de una derrota como la que hemos sufrido.

En mi humilde opinión, Eneko, habéis querido borrar toda la identidad subjetiva que durante décadas se ha forjado en este pueblo y en la que la Izquierda Abertzale ejercía como punta de lanza. Considero que este antagonismo era, al fin y al cabo, la lucha de clases adaptada a este pueblo. Aquí ha habido un “nosotras” (pueblo) y un “ellos” (los estado y todos sus tentáculos) y este antagonismo ha sido el que ha mantenido la llama de la lucha más encendida mientras se apagaba, una por una, en la mayoría del países de occidente.

La idea de la “confrontación democrática” que colasteis en Zutik Euskal Herria podría haber mantenido, sin lugar a dudas, ese “nosotras” (en aquel momento muchas de nosotras nos lo creímos) pero en vez de eso, ha quedado claro que la única opción es la unión con el PNV y es ahí donde ese “nosotras” se desmenuza y disuelve como un azucarillo en las aguas de la clase opresora. Me parece bastante grave que cuando se habla de construir mayorías no se cuente a cambio de qué, a qué precio y con qué objetivo. ¿De qué mayorías estamos hablando? Es obvio que la dinámica de Gure Esku Dago busca unir entorno al derecho a decidir (¿Dónde quedó la autodeterminación?) a la base social del PNV con la de la Izquierda Abertzale, “construir mayorías”, sí. Pero no nos engañemos, la historia ha dejado bien claro en multitud de ocasiones que los intereses del PNV son antagónicos a los de la clase trabajadora de Euskal Herria. ¿En serio pretendéis que nos demos de la mano con ellos? Si cuando hablas de “construir mayorías” te refieres a eso, estáis expulsando, de facto, a los sectores más desfavorecidos y aplastados de este pueblo, y por lo tanto, haciendo el juego a la burguesía.

Valoro positivamente las autocríticas que realizas (la verdad es que cuesta escucharlas por parte de gente “del aparato”) pero creo que omite ciertos elementos claves para entender cuál ha sido el viraje tan radical que ha realizado la Izquierda Abertzale. Creo realmente que hoy en día la Izquierda Abertzale no busca tener una militancia formada, critica, comprometida… Para vuestra estrategia basta una gran masa de gente que acuda a un par (o tres) de citas multitudinarias al año y que vote siempre. Esto esta haciendo que una gran cantidad de militantes hayan ido dejando paulatinamente vuestras estructuras y claro está, parte de esta gente no se iba a ir a casa. Como coloquialmente se dice, “os están creciendo los enanos”, y mes a mes es más palpable vuestra perdida de hegemonía en los espacios políticos de este país. Quien no lo quiera ver, que siga con su ceguera (o que siga en los despachos sin pisar la calle). Dices que “no hemos acertado en formular una oferta de lucha suficientemente atractiva para los sectores más combativos”, pero no es verdad, ya que simplemente, ni os conviene ni hay sitio para esos sectores más combativos en vuestra estrategia. Así de simple.

Muchas de nosotras saltamos del nido hace tiempo, y sí, fuera hacía un frío helador, pero poco a poco, la temperatura está subiendo. Estoy segura además, de que cuanto más calor tengamos, mas gente saltará sin miedo a pasar frío. No se puede aspirar a construir mayorías por la derecha y a mantener a la militancia más comprometida. Una u otra, y parece que ya habéis hecho la elección.

Un opción puede ser GKS, por qué no, al fin y al cabo están llenando un espacio que habéis abandonado intencionadamente. Y sí, comparto (con matices) las críticas por ejemplo hacia la cuestión de las compañeras presas y la desconexión con el hilo histórico de la lucha de este pueblo, tal y como apuntabas. Aún así, quieras que no, están consiguiendo formar militantes en multitud de eskualdes, creando y reproduciendo la ilusión, haciendo apología de la lucha y el compromiso… y aunque tú digas que no, esta gente se está manchando las manos en el barro día a día. Todo esto que he nombrado, no veo que lo esté haciendo la Izquierda Abertzale ni veo ninguna intención de hacerlo.

Ahora toca convivir entre los diferentes espacios políticos que se estan gestando (y que se gestarán) en Euskal Herria. Pero aceptémoslo, la desconexión de la estructura de la Izquierda Abertzale con los sectores más combativos es total, y estos sectores combativos no van a renunciar a la lucha por mucho que se les criminalice desde la estructura (me viene a la cabeza el artículo contra Ikasle Abertzaleak que firmaban varias dirigentes de la Izquierda Abertzale. Pienso que en vez de debilitar a Ikasle Abertzaleak, la fortaleció).

El tiempo pondrá a cada cual en su sitio. No perdamos de vista el enemigo y cuidémonos, pues cuanto más calor haga, con más dureza nos golpeará el enemigo.