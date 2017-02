Autor: Borroka garaia da!

Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.”

-Friedrich Nietzsche-

El mayor logro de la represión no es la represión en sí misma, sino que tras largos años de sufrirla, ésta sea considerada como imbatible, certera y exitosa. Tanto como para integrarla y reproducirla en tu propio accionar. Claramente un síntoma de derrota e impotencia. Y una cuestión que siempre sobrevuela cualquier proceso de liberación que no sea un camino de rosas, como así lo son o acaban siendo todos si es que lo son.

Nadie tiene legitimidad ni derecho para impedir la organización popular, ni los estados, ni la policía, ni las organizaciones revolucionarias ni los partidos políticos. Independientemente de que estén de acuerdo, en desacuerdo frontal o toda la escala de grises que se quiera colorear, ya que nadie es dueño de la iniciativa de nadie y debería mirarse muy bien así mismo antes de elucubrar las intenciones ajenas, sobre todo cuando no hay ninguna intención de conocerlas. De la misma manera, el exceso de narcisismo hace que cualquier crítica por mínima que sea se convierta en toda una afrenta a la imagen que se tiene de uno mismo, llegando a ser tan devastador, que suscitará de un modo totalmente natural una hostilidad intensa.

El movimiento a favor de la amnistía y contra la represión tiene todo el derecho del mundo a existir, a criticar y también, como no, a ser criticada. Por lo que el intento de ilegalización moral bajo chantaje emocional sobre todo es perjudicial para los que llevan a cabo semejante injusticia, ya que les mantiene alienados y estancados, creando un miedo paralizador que en forma de rodillo anquilosa la propia acción por no hablar del pensamiento.

Aunque fuera verdad que ese movimiento fuera creado por discrepantes con diversas decisiones del pasado no cambiaría nada, seguirían teniendo la misma legitimidad y derecho. Lo que cambia realmente es que la discrepancia queda criminalizada hasta en el mismo interior y entorno de los que promueven la injusticia. Y teniendo en cuenta que la discrepancia, la crítica y la auto-crítica son el motor revolucionario, se va acabando la gasolina para que funcione en condiciones y entra en juego el corporativismo y la burocracia como moneda de cambio.

¿Qué delito han cometido?

¿Que sus estrategias, discurso y acciones no son correctas?

Que tire la primera piedra el que haya conseguido tantos éxitos estratégicos para este país, pero me da que no he visto aún la independencia y el socialismo por ninguna parte, por lo que cualquiera que diga estar en posesión de lo acertado debiera saber que hasta hoy en Euskal Herria no existe tal persona y no podría ponerlo encima de la mesa. Ya que las cosas son correctas cuando se consiguen y prueban, mientras tanto solo son hipótesis.

¿Que están en contra de una estrategia concreta?

Faltaría más, o acaso alguien se piensa que cualquier proceso u objetivos populares se consiguen a toque de corneta y todos en fila india. Los éxitos complejos en cualquier caso se consiguen con la misma complejidad.

¿Que van a montar un Vietnam vasco y vamos a tener que ir a la mili?

Lo siguiente sería preguntar a ver si condenan la violencia ¿A qué me suena eso?. El caso es que como diría Jesucristo, por sus obras les conoceréis, y tienen mas armas colegas concejales que gestionan la policía municipal, que el movimiento pro amnistía y contra la represión que no tienen ninguna pues no es ninguna organización armada y en ningún momento he oído a nadie decir que lo quiera ser.

Solo se que en estos años en los que la lucha por los presos y presas políticas se ha ido desinflando, si todo el mundo hubiera tenido menos de la mitad de iniciativa y decisión como la mostrada por la huelga de hambre realizada en Etxarri por este movimiento donde se llegó a prácticamente un mes , segurísimo que tendríamos un contexto mucho más óptimo en perspectivas.

Todo esto nos lleva a que lo que verdaderamente subyace, a parte de la miopía profunda en no saber como compartir espacios de lucha, es que existen unas tablas sagradas que tienen que ser sí o sí, y el que diga no, o no se, se convierta en hereje, solo que en vez de caerle el peso de la ley (de eso se encargan otros), será el de la estructura que quizás en realidad ni siquiera quieran tener relación con ella, y otra vez, con todo el derecho del mundo.

Estoy totalmente convencido de que el movimiento por amnistía y contra la represión no hubiera supuesto ningún problema para los que piensan que tienen que hacer todo lo posible por su desaparición, si desde un principio hubieran aceptado que pueden estar equivocados y que en cualquier caso, es el tiempo, la praxis y el entendimiento lo que puede llevar a limar perspectivas. Todo lo demás show. Venga de donde venga. Por lo que solo queda alimentar el circulo vicioso de lo previsible ¿Por quién?. Algo que no beneficia a nadie, o colocarse mentalmente en el futuro para solucionar este presente eliminando la injusticia y el círculo vicioso, para dar paso a otra cosa mejor. ¿Quizás el entendimiento?. Como mínimo el respeto distante.