(Debajo en castellano)

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egilea: Piztu Bilbo, Itzali MTV!

Piztu Bilbo eragiletik datorren urriaren 13an Uribitarte Pasealekuan ospatuko den “Hamaika Botxo” eguna aurkeztu nahi dizuegu.

Badira hilabete batzuk Piztu Bilbok hiri ereduaren inguruko eztabaida plazaratuz bere ibilbide publikoa hasi zuela. Azken urteotan Bilbo europar hiriburu bihurtzeko proiektuak abiadura handia hartu du. Argi dago zeinek ateratzen duen etekina eta zeintzuk suetatzen garen kaltetuak hiri eredu honekin.

Ezinbestekoa da hiriaren erakuslehio izaera honek Bilboko bizilagunon egunerokotasunean duen eragina aipatzea. Errealitateak dira turisten taldeen ondorioz portalera ezin heltzea, AirBnB eta beste motatako pisu turistikoen ondorioz alokairuen prezioak biztanleon gehiengoarentzako jasangaitzak suertatzea -gutako asko gure auzoak uztera behartu gaituena-, edota etengabe agertzen ari diren frankizia eta multinazionalek merkataritza “txikia” ixtera behartzea. Era beran, noski, ezin dugu erakundeek ahaztuta dauzkaten periferiako auzoak aldarrikatzeari utzi.

Hiri eredu honek dituen kalte adierazgarrienen artean, beraz, herritarron pobretzea eta eta prekarietate gero eta handiagoa azpimarratu behar dira.

Benetan nahi al dugu ogia nork egiten duen eta nork saltzen digun ezgutzen ez dugun hiri bat? Bentan nahi al dugu etorkinen harrerari uko egiten dion hiri bat? Benetan nahi al dugu etxeetako eskaileraburuetan ezezagunak areagotze vultzten ari den hiri eredu bat? Benetan nahi al dugu bizitzeko ezinezkoa bihurtzen ari den hiri bat?

Guk argi daukagu: ez, ez dugu nahi. Pertsona guztiek haien tokia topatzeko aukera duten hiri bat nahi dugu. Azpiegitura handiak behar dituzten makro-proiektu eta makro-ebentoek auzoen egunerokotasuna mehatxatuko ez duten hiri batean bizi nahi dugu. Gure auzokideak ezagutu eta haiekin batera hazi nahi dugu.

Udaletxea eta Aldundiaren dinamikarekiko alternatibak martxan daude, eta ez ziren atzo hasi. Haiek MTV bezalako multinazionalen makro-ekitaldiak guztion dirua erabiliz (kasu honetan 3 milioi euro baino gehiago) erakartzen dituzten bitartean, herri mugimendua horri aurre egiteko antolatu egin da. Baina badakigu beste Bilbo bat eraikitzea bakarrik egitea ezinezkoa dela. Horregatik Bilboko herritar guztiak eztabaida honetan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu. Horretarako aukera urriaren 13an izango dugu.

Baina, zer da “Hamaika Botxo” eguna? Bilbon inposatzen ari den hiri ereduaren

moldeetatik kanpo geratzen garen kolektibo eta norbanakoon espresio eguna izan nahi du. Hauda, Erakundeen interesetatik kanpo gelditzen garen eragileen elkargune eta saretze espazioa izateko bokazioa dauka.

Bizimodu eta bizi espresio asko biltzen dira botxoan, erakunde eta enpresen arteko

elkarlana bultzatzen ari den hiri eredu (arrazista, klasista, patriarkal, etab.) honetan

tokirik ez daukatenak. Honela, ezinbestekoa suertatzen da beste Bilbo horretan

jarduten dugunon lana plazaratzea, eta hiri molde hegemoniko horrekiko

aurkakotasuna erakustea. Era berean, asko dira hiriaren auziaren inguruan lanketa garatzen ari diren bilbotar kolektibo, auzo elkarte, asanbladak, etab.; bakoitza bere esparrutik eta ikuspuntu propioarekin. Zentzu horretan, ulerkera ezberdin horien elkargune bezala ulertzen dugu “Hamaika Botxo” eguna. Egun honek ikuspuntu ezberdinak elkartu, saretu eta sinergiak sortzeko balio dezake.

Eta nola gauzatuko da guzti hau urriaren 13an? UribitartePasealekuan (Udaletxeko zubia eta Pio Baroja plaza artean), Bilbo herrikoiaren espresio anitzen gunea antolatzea da asmoa. Honetan kolektibo ahalik eta gehienen aldarrikapen propioei espazio bat emango zaie; bakoitzak bere proiektua aurkeztu eta hiri ereduak bere errealitatetik nola eragiten dion konpartitu eta alternatibak proposa ditzan. Honela, bizimodu eta ikuspuntu ezberdinak eremu berdinean batuz, aipatutako eztabaida asko aberastuko da.

Izaera ezberdineko “herri dendak” (kolektibo ezberdinen materialen azoka, liburu azoka, munduko janarien azoka, proiektu desberdinen informazio guneak, etab.) “parte hartze” espazioekin (mahai inguruetarako gune bat egongo da, baita ume eta nagusientzako tailerretarako eremua, edota liburu eta diska batzuen aurkezpenerako espazioa ere) tartekatuko dira. Gainera, eszenatoki bat ere egongo da, eta bertan izango ditugu ikusgai Bilboko eta munduko musika eta antzerki taldeak.

Guzti hau esanda, eta bukatu aurretik ezinbestekoa egiten zaigu udaletxe neoliberal eta harroputzak zentsuratu dituen Gasteizko kideei gure babes osoa helaraztea. Besarkada handi bat haientzako. Urriaren 6an bertan egongo gara! Hau “Euskadi-Basque Country” markaren beste ondorio lazgarri bat da. Horrenbestez, hemendik mezu argi bat adierazi nahi dugu: Gasteizen gertatu bezala, ez da “HamaikaBotxo eguna debekatuko duen instituziorik egongo. Herri mugimenduak, bidean jartzen dizkioten oztopo guztiak gainditzeko elkartasun tresna nahikoak dauzka.

Azken finean, hau geldiezina da.11 gara euren baloreetatik kanpo jarduten dugun eragileak, 11 hiri-eredu honekin kaltetuak, 11 euren kontra joateko argudioak eta 11 sortzeko dauden alternatibak. Horregatik, zerbait handia egiteko ahalmena daukagulako, dei egiten diegu bilboko eragile eta norbanako guztiei Urriaren 13an “HamaikaBotxo” egunean parte har dezaten!

GORA HERRI BOTEREA!

RUEDA DE PRENSA PRESENTACION “HAMAIKA BOTXO EGUNA “ Bilbo 24-09-2018

Desde Piztu Bilbo, Itzali MTV hemos convocado esta rueda de prensa para presentar “11 Botxo Eguna” que se celebrará el próximo 13 de octubre en el paseo de Uribitarte.

Hace ya unos meses que este colectivo empezó su andadura pública sacando a debate el modelo de ciudad que el ayuntamiento de la villa está impulsando. Los últimos años este proyecto de convertir Bilbao en una capital europea ha cogido carrerilla, y es evidente a quién beneficia y a quién perjudica. Cabe mencionar cómo afecta este escaparate a la cotidianidad de los y las habitantes de Bilbo; no poder llegar al portal porque hay una marabunta de turistas mirando al cielo que impiden el paso, un sinfín de AirB&B que no hacen más que incrementar la subida de los alquileres obligándonos a dejar nuestros barrios, franquicias que abren y cierran sin parar desterrando al olvido el pequeño comercio y el trato cercano con quién te vendía la libreta para empezar el nuevo curso. Añadimos, o no nos olvidamos, de esos barrios de la periferia desatendidos y ninguneados por las instituciones.

Las consecuencias nefastas de este modelo insostenible de capital europea: un empobrecimiento de la ciudadanía y una precariedad inhumana. ¿De verdad queremos una ciudad donde no conocemos ni quién hace el pan ni quién nos lo vende? ¿De verdad queremos una ciudad que impulse que en el rellano siempre haya desconocidos? ¿De verdad queremos una ciudad que rechaza la acogida de migrantes? ¿De verdad queremos una ciudad que no podemos vivir?

Nosotras lo tenemos claro: no, no queremos. Queremos una ciudad donde todas las personas encuentren su lugar, unos barrios que no se vean amenazados constantemente por los caprichitos de los poderosos ya sea para un macro-evento o para una macro-proyecto de infraestructuras tremendas. Queremos conocer a nuestras vecinas y crecer junto a ellas.

Las alternativas a las dinámicas actuales del ayuntamiento y diputación, como pagar 3 millones de euros para que venga la MTV, ya están en marcha y no empezaron ayer. Sabemos que construir otro Bilbo no podemos hacerlo solas, y no debemos hacerlo solas, invitamos a toda la ciudadanía a formar parte de este debate. El 13 de octubre habrá lugar para ello.

¿Qué es “HamaikaBotxo” eguna? Una infinidad de “botxos”; mil y uno para ser inexactas, este día nació con la idea de ser nuestro día. Nos gustaría que fuera un espacio donde quepan todos aquellos colectivos, asociaciones, organizaciones o personas que han quedado, o están quedando, fuera de esta ciudad escaparate que nos están imponiendo. Es el día para impulsar las distintas expresiones de heterogeneidad popular que conviven en Bilbao. Es decir, tiene la intención (y las ganas) de ser un espacio donde organizaciones y personas olvidadas para los intereses institucionales puedan juntarse, expresarse, conocerse y forjar redes. Hay mil y un temas de los que debatir. Hay mil y una formas de habitar esta ciudad. Hay mil y un formas de construir alternativas.

Y ¿cómo vamos a hacer todo esto el 13 de octubre? La intención es organizar un espacio que agrupe y potencie al Bilbao popular que es el motor de esta ciudad. El lugar es el Paseo de Uribitarte, entre el Puente del Ayuntamiento y la Plaza Pío Baroja. La idea es que cada cual presente su proyecto, comparta sus ideas desde su realidad, y ponga sobre la mesa sus preocupaciones. Durante todo el día habrá zonas de debate para hablar de cómo nos afecta el modelo de ciudad y poder proponer alternativas cada cual desde su perspectiva. El esquema del espacio que se pretende organizar es el siguiente: habrá una “Herri-azoka” gigante (“Muestra-Popular”) del material de las distintas asociaciones y colectivos que participan. También habrá de libros, una zona de cocina con comidas de todo el mundo, espacios para la presentación de proyectos, entre otros. Esto se combinará con espacios de “participación”, por ejemplo, habrá un lugar en donde se celebrarán mesas redondas, otro espacio para talleres tanto para jóvenes como mayores, un área para la presentación de libros y discos. Además, habrá un escenario en el que contaremos con las actuaciones de grupos de teatro y de música tanto de Bilbao como de diferentes lugares del mundo. Cerraremos el día con nuestra propia gala sorpresa.

En este punto, no podemos menos que enviar un abrazo y todo nuestro apoyo a las compañeras de Gasteiz que han visto su dinámica censurada por un ayuntamiento presuntuoso y liberal. Obviamente, no es el único ayuntamiento censurador. No deja de ser la marca Euskadi-Vasque Country. Y desde aquí, lanzamos un mensaje claro y alto: no habrá institución que prohíba el 11 botxo eguna. El movimiento popular goza de la solidaridad suficiente como para hacer frente a todas las piedras que se nos pongan en el camino.

Azken finean, hau geldiezina da, 11 gara euren baloreetatik kanpo jarduten dugun eragileak, 11 hiri-eredu honekin kaltetuak, 11 euren kontra joateko argudioak eta 11 sortzeko dauden alternatiba. Horregatik, zerbait handia egiteko ahalmena daukagulako, dei egiten diegu bilboko eragile eta norbanako guztiei Urriaren 13an 11Botxo Egunean parte har dezaten!

GORA HERRI BOTEREA!