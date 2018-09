Autor: Borroka garaia da!

Colega, no te lo creerías si te lo contara. Aun así te lo voy a contar ya que las cosas son como son y no de otra manera. Este año no habrá comunicado. No hace mucho me dijo un viejo ex-guerrillero del otro lado del charco que grande o pequeño todo acaba cayéndose de forma parecida. Puede ser un detalle que se pasa por alto, o algo que no se pasa por alto pero que al final es dejado pasar no se sabe muy bien cómo. Que si la revolución y la URSS con lo grande que fue acabó en el fango, cómo no puede llegar a hacerlo otras cosas más pequeña aunque no menos grandiosas. Su lento final empezó el día que aquel “todo el poder para los soviets” se convirtió en un lema sin agarre, ya que se le fue quitando el poder a los soviets para centralizarlo en burocracias, y una vez mimetizado el esquema que se combate es solo cuestión de tiempo reproducir lo mismo.

Al final tenía razón el flaco, cómo no iba a tenerla, por eso lo matarían sobre todo. Se acabó dando la espalda a la organización desde arriba, el estado fue creando todas las condiciones para que así fuese en largas décadas y llegara el caso y el colapso, y ya no quedaban herramientas. Durante años se fue perdiendo aquello que decía el poeta de Bilbo: La conciencia nacional de clase. Si hubiéramos pegado menos carteles, ido a menos manifestaciones… la división del trabajo manual y el intelectual acabó pasando también factura. Desde hace una década prácticamente el entorno, el verdadero, no el inventado por los estados, apenas ha tenido noticias de nada. Lo único que ha sabido es la liquidación permanente de postulados y organizaciones. A veces las obras de teatro inducidas duran demasiado, sobre todo cuando se conoce de antemano el final. Los actores tratan de hacer sus mejores interpretaciones y lo que antaño es fuerza, la lealtad, se convierte en un arma de doble filo y la mayor debilidad. Me acuerdo de lo que te reías de EE. Quizás no debimos reírnos tanto. Son procesos complejos. También le pasó al PNV en su día, acaba pasando a casi todo el mundo.

Parece que es una maldición histórica este bucle, pero Euskal Herria siempre acaba igual: Quitando a los y las de abajo del medio bajo falsas promesas, y dando cositas a los del medio y arriba. Ya desde cuando juraban los reyes castellanos los fueros, la proto-burguesía vasca comercial y mercantil se aseguraba así monopolizar la línea Castilla-Flandes y va acumulando capital con el saqueo de América. Siendo esta proto-burguesía de las más avanzadas del pre-capitalismo. Que te voy a contar, el foralismo sigue igual. Sin embargo, el problema nunca ha sido ni será ese autonomismo, sino la credulidad histórica hacia los autonomistas para no hacernos cargo de lo nuestro. Las promesas, que al final solo son una excusa para justificar la propia falta de confianza en que la clase trabajadora pueda con todo. En la caída del reino de Nafarroa la clase dominante vasca acabó aceptando la conquista a cambio de los fueros, en las carlistadas esa misma clase aceptaría el concierto económico a cambio del abrazo de Bergara, en la guerra del 36 a cambio de pactos con el fascismo italiano y de mantener la industria intacta para seguir explotando, después el estatuto y en esas seguimos. La línea histórica es clara y mientras tanto los muertos los ponen los y las de abajo.

Pese a que han pasado 43 años existen muchas similitudes con aquel contexto del 75, cuando ELI de Orereta llamó años antes a aunar fuerzas revolucionarias abertzales socialistas. Lo que sería la denuncia por las ejecuciones acabaría formalizando una apuesta rupturista con un nuevo régimen que se pretendía afianzar y legitimar. El resto es historia, que conociste bien. Lo que no sabrás es que hoy el tema es demasiado similar, hoy es el estatuto y el complejo autonomista el que se pretende re-legitimar tras décadas de lucha que lo dejó temblando. Hasta en el estado se dan esos falsos aires de renovación del régimen del 78. aunque eso esconde también otra derrota en la calle. La deriva institucionalista clásica de la socialdemocracia, ese agujero negro traga sueños y luchas.

Un viejo ex-mili me comentaba que el flaco en ese contexto de los 70 estuvo buscando las lineas conductoras que abrieran la posibilidad a un proceso de ruptura autodeterminadora para el conjunto del pueblo trabajador vasco; en conflicto con el proceso de integración neofranquista que se había iniciado con el beneplácito del PSOE y PNV, a través del CGV (Consejo General Vasco) y posterior Estatuto). Hoy estamos igual, en esa búsqueda, solo que sabemos muchas cosas que entonces no se sabían. Y tampoco te lo vas a creer, pero esa conciencia nacional de clase cada vez va siendo menos extraña para las nuevas generaciones, y trae recuerdos para las viejas que la tenían olvidada. La nueva estrategia revolucionaria que se abrirá paso no parece que vaya a cometer el mismo error histórico de siempre y habrá que confiar en ella pese a que separe oficialmente a lo ya separado, que un día fueron/fuimos hermanos y decidieron unilateralmente, a la espalda también, acabar con ello para limpiar el camino hacia el PNV. Quizás algún día vuelvan, por eso en cualquier caso nunca hay que andar dejando la tierra quemada.

Perdona por la chapa, me dejo muchas cosas en el tintero, pero los tiempos nunca han sido propicios para demasiada lírica en este país. Y además ya nos sabemos todas las canciones. Eso sí, te echo mucho de menos.