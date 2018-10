Asier Guridi con su hijo Iban

La Haine

Entrevistamos al Refugiado Político Vasco Asier Guridi, exiliado en Venezuela y en peligro de ser extraditado ante una solicitud de extradición por parte de la AN española

Asier Guridi, natural de Oñati (Gipuzkoa), ex-preso político vasco y actualmente exiliado en Venezuela, está en peligro de ser extraditado ante una petición de extradición de la Audiencia Nacional española en la que le acusan de “pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y acciones con explosivos”, unos hechos que Asier considera “una patraña” y asegura ser acusado de hechos en los que nunca ha participado.

Asier fue detenido ya en 2013 pasando dos meses preso y finalmente fue puesto en libertad, pero sin concenderle estatus de refugiado político y sin ni si quiera tener documento de identidad, con todos los problemas que ello acarrea.

La de Asier es una historia de lucha, tortura, cárcel, exilio… Desde La Haine hemos podido hablar con él para que nos la cuente en primera persona, así como en que situación se encuentra actualmente ante esta petición de extradición.

¿Cómo y cuándo te involucras en la lucha política y social de Euskal Herria?

Desde joven siento inquietud por las cuestiones sociales y nacionales de Euskal Herria. Nuestro idioma y los presos políticos vascos, son las dos principales preocupaciones…. Soy de una generación que vio a la Guardia Civil en la Ikastola (escuelas de educación en vasco) para verificar los libros y currículo escolar que nos impartían, una generación que vio como nuestros padres tenían que hacer mercadillos para lograr fondos para la el desarrollo de las Ikastolas y como tenían que hacer auzolan (trabajo comunitario) para pintar las aulas y otro tipo de mantenimiento en las instalaciones que ocupábamos….

De niño hay hechos que me marcan, ver como la Guardia Civil se llevó en los Jeep con lona al profesor de txistu (instrumento musical vasco), por lo que desde muy niño estaba viendo que había una fuerza de ocupación que perseguía nuestro idioma y nuestra cultura….

A nivel de barrio desde muy joven formo parte de la Asociacion de Vecinos de mi barrio, en el que se trataba sobre la colocación de bancos en la vía pública, ornamentación y acondicionamiento de jardines, recuperación de locales en desuso para uso del barrio, y las distintas fiestas para disfrute de niños y mayores en el barrio (castañadas en diciembre, celebración del carnaval y las fiestas del barrio en junio)….

Más tarde empiezo a colaborar con Jarrai en sus distintas actividades y empiezo a formar parte de las Gestoras Pro Amnistía, con la finalidad de lograr recursos para paliar el sufrimiento de presos políticos y sus familiares, pero también con el propósito de lograr la liberación de todos los presos políticos y el retorno a Euskal Herria de los exiliados. Evidentemente ya en esas fechas estoy plenamente identificado con Herri Batasuna a nivel político.

Eres detenido en el año 1992 y posteriormente enviado a prisión ¿Qué nos puedes contar, tanto de la detención como de ese periodo en la cárcel?

El 15 de diciembre de 1992 soy detenido a pocos metros de mi casa por la Guardia Civil, este hecho ocurre como consecuencia de una previa detención de un amigo en un control de carretera de la Guardia Civil….ese amigo es torturado y obligado a dar nombres de jóvenes de Oñati, mi localidad natal.

Me meten en un carro y me llevan desde Oñati al cuartel del Antiguo en Donostia, durante el trayecto, siempre con la cabeza agachada, me amenazaban y me propinaban golpes en los costados…. Al entrar en el cuartel de la Guardia Civil me dieron 5 minutos para hablar “por las buenas”, no pasaron dos minutos para cuando me estaban llevando a un cuarto donde estaba la bañera, había un colchón que lo habían colocado desde el suelo a la bañera (con la finalidad de poder dominar más fácil al torturado y de no dejar marcas con el borde de la bañera)…. Me dijeron que Mikel Zabalza había fallecido en esa misma bañera y que muchos habían “cantado” allá… Me ataron las manos con un trapo o toalla en la parte de atrás y me tumbaron sobre la colchoneta, para empezarme a sumergirme la cabeza en el agua de la bañera y provocar asfixia y ahogo, yo por mi parte trataba de resistirme pero mi fuerza no servía de nada ante el número de agentes que me rodeaban… Tuve como tres sesiones distintas de bañera, llegue a beber agua de forma voluntaria con el pensamiento de que si moría allí se pudiera determinar que había muerto por ingerir agua de ese cuartel, llegue a perder la consciencia….

Entre sesión y sesión de bañera, hubo descargas eléctricas en las plantas de los pies y las piernas. También me metieron la cabeza en bolsas plásticas para causar asfixia, me obligaban a hacer flexiones para aumentar la sensación de ahogo y falta de aire….. Amenazas con llevarme al monte y pegarme un tiro, amenazas con detener a mi entorno familiar, los pocos momentos en que me llevaban a una celda era para que me tuvieran contra la pared y aturdirme de una u otra manera….

Las principales torturas ocurrieron en el cuartel del Antiguo en Donostia durante las primeras 24 horas, el dia siguiente me llevaron desde Donostia hasta Madrid en un vehículo con la cabeza bajada durante todo el trayecto… En Madrid fueron otros 4 días de interrogatorio continuado, con amenazas y golpes reiterados, en la celda o calabozo tenía que estar contra la pared o era obligado a tararear el himno de España y cosas por el estilo, una constante de interrogatorios sin cesar sin tiempo de descansar o pensar con calma nada…. Al 5 dia nos llevaron ante el Juez Baltasar Garzón, pero este no nos quiso ver ese dia y dictó prisión incomunicada por otras 24 horas en la prisión de Carabanchel, por lo que fue el sexto dia en que declaramos ante el Juez en la Audiencia Nacional de Madrid.

Fui acusado de diferentes actos de sabotaje contra bancos en protesta por el asesinato de Josu Muguruza, por asesinatos del GAL…. Sabotajes relacionados con la autovía de Leizaran, o en protesta por la situación de presos políticos vascos, o la colaboración del Estado Francés en la represión a los exiliados políticos vascos…. Delante del Juez Baltasar Garzón hice un relato pormenorizado de todos las torturas sufridas, pero el Juez miraba a otra parte y no prestaba atención a mi relato…. Baltasar Garzón dictó orden de prisión y en ese momento era algo hasta que me aliviaba, ya no iba a estar mas en manos de la Guardia civil y podía hablar con mi abogado Txema Matanzas y recibir noticias de mi familia….

Conoci las prisiones de Alcala-Meco, Alcazar de San Juan y Ceuta principalmente, aunque también hice periodos pequeños en Valdemoro, Iruñea y Martutene…. La mayor parte de mis 5 años en prisión los hice en la prisión de Ceuta a mas de 1000 Kilómetros de mi casa, con evidente incomodidad para mi familia que tenían que llegar en Ferry para poder hacer las visitas luego de tanta distancia… Durante la estancia en prisión fui objeto de diversas palizas por los carceleros en Ceuta, Valdemoro y Martutene, también recibí palizas por parte de la Guardia Civil en las cundas o traslados de prisión a prisión en Valdemoro, Burgos…..

Sales de prisión en 1997 y continuas con tu militancia política ¿Qué te lleva a tomar el camino del exilio hacia Venezuela? ¿Cuándo marchaste de Euskal Herria?

Salgo de prisión en 1997 por haber cumplido la mitad de la condena impuesta por la Audiencia Nacional y tener recurrida al Tribunal Supremo la condena de 10 años… Salgo con medidas cautelares como tener que firmar semanalmente en el juzgado de paz de Oñati…. Tan pronto salgo a la calle, continúo militando en la izquierda abertzale, impulsando en la localidad iniciativas en solidaridad con los presos como la “Gazte ekimena” o en la creación de la iniciativa “Fan Hemendik”, de igual manera participo en toda la iniciativa de volver a crear un diario que pretendía ser la continuidad del clausurado diario Egin…. En toda esta época estoy muy vigilado con la Guardia Civil y padezco un seguimiento muy notorio!

Cansado de esperar a un pronunciamiento del Tribunal Supremo primero y del Tribunal Constitucional más tarde, en vista de la persecución que padecía y la situación que se vivía en Euskal Herria, tomo la determinación de marchar al exilio a principios de 2001…desde esa fecha paso a vivir al margen de la vida normal, sin contacto prácticamente con mi entorno afectivo para tratar de evitar una localización por parte de las fuerzas policiales…

El 19 de septiembre de 2013 eres detenido y puesto a disposición de las autoridades venezolanas, aseguras que dicha detención estuvo llena de irregularidades ¿Puedes explicarnos por qué?

El 19 de septiembre de 2013 soy detenido en Venezuela por la Interpol cuando procedía a dejar a mi hijo en su segundo día de Escuela. Fue una detención muy espectacular, con muchas armas y mucho show para ir a detener al padre de un niño en las puertas del colegio…. Los miembros de la Interpol no me dieron un mal trato, pero no paraban de grabarme con sus teléfonos para subir a sus redes sociales y mostrar “la captura” que habían hecho, más bien parecía que tenían hecho los planes de expulsarme ese mismo dia de la República Bolivariana de Venezuela para que pudiera cobrar “el botín” por el trabajo que estaban haciendo, era demasiado evidente que detrás de todo estaba el Reino de España en contacto directo con los policías que estaban procediendo a mi detención…

Pero al llegar a Caracas algo cambió, en la Sede de la Interpol fui recibido por un responsable que me dijo que en la Republica Bolivariana se respetan los derechos y me dio una charla, informándome que tenían orden de pasarme a manos de la inteligencia o SEBIN, evidentemente había habido un movimiento político que había alterado todo.

Fui entregado al SEBIN y pasé 2 meses encerrado en El Helicoide en pésimas condiciones (ya la primera noche rechacé “la oferta” de tener mejor trato a cambio de dinero), con impedimentos para visitas y llamadas familiares, desapareciendo parte de la comida y libros que me entregaba mi familia, impidiéndose la visita de políticos de referencia como Rafael Uzcategui del PPT o haciendo maniobras para poner a los presos en contra mía (maniobras como las de proceder a requisar/registrar la celda común donde me encontraba yo minuciosamente con la excusa de que estaba yo y el resto de los presos de mi celda me culpabilizaban de esas requisas y de esa incomodidad “causada por mi”).

Ante ello comencé una huelga de hambre y sed que duró 18 días, hasta que llegué a un acuerdo con un Comisario, las condiciones de reclusión cambiaron a mejor, pudiendo hacer llamadas telefónicas a mis padres y allegados en Euskal Herria, pudiendo disponer de más tranquilidad en la nueva celda común que me asignaron …. A los dos días se me notificó que mi situación iba a cambiar y fui puesto en libertad…

Tras dos meses, el gobierno bolivariano te deja en libertad, pero una libertad muy precaria, no te conceden el status de refugiado político y las trabas burocráticas que te han puesto han hecho que ni tú, ni tu hijo hayáis tenido cédula de identidad. Imagino que todo esto os habrá traído importantes consecuencias personales a ti y a tu familia…

Al quedar en la calle quedo como un simple “sin papeles”, el 22 de diciembre de 2013 solicito asilo político ante la Cancillería y hasta el dia de hoy no he recibido respuesta a este requerimiento. De igual modo procedo a solicitar el “estatus de refugio” ante la Comisión de Refugio de la República Bolivariana de Venezuela y hasta el dia de hoy vengo renovando dicha solicitud trimestralmente y no recibo respuesta concluyente alguna……

Siendo prácticamente un indocumentado he tenido diversos inconvenientes para hacer vida en una sociedad en la que la cédula o DNI es obligatorio para poder acceder a la compra de productos regulados en los supermercados o en el que por falta de dinero efectivo, se hacen las transacciones con tarjetas bancarias (al no tener ni cédula ni tarjeta bancaria, se te imposibilita el acceso a los bienes necesarios como alimentos y otros).

En las reiteradas alcabalas o controles policiales he sido bajado de unidades de Transporte junto a mi hijo y he tenido que convecer a los policías para que me dejaran continuar la marcha…. La falta de identidad ha sido una dificultad para poder representar a mi hijo en su escuela, en sus actividades deportivas… A dia de hoy sigo en estas condiciones!

¿Por qué el gobierno bolivariano te niega el estatus de refugiado político? ¿Cómo justifican que un gobierno que se denomina revolucionario niegue dicho estatus de refugiado a revolucionarios de otras partes del mundo?

Desde la salida de El Helicoide no ha mejorado en nada mis condiciones de vida, encontrándome en una situación de inestabilidad, carencia de derechos … El Gobierno Bolivariano de Venezuela no ha tenido la valentía de encarar esta situación y ha preferido no resolverla definitivamente, cuando simplemente por los antecedentes de torturas policiales en periodo de detención y las palizas en periodo de prisión, deberían ser suficiente motivo para otorgar protección a alguien que puede volver a ser objeto de esos malos tratos en caso de ser encarcelado en el Estado Español. También es de resaltar el tiempo de los hechos por los que soy requerido en el Estado Español, la prescripción por el tiempo transcurrido…

¿Crees que los refugiados políticos vascos son usados por el Estado español para presionar y chantajear al gobierno bolivariano?

Considero que realmente no hay voluntad de utilizar el asilo o el refugio, de la misma forma que el Estado Español sí los utiliza con personas que son requeridas por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela…

¿Actualmente el peligro de la extradición ha cobrado fuerza nuevamente, puedes explicarnos por qué?

Actualmente el peligro de la extradición ha recobrado fuerza porque el Estado Español ha vuelto a solicitar al Tribunal Supremo de Venezuela mi extradición, esta vez basándose en una patraña o un falso relato, involucrándome en hechos en los que jamás he participado…. Pero el Estado Español no perdona, si no puede encarcelarte por sabotajes ocurridos antes de 1992, pues se inventa otros cargos más recientes con el objetivo de castigarte por tu militancia política…. Todo ello por no estar dispuesto a pedir clemencia, perdón o trato de favor a un Estado que continúa sometiendo a Euskal Herria, todo ello por no admitir ni legitimar el “estatus quo” que nos impone el Estado ocupante.

¿De que acciones o delitos te acusa el Estado español? ¿En que se basan para dicha acusación?

Realmente nadie me ha dicho de manera formal de qué me acusa el Estado Español, pero según parece, estoy acusado de pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y acciones con explosivos… Según parece son hechos ocurridos en Madrid en 2004 y yo vuelvo a decir que desde 1997 nunca había vuelto a pisar suelo de la Capital del Reino de España. Es triste que el Estado Español me tuviera esa patraña desde hace tantos años y que “nadie” se dignara en informarme que me quieren encarcelar por esos hechos que pueden conllevar tantos años de prisión… No sé realmente en qué se basan para solicitar ese requerimiento por esos hechos en los que no he participado para nada, ni en su preparación previa ni en su ejecución!. …

Lo que sí puedo decir que el Estado Español sabe que no puede volverme a condenar por pertenencia a banda armada, ya que fui condenado por ese mismo motivo en Francia en juicio “en mi ausencia” en 2007, y no se puede juzgar por un mismo hecho dos veces en distintos países. Es realmente duro comprobar que pretenden acusarte de cosas graves y no saber en qué se basan para ello, grave que sin tener nada que ver te pretendan encarcelar para muchísimos años!!!

¿Has recibido el apoyo de organizaciones o colectivos venezolanos ante tu situación?

Desde que a finales de septiembre de 2018 se hizo público en la República Bolivariana de Venezuela la noticia de que había una solicitud de extradición del Reino de España he recibido muchas muestras de solidaridad y apoyo. Exministros de Chávez, personalidades de la política y diversas personalidades públicas como periodistas de Telesur, VTV….

En cuanto al tema de los refugiados políticos vascos, ¿en qué situación crees que están a día de hoy?

Los Refugiados Políticos Vascos hoy en dia estamos en una situación en que debemos seguir fuera de nuestra tierra hasta la prescripción de las causas por las que somos requeridos. Nosotros estamos en estas condiciones porque hemos luchado contra el Estado Español que ocupa Euskal Herria y eso no ha cambiado….

No le veo lógica ninguna a ir pidiendo clemencia, perdón y ningún tipo de favor a un Estado que sigue sometiendo a nuestra Euskal Herria…. La situación de los Refugiados es algo que nadie quiere tratar, o de hablar se habla de aquellos que viven en situación estable pudiendo hacer una vida medianamente normal e incluso con una calidad de vida buena, pero hay gran número de refugiados viviendo en situación de exclusión, sin derechos ni papeles, sin poder acceder a una vida normal y viviendo escondidos en modo muy precario, de estos se sabe poco y no se habla nunca!!! Los que peor viven son además los que más dificultad tienen para acceder a las ayudas y a la solidaridad que pudiera haber para con ellos…

.Legalmente, en que momento está la petición de extradición y cuáles pueden ser los siguientes pasos que de la justicia venezolana en torno a este tema?

Según la información que tengo el TSJ de Venezuela ha procedido a solicitar a la Fiscalía que ordene a las policías mi búsqueda y localización para proceder a abrir el procedimiento de extradición en el TSJ de Venezuela…. Estamos en ese punto por los momentos.

¿De qué manera se puede denunciar tu situación y apoyarte ante este peligro de extradición, tanto desde Euskal Herria, el Estado español o Venezuela?

Lo importante es no dejar en el olvido y no pensar que es mejor dejar pasar… Recordemos que anteriormente ya algunos refugiados políticos vascos fueron enviados desde Venezuela al Estado Español y que actualmente el preso político vasco Sebas Etxaniz prosigue en prisiones españolas a pesar de tener más de 75 años. Ya pasó y no debe volver a pasar! Por ello es importante socializar y hacer ver a los Gobernantes de la República Bolivariana de Venezuela que no se debe otorgar la extradición de los militantes políticos vascos y que es hora de que se facilite la estabilidad de estos en tierras bolivarianas.

Desde el exilio, ¿en que situación ves actualmente la lucha por la liberación nacional y social de Euskal Herria?

Para mi lo mas importante es que las la superación de las causas que llevaron a que hubiera tantos presos y exiliados políticos vascos, esto es, la consecución de la independencia y el socialismo para Euskal Herria. Creo que en ausencia de lucha armada no es momento de hacer política normalizada en la red institucional del Estado ocupante, no desde luego para legitimar y dar mayor estabilidad a esas instituciones que son parte del pilar institucional que somete a Euskal Herria. Es tiempo de seguir debilitando al Estado, de desobedecer y de plantear un desgaste de las instituciones del Estado ocupante, pues lo contrario nos lleva a asimilarnos en ese sistema institucional que el Estado Español nos impone.

Y a nivel de presos políticos, para mi no es tiempo de pedir clemencia, perdón y trato de favor… Es tiempo de activar al pueblo para sacar a nuestros presos políticos vascos con la cabeza alta y con su estatus político por delante, con sus respectivos ongi etorris públicos y merecidos…

Lo único que puedo decir es que para mi la lucha continua y continuará hasta que Euskal Herria no sea parte del Estado Español y del Estado Francés, la lucha continúa para que no nos impongan macroproyectos como incineradoras innecesarias, proyectos de Tren de Alta Velocidad que no tienen nada que ver con las necesidades de la población vasca…. Borrokak darrai eta borrokatzen duen herria ez da inoiz hilko.!!!

Muchas gracias Asier y mucho ánimo, esperamos que el gobierno bolivariano recapacite sobre esta cuestión y no se ponga del lado del imperialismo español.

@Boro_LH