Autor: Borroka garaia da!

En eso que acababa de abrir un local por la tarde de una organización extinta y estaba solo, fregando los vasos. De repente aparece por la puerta un tío uniformado y con casco que a bote pronto y con las prisas me había parecido un antidisturbios. Empezamos pronto pensé. El caso es que en una segunda observación resultó ser un municipal motorizado. En cualquier caso la cara de poker no se me fue. Atento a lo que tenía que decir, se quitó el casco, los guantes… y dijo con voz socarrona; tranquilo chavalote, saca un zurito que voy a comprar unas chapas y una camiseta.

Y así fue. Se compró todo el merchadising pro-presos habido y por haber y se despidió. Pocos después me lo volví a cruzar porque habíamos ido a donde la policía municipal a poner una denuncia contra unos guardaespaldas de cuya espalda no quiero acordarme que nos habían denunciado. Estaban varios munipas, y uno dijo que podríamos denunciarlos en el cuartel de la ertzaintza mejor. Entonces saltó el que me había cruzado anteriormente; No, estos chavalotes no van a ir a donde los zipaios, ya se lo hacemos nosotros. Entonces nos quedamos con cara de poker todos, nosotros, los otros munipas y un señor que pasaba por ahí. La denuncia como siempre no sirvió para nada pero lo cierto es que fue bastante gracioso oír la palabra zipaio en ese contexto y lugar, mas teniendo en cuenta que todos teníamos algún marroncillo judicial por precisamente haber supuestamente dicho tal palabra alguna vez. Cosa que los abogados nos dijeron que estaban hasta arriba de causas similares. Por cientos y cientos de en palabras del abogado llamar zipaio a un zipaio.

Vaya por delante que lo que viene a continuación no está dirigido a esos municipales rara avis que son excepciones y en la mayoría de los casos estando bajo presión, ojo vigilante y persecución dentro de su propio cuerpo. Ni tampoco a una parte de municipales de pueblos muy pequeños.

En estos tiempos de crisis, es difícil para amplias franjas de la sociedad tirar para adelante. Hay mucha gente mayor en paro crónico y la juventud está empezando a emigrar, o ser pasto del paro o contratos cada vez más basura de la precariedad. Es en estas situaciones de ansiedad ante un futuro incierto cuando la burguesía echa mano de la juventud y la clase trabajadora no solo para trabajos de mierda sino de necesitarlo para llenar las filas de sus ejércitos y policías que defiendan luego sus leyes y salvaguarden su interés de clase. No verás a los hijos de altos empresarios, profesionales liberales y de la intelectualidad meterse ahí. Son los hijos e hijas de la clase obrera los llamados a filas.

La derecha lo tiene claro. Saben muy bien que las policías son en primera y última instancia sus grupos de choque. Sin embargo, según el contexto, es con la socialdemocracia como se puede mejor engañar para esas cuestiones. Sobre todo cuando aparecen los discursos huecos, además de falsos, de que para cambiar el sistema “hay que luchar por cuotas de poder”. Aunque éste sea del poder español o burgués. Aún así esta falacia se les cae por su propio peso cuando en realidad esas cuotas de poder burgués solo se intentan disputar en la policía (local o autonómica), en la EITB, la UE, instituciones o en entramados sociales y empresariales concretos y determinados. No se dice que hay que entrar en la guardia civil para cambiarla, no se dice que hay que entrar al FMI para cambiarlo. Lo cual indica claramente que esas “cuotas de poder” en realidad son en interés de facciones de clase media alta vasca acomodada que aspiran a la gestión progresista del sistema y no a una alternativa ni mucho menos a un proceso revolucionario. Tampoco a velar por los intereses de la clase trabajadora y mucho menos por sus sectores más castigados.

El fondo ideológico de estos paradigmas está encuadrado en una división que se produjo en la izquierda hace ya más de un siglo. Por lo que no es nuevo. Es la falsa creencia de que los estados (y por lo tanto sus estructuras base incluidas las policiales) son neutras, y por lo tanto olvidando el sistema capitalista y las relaciones de poder dominante afincadas, estos estados y estas estructuras son moldeables sin una ruptura con el capitalismo y su institucionalidad burguesa.

Así nos encontramos con que la sección sindical de LAB del ayuntamiento de Bilbo está haciendo un llamamiento a jóvenes euskaldunes a partir de 18 años para llenar las filas de la policía municipal. Llamando a apuntarse a una policía “del pueblo y democrática” para poco más o menos volverla “roja”. La misma policía que ha actuado en todos los desalojos de gaztetxes de Bilbo, la que solo se dedica a vigilar al pobre mientras la burguesía bilbaina sigue haciendo negocio, la que actúa policial-políticamente contra la disidencia al sistema y la que está bien organizada y gestionada por el PNV. Claro que algún incauto podrá pensar que en gestión de otras manos las cosas cambiarían (que se lo cuenten a los y las que sufren a la policía municipal de Iruñea) u olvidando más de 100 años de experiencia del movimiento revolucionario intentar teorizar un cambio de modelo policial sin cambiar el sistema y las leyes puede ser un truco de magia.

Lo cierto es que sin impulso revolucionario y rupturista, sin enfrentamiento y lucha de clases, las “cuotas de poder burgués” no significan más que asimilación y apoyo al estatus quo y a la ley. Siendo esto en el caso de Euskal Herria nada bueno para la superación de la opresión nacional y social. Y lo que es peor, siendo un aviso del posible desarrollo futuro. Hoy puede ser la municipal, mañana la ertzaintza. Entonces la brecha llegaría a un punto de no retorno y de consecuencias imprevisibles.

Ninguna policía que opera en Euskal Herria es democrática ni popular. Justificar que los hijos e hijas de la clase obrera se hagan uniformados no lo va a cambiar, al contrario lo va a normalizar cada vez más. Siendo políticamente un peligro de alto grado, pero también a nivel humano y de seguridad personal siendo un peligro para todos y todas las que queremos cambiar el sistema el normalizar a la policía, no queda otra que llamar una vez más a la insumisión a todos los cuerpos policiales. Que no te compre la burguesía. No te metas en la policía sea cual sea su color.