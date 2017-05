Artículo de colaboración para Borroka garaia da! Autor: Kolitza

Son tiempos difíciles para la izquierda abertzale. La inexistencia de programa ha llevado, más que la represión o el reformismo, a una derrota política en toda regla. La comunidad de lucha va disgregándose y deshaciéndose pueblo a pueblo, barrio a barrio, la falta de aquiescencia y entusiasmo por un programa de ruptura hace mella desde hace décadas, la desmovilización paulatina de la militancia es un hecho, y el enfrentamiento entre dos facciones añade si cabe aún más peligro a la situación. Son los estertores finales de un paradigma político-ideológico en nuestro país. Debemos asumir la derrota y hacer autocrítica. Pues no es una estrategia determinada la que debe ser salvaguardada, sino unos objetivos estratégicos los que debemos alcanzar y quienes deben marcar las características del camino por recorrer.

Ante esta situación, hay quienes han planteado un programa reformista, o dicho de otro modo, la asimilación total y la subordinación al orden establecido, llegando a hablar incluso en términos de ‘’nuestra democracia’’, en referencia a la dictadura de clase que la burguesía ejerce a través de los estados imperialistas español y francés. Sortu y sus satélites representan esta tendencia, en especial sus agentes más conscientes. La gravedad de esta actitud es exacerbada por el contexto: una ofensiva de clase de la burguesía sin parangón, en medio de una crisis económica probablemente causada por la activación de los límites históricos inmanentes a la formación social capitalista.

Por otro lado, la disidencia se encuentra en dificultades evidentes para superar la fórmula político-ideológica que ha llevado precisamente a esta situación de disgregación y asimilación. Quienes han apostado por la no claudicación se encuentran confusos pues deben legislar a priori en medio de un caos organizativo y una debilidad nunca antes conocidas en la historia de la izquierda abertzale. En términos generales, se percibe una incapacidad para salir del atolladero. En medio de este debate, gran parte de la masa crítica de la izquierda abertzale, de los militantes, y de los presos políticos, no hace sino caer en la desesperación, en la indefinición, cuando no en la desafección.

En términos ideológicos, la cosa se resume fácilmente: el oficialismo plantea un claro paso atrás, una clara derrota ideológica y una asimilación al programa de la burguesía y de sus facciones dominantes. La disidencia por su parte, plantea la necesidad de volver a dar el paso adelante, para mantener el programa hoy proscrito por el sector oficialista. Pero siendo sinceros, debemos analizar profundamente las causas que han llegado a convertir un supuesto programa de ruptura en un movimiento ostensiblemente asimilado, o de lo contrario nos vemos abocados a reproducir el bloqueo político, pero ahora carentes de fuerzas como para siquiera resistir o sobrevivir al curso de los acontecimientos. La gravedad de la situación exige una ruptura estratégica, o una ruptura con la estrategia que ha llevado a la asimilación, y no meramente una ruptura con la ‘actual’ estrategia de asimilación. La situación exige no dar un paso adelante, contra viento y marea, para quedarnos como estábamos, sino dar dos pasos adelante, para conseguir definitivamente romper la configuración de fuerzas que hacían inviables los objetivos estratégicos de la independencia, el socialismo, etc. Recientemente el preso político Patxi Ruiz Romero defendía en una carta pública la existencia de dos estrategias, y por lo tanto, de dos disciplinas respectivas bien diferenciadas. A pesar del acierto de Patxi Ruiz en lo que respecta a la no subordinación al programa reformista, el asunto debe llevarse aún más lejos; existe una estrategia, la clásica, a la que llamaremos en adelante ‘estrategia interclasista,’ una estrategia que la mayor parte de la disidencia no se plantea por el momento abandonar, y por otro lado, una estrategia partidista, que ya no estrategia, fruto de la anterior, y que es defendida por el oficialismo. Evidentemente así, en la coyuntura política abierta con la restauración borbónica de los 70 y que llega hasta nuestro días, sólo podemos hablar de una estrategia, la estrategia interclasista, que como engendro suyo produce una y otra vez escisiones oportunistas de mayor o menor peso (una de las cuales, la más fuerte en términos históricos ha sido la de Sortu), escisiones que transforman la estrategia interclasista en estrategia partidista y oportunismo, arrastrando tras de sí a una parte de la masa crítica, que poco a poco va resituándose después en la estrategia interclasista cuando es destapado el oportunismo y se salvan los muebles mediante el mecanismo de la disidencia (Patxi Ruiz explica muy bien este mecanismo histórico repetitivo en la historia de la izquierda abertzale). Evidentemente la disciplina estratégica, ante la malformación oportunista, ante la asimilación personal e ideológica de cuadros enteros de militantes, sólo puede consistir en confluir con la disidencia, que es el elemento que reactiva y mantiene viva la estrategia de lucha, y en eso tiene razón Patxi Ruiz, y actúa consecuentemente.

Ahora bien, no es la disciplina estratégica la que va a salvarnos del fracaso esta vez. Estamos ante una situación muy diferente a las anteriores derivas oportunistas. La dinámica cíclica de oportunismo y reforma disidente de la estrategia ha llegado a su fin, las fuerzas políticas que era capaz de movilizar la estrategia del MLNV están agotadas y no hay masa política suficiente para reactivar el proceso de lucha esta vez. La derrota es total y en todos los frentes, y es con esto que la estrategia interclasista en su conjunto ha sido derrotada. En la tesitura actual, y para no caer en la pura asimilación a la política de partidos burguesa y a la total erradicación de nuestro movimiento, debemos actuar con valentía y dar el paso definitivo de una ruptura estratégica, una síntesis avanzada del concepto ‘’independencia y socialismo’’ bajo un nuevo principio estratégico que permita definitivamente formular el programa independentista en términos de clase y bajo un concepto claro de revolución socialista vasca sin etapas externas al mismo. Sólo partiendo de la crisis social capitalista como contexto objetivo, como campo de contradicciones, y a través de los principios de clase, sólo desde la perspectiva de clase seremos capaces de formar una masa crítica suficiente para nutrir un proceso revolucionario y llevar a cabo la revolución socialista, única garantía para superar todas las formas de opresión que sufre la clase obrera vasca (opresión cultural, opresión política, opresión de género). La situación exige disciplina hacia el objetivo de clase, y para ello es necesario romper con la disciplina hacia la estrategia interclasista, que ha supuesto no sólo un bloqueo para la revolución, sino un cementerio para la misma independencia de Euskal Herria.

I- LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LA INDEPENDENCIA VASCA

En este país ha existido un vicio a clausurar el debate sobre el contenido de la independencia. Ese vicio es uno de los elementos fundamentales de la derrota política que ha sufrido el ciclo de lucha abierto en los años sesenta. Miedo a discutir los fundamentos del programa independentista, que ha sido aprovechado, dicho sea de paso, por la burguesía vasca, enemigo de clase del sujeto de esas luchas, que no era otro que la clase obrera vasca, aunque fuera esta eufemísticamente enunciada como ‘’pueblo trabajador vasco’’ dando así a entender que habría algo más en sus filas que meros sectores de la clase obrera, cuando de hecho ha sido ésta el motor de la lucha, bajo banderas equivocadas. La burguesía ha aprovechado la falta de definición del concepto de independencia para, por un lado, encerrar a esta en un recorrido bloqueado de antemano, y por otro, para mantener la lucha de clases en términos estrictamente sindicales y fuera de cauce político, en un país donde nada parece moverse, pero existe mucho ruido. Porque la lucha de clases sólo adopta su verdadero carácter allí donde ésta adquiere forma política, donde la clase obrera se constituye en el agente político histórico, en agente por lo tanto contra el orden social burgués y por la revolución socialista, por la construcción del comunismo, y no en mero pastiche susceptible de ser aglomerado para cualquier estrategia partidista. En suma, la independencia de Euskal Herria ha sido utilizada como concepto vacío y así como muro de contención para la lucha de clases y para el proyecto revolucionario. Todo lo contrario de lo que debería de ser: es decir, la independencia política de la clase obrera vasca con respecto a la burguesía vasca y sus proyectos de estado (España y Francia).

Hasta la fecha la necesidad de defender que Euskal Herria tiene ‘’derecho’’ a un estado vasco, o dicho de otra manera; la necesidad burguesa de legitimar un proyecto de estado, ha lastrado la posibilidad de un debate sobre la independencia. En vez de discutir sobre el carácter de ésta, se ha discutido en exceso sobre los fundamentos de legitimación; a saber, idioma, cultura o historia de ‘’opresión’’, dando lugar con esto a una historiografía burguesa de tipo alemán, que identifica un espíritu del pueblo en todas las épocas pasadas, en formaciones económico sociales distintas, que descansa sobre un territorio más o menos definido, y mantiene su unidad e identidad a lo largo de los siglos, etc… Todo ello ha llevado a la confusión más profunda entre lo cultural, lo étnico y lo político, siendo identificadas la opresión nacional con la opresión cultural, y ésta con la opresión política, todas ellas sin ningún orden conceptual. En ese pack, fruto de las categorías de la historiografía burguesa, la burguesía, cuando era expulsada por la puerta, se volvía a colar en el concepto una y otra vez por la ventana.

La indefinición del programa independentista tenía, no obstante, unos presupuestos de partida, un contenido indiscutido, que puede resumirse de la siguiente forma:

1-Euskal Herria (pueblo) tiene ‘’derecho nacional’’ a conformar un Estado. La independencia es así una cuestión de derecho, por un lado (cuestión de legitimidad, antes que de potencia), y de constitución política burguesa, bajo la forma-estado, por otro. El pueblo es el portador de este derecho abstracto nacional a desarrollar sus propiedades políticas burguesas, es decir, que este derecho es el fundamento para un poder político formal al que opta la totalidad social bajo el concepto de pueblo, pero que en realidad ya de entrada se plantea formalmente como estado, es decir, para responder políticamente a las necesidades de una parte de él. Pues una totalidad social políticamente determinada (por ejemplo, bajo la forma de estado) está por definición formalmente determinada para los intereses de clase, y no responde bajo ningún concepto a los intereses políticos ‘conjuntos’ de una ficción de superación del antagonismo de clase, como lo es el concepto de ‘’pueblo’’. En definitiva, la independencia de Euskal Herria se entiende bajo el paradigma burgués del derecho, y se entiende como conformación de un estado burgués, en una nebulosa de un estado ‘’para todos los vascos’’ tras la cual se esconde el multifacético rostro de la hipocresía de clase de los explotadores. Muy al contrario, una independencia política de la clase obrera no puede surgir del paradigma del derecho, ni mucho menos consistir en la formación de un estado burgués, con sus cuerpos de policía y ejército separado, con su cuerpo de magistrados y esfera del derecho, con su fiscalidad, con su aparato de ‘’representantes’’ políticos, etc…

2-El proceso de conformación de este estado debía ser un trasvase de la forma política (estatal) de los estados ‘’opresores’’ hacia el nuevo estado, fuera este proceso mediante ruptura (democrática, etc) o mediante negociación pactada y reconocimiento. Son así por lo tanto totalmente incompatibles, en el marco de la geopolítica internacional de la burguesía, la soberanía nacional vasca y la española y francesa, porque se componen de la misma substancia: el poder político de la burguesía, y esta no necesita duplicidades sobre un mismo territorio. Dicho de otra manera, independencia de Euskal Herria como emanación de dos estados ya constituidos, como un mero convencer a la burguesía de que dibuje sus mapas de otra manera, como fruto o criatura de dos formaciones políticas burguesas, como mero cambio de nombres y disfraces, como transición más o menos pactada y no como ruptura formal (donde formal quiere decir real), como ruptura con la forma política misma de estos estados, mediante la constitución del poder político nacional de la clase obrera vasca, para enfrentar a los estados español y francés, que son los instrumentos políticos de clase de la burguesía vasca en su totalidad (incluidas sus facciones estilísticamente independentistas). En definitiva, la posibilidad de un concepto de independencia política nacional como ruptura con el orden político burgués y constitución política gradual y progresiva de la clase obrera vasca en forma política propia, que fuese combatiendo y deshaciendo el poder de los estados burgueses (español y francés) operantes en nuestro territorio quedaba así descartada por principio.

En suma, la concepción interclasista de la independencia no es capaz de concebir a la independencia misma como un acto de institución política de la clase obrera vasca, y de este modo, deriva lógicamente la expulsión escatológica del asunto de clase (como mero asunto parcial, y no como fundamento de la totalidad estratégica) al momento siempre posterior. De ahí el etapismo como consecuencia intrínseca a esta concepción nacionalista, que no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo o el comunismo, y el tratamiento de la cuestión nacional en el marco de éste. Dicho sea de paso, no debe confundirse al etapismo (que consiste en la contradicción flagrante entre táctica y estrategia) con la estrategia de fases, estrategia que guarda en todo momento lealtad a los principios de clase y a los objetivos estratégicos revolucionarios. La crítica del etapismo no es por lo tanto la crítica de toda política de fases, sino la crítica de una deformación de ésta, que allí donde ha sido aplicada ha eliminado en mayor o menor tiempo toda posibilidad de ruptura revolucionaria real y ha consistido de este modo en un principio de política contrarrevolucionaria al menos desde 1848 en el viejo continente. Dicho principio del etapismo, de la política burguesa del poli bueno y el poli malo, adquiere distinto carácter en función de cuál sea el núcleo de contradicciones inmediatas que mueven la voluntad de la clase obrera en cada marco autónomo de lucha de clases, lo cual provoca que por ejemplo, en Euskal Herria, haya sido la cuestión nacional, o mejor dicho el teatro de representaciones que se ha montado sobre ella, el continente semántico que funcione como elemento de bloqueo político y síntesis de clases.

Estos fundamentos han sido protegidos de la crítica, gracias al giro habitual, que forma parte de la cultura política nacionalista burguesa, tendente a eliminar el debate sobre la independencia, a utilizar este concepto como técnica de aglutinación y como paraguas para esconder la inexistencia de programa (comunismo) cuando no el combate directo contra el mismo.

En los albores de la restauración borbónica (años setenta), la protección de la cuestión nacional era efectivamente un motivo fundamental para la clase obrera vasca en Hegoalde. Hoy, por el contrario, nos encontramos en condiciones muy distintas. La cuestión nacional es ya un factor fundamental para todo un sector social de la clase obrera vasca, el ansia de independencia tiene consistencia propia, aunque no mayoritaria entre la clase obrera, existe realmente un sector independentista, y de lo que se trata ahora es, precisamente, de abrir entre los distintos sectores de la clase obrera vasca el debate sobre la independencia, sobre el contenido de esta, que no sólo la haga posible, sino que sea capaz de lograr la adhesión, por defender los intereses de clase, de masas cada vez mayores de nuestra clase. Independencia que pueda ser claramente contrapuesta a los proyectos políticos y sobre todo al orden social de la burguesía vasca, es decir, a los estados Español y Francés y a la sociedad capitalista sobre la que asientan su poder. Debemos pasar del debate clásico de ‘’la nación cuestionada’’, al debate sobre el contenido, o ‘’a la cuestión nacional’’ misma.

II-LA DETERMINACIÓN NACIONAL DE LA BURGUESÍA VASCA EN SU CONJUNTO

La característica fundamental de la política interclasista es el presupuesto de que las clases antagónicas tienen intereses comunes que defender. A la base de este rocambolesco argumento siempre está la sociología burguesa, utilizada de forma consciente o inconsciente, que confiere la misma importancia a los estratos de clase y a las clases mismas, desdibujando el antagonismo de clase y ocultando la naturaleza y la sustancia del poder burgués. De este modo, la sociología burguesa, en su aspecto sociográfico, genera la ilusión de que pueda existir un bloque político táctico de intereses inmediatos comunes entre la clase obrera entera y las capas inferiores de la burguesía. A la base de esta ilusión, por supuesto, no hay otra cosa que el movimiento real de las cosas, es decir, las condiciones de centro capitalista, exacerbadas en la fase imperialista. Estas condiciones de centro imperialista generan un ecosistema tendente a formar un bloque de apoyo civil de la oligarquía, que se opone sólo aparentemente a esta sin discutir en absoluto el orden social y la naturaleza del poder de dicha oligarquía, ya que es dirigido por la pequeña burguesía, que en los hechos se diferencia más bien poco de su amo.

Pero todo esto no forma parte sino de la falsa conciencia, de la falta de autocomprensión de las condiciones objetivas en las que la clase obrera se mueve en el ecosistema imperialista. A pesar de la ficción por la cual la pequeña burguesía aparece junto a la aristocracia obrera formando bloques políticos y partidos que arrastran tras de sí a la clase obrera entera, el factum es que la pequeña burguesía no hace sino administrar las decisiones de la oligarquía, una de las cuales, de carácter político, es mantener atado en corto el horizonte de autocomprensión político de la clase obrera en su conjunto. Como decíamos anteriormente, en Euskal Herria este problema adquiere forma nacional, es decir, que la cuestión nacional se convierte en el continente semántico de la estrategia de bloqueo político de la lucha de clases que la oligarquía define y la pequeña burguesía ejecuta. Este asunto es doblemente peligroso: bloquea políticamente a la clase obrera, impidiendo que se den pasos en dirección revolucionaria, y a la vez impide el debate de la cuestión nacional desde el punto de vista de la clase obrera. Impide a la vez, por lo tanto, la independencia nacional y la revolución socialista. Prosigamos.

La oligarquía vasca es un sector decididamente españolista y pro-francés, no formando otra cosa que un sector de las oligarquías española y francesa. En el caso de EAE, su sucursal política es el PNV, pero eso no les impide ser españoles de tomo y lomo que fingen ser vascos, pero van a ver corridas de toros. La oligarquía vasca ha sido parte de la formación de los estados español y francés desde el inicio, y por ese motivo es lógico que estas familias sean españolas y francesas de corazón, hablen el idioma que hablen. La oligarquía vasca está nacionalmente determinada como española y francesa, de tal modo que ni siquiera existe como oligarquía en conjunto, sino separada en dos grandes familias oligárquicas, la española y la francesa. En navarra o iparralde la cosa es más clara ya que no existe ningún partido que pueda llevar a la confusión ‘nacional’ de la oligarquía con supuestas aspiraciones nacionales, ya que no les ha hecho falta para engañar a una base de votantes, pues entre los de abajo no existían dichas aspiraciones en número suficiente como para exigir de sus amos que finjan ser ‘vascos’. De todo esto es necesario deducir la inexistencia, probada por la historia, de una oligarquía ‘nacional’ vasca. De ahí el absoluto error de quienes pretenden pactar con la burguesía vasca para construir un estado propio, cuando la facción dirigente de esta ya tiene estados propios con los cuales se identifica incluso nacionalmente.

Pero el asunto fundamental no es ese, como no es el PNV o UPN el problema decisivo. En concreto: existe además la creencia de que contamos entre nosotros con un importante sector independentista dentro de la pequeña burguesía. Y es en parte cierto, existen pequeños ricos que ponen la ikurriña y la bandera de los presos en sus ventanas de chalet, que hablan en euskera y votan a EHBildu, mientras se pasean en sus porsche y miran por encima del hombro a todo el personal al que chupan la sangre. Este sector independentista de palabra, sin embargo, actúa deliberadamente en contra de la apariencia nacional que pretende promover. A pesar de los actos de cara a la galería, es evidente que los intereses inmediatos de este sector pasan no por romper con el poder político existente (estados español y francés), sino por administrarlo y tener el control sobre él, llevando a este sector a todo tipo de colaboracionismo hasta del más rancio estilo con dicho estados, y que su único acto pro-independentista consiste en el alboroto y la música en barrios y pueblos (que ni siquiera se encargan de desarrollar ellos mismos), mientras administran y refuerzan el orden social burgués y los estados vigentes. En ningún caso este sector está dispuesto al trauma que exige una ruptura real con los estados actuales (español y francés), con toda la inseguridad social que conlleva para sus intereses inmediatos y su posición en la escala social poner en duda la legalidad vigente, desarticular la forma política actual de la sociedad vasca, el orden de garantías de la propiedad privada y la posición económica que los estados vigentes garantizan a las distintas facciones de la burguesía vasca en el plano internacional. Algo similar le ocurre a la aristocracia obrera, y le ocurrirá mientras esté aletargada en el largo sueño político del bloqueo burgués y el paraíso económico vasco, ya que ésta debe comprender que la creación de una forma política propia de la clase obrera en nuestro territorio traería también para las capas superiores de la clase obrera una mejoría incalculable. En cualquier caso, a pesar de sus ‘aspiraciones nacionales’ la pequeña burguesía independentista está determinada estatalmente a defender al estado español y francés, a participar y promover sus instituciones políticas legales en nuestro territorio, y sus aparatos de clase en todos los ámbitos de la vida social de nuestro país. No va a ver los toros, pero pone la bandera española donde se lo manden. Plantea un ‘ruptura democrática’ mientras aplica la ley que refuerza constantemente el orden establecido y hace que ninguna ruptura sea posible. No gobierna, simplemente administra a regañadientes.

De modo que tenemos una oligarquía españolista y francesa de corazón. La pequeña-mediana burguesía dividida en una facción españolista-francesa de corazón, y otra facción independentista de palabra y españolista-francesa de hecho, o independentista nacionalmente pero española-francesa estatalmente. El conjunto de la burguesía vasca, incluido su sector independentista, es por lo tanto contrario a las exigencias que plantea una ruptura política con los estados español y francés, y en consecuencia, todo programa político que no rompa con la burguesía en su conjunto será incapaz por principio de conseguir la independencia nacional de Euskal Herria. Cuanto más tarde la clase obrera vasca en ser consciente de la corrección de este principio estratégico, más se demorará la posibilidad de avanzar en la consecución de los objetivos políticos para los que nació la izquierda abertzale.

III-EL CONFUSO CONCEPTO DE OPRESIÓN NACIONAL

Una pregunta debe ser planteada entonces: ¿Quién es el sujeto de opresión nacional? La concepción interclasista clásica respondería: el pueblo vasco en su totalidad. Esta respuesta debe ser discutida.

Tradicionalmente en Euskal Herria el concepto de opresión nacional está inextricablemente unido a la cuestión de estado, es decir, a la opresión político nacional. De modo que casi serían sinónimos, o dicho de otro modo, la opresión nacional consiste en la falta de derecho político nacional, de derecho a forma estatal propia causado por conquista, anexión, etc… es decir, por cuestiones de territorialidad histórica, y no por cuestiones de formación del poder social. Opresión política nacional entonces como falta de soberanía nacional, de forma política nacional, de la que se derivan, entre otras cosas, la opresión cultural y lingüística, y el etnocidio, consumado a medias, de la etnia vasca (hechos estos que son evidentes, pero no así la explicación que se da de su causa). Tenemos por lo tanto que el pueblo vasco en su conjunto sería así sujeto de opresión política nacional, en la medida en que está excluido de una forma política propia. Todo esto siempre desde el punto de vista de la concepción interclasista de la cuestión nacional.

Pero, llegados a este punto, debemos preguntarnos: ¿Está la totalidad del pueblo vasco en situación real de ausencia de forma política propia? Y por añadidura, ¿Qué significa tener forma política propia?

La forma política, por ejemplo, un estado burgués, es el conjunto de superestructura que permite el ejercicio de la dictadura de una clase social, en este caso de la clase burguesa. ¿Por qué? Porque la política es el enfrentamiento extremo entre los intereses antagónicos en una formación social determinada, y en nuestro caso, en la formación social capitalista, los intereses extremos vienen definidos por la modalidad del poder dominante, que es el capital, siendo así que este antagonismo básico está formado por las clases sociales, una de las cuales ostenta la propiedad privada del poder social, bajo la forma del Capital. Por lo tanto, la forma política en dicha formación social no puede sino responder al conflicto fundamental, que es la lucha de clases, y amoldarse para responder a las necesidades de una de las clases, y para hacer frente a la otra. De este modo, el estado burgués, cualquier estado burgués, se compone de aparatos como el derecho, los magistrados y el poder judicial, la política representativa, el ejército permanente, el cuerpo de policía, el fisco, etc… Por lo tanto, lo relevante no es sólo quién toma el control de este aparato estatal, sino la forma política estatal misma en cuanto responde y está determinada formalmente por los intereses de clase a los que sirve, en el caso del estado burgués, su forma está confeccionada para reproducir, sostener y colaborar con el poder del capital y de la clase que lo ostenta, la burguesía, sea esta grande o pequeña. Tras los sucesos de la comuna de parís, quedó en evidencia la imposibilidad de que la clase obrera se apodere sin más de esta forma política, y la necesidad de que la clase obrera no se dedicase como primer acto en el proceso revolucionario sino a destruir esta forma política y a generar la suya propia, es decir, la comuna socialista. Fueron los comuneros y comuneras de 1871 quienes descubrieron la forma política de la clase obrera para la lucha de clases, y lo pagaron caro, con decenas de miles de muertos. Pero de esto hablaremos en otra ocasión.

Que una forma política constituida responda a los intereses de clase es la causa directa de que sea esta clase la que más interés tenga en participar en las instituciones que componen dicha forma. Es por esto que la burguesía en su conjunto es quien más empeño pone en la contienda electoral, desde el municipio hasta el estado, pasando por la diputación provincial o las instituciones ‘autónomas’ o ‘departamentales’. Dicha contienda electoral es la forma mercantil en la que las distintas facciones de la burguesía miden su poder real, moviendo la opinión social en función del poder económico que respalde a cada candidatura. Esto sucede en la democracia burguesa, que es la forma más desarrollada del estado burgués, en la que la dictadura de clase es a la vez más brutal y más esotérica, y en el que la lucha de clases es formalmente suprimida del juego político, siendo este representado como la mera lucha entre distintas facciones de la burguesía por el reparto del pastel. En ese circo la clase obrera no tiene personalidad propia. Como es público y notorio, el grueso de la clase obrera queda excluido de la participación activa en este tipo de reparto del pastel, ya que dicho pastel no está confeccionado para responder a los intereses de ninguna clase que no sea la burguesía. Por lo tanto, todo miembro de la clase obrera que participa activamente en esas instituciones con fines que no tengan que ver exclusivamente con destapar el carácter de clase de éstas, no es sino un traidor de clase, un oportunista que participa en dichas instituciones sino por interés personal. Esto lo digo porque es la palpable demostración de que el estado burgués es la forma política de la burguesía en su conjunto, ya que sus aparatos, los aparatos que deben ser administrados, son aparatos confeccionados para la burguesía, y en contra de la clase obrera, y sólo la burguesía acude a ellos con voluntad de grupo, mientras que la clase obrera no lo hace, o si lo hace lo es embaucada o de la mano de alguna facción de la burguesía con promesas cortoplacistas que generalmente no llegan a cumplirse.

De este modo, el estado burgués, todo estado burgués, es la forma política que adquiere la burguesía en su conjunto en un territorio dado, sea cual sea la facción de esta que esté en el poder. En ese sentido, ni el estado español ni el francés se diferencian en lo más mínimo de ningún otro estado burgués, y es por esto que la burguesía vasca en su conjunto está totalmente incluida, como clase, en la forma política estatal real, que es la de España y Francia. Pero entonces, si la burguesía, sea esta independentista o no, ya tiene forma política en la cual defender sus intereses en todos los ámbitos, y si damos por hecho que la opresión nacional es la ausencia de forma política propia, ¿Cómo podría decirse que está la burguesía vasca oprimida nacionalmente? ¿De qué nos sirve entonces el concepto interclasista de ‘pueblo’, sino es para que la burguesía se nos cuele una y otra vez por la ventana en el concepto de opresión nacional?

La cosa es muy de otro modo: la burguesía vasca en su conjunto está metida hasta el tuétano en el ejercicio del poder, la facción dominante en las labores de decisión, y las capas inferiores en la administración del poder de clase, a través de las diputaciones, de los ayuntamientos, de los poderes extraestatales pero permitidos por el estado o complementarios de su forma política (universidad, poder mediático, industria de la fiesta y el juego, sistema sanitario tanto privado como público…) y el control de los partidos y los sindicatos legales ‘de izquierdas’, que son órganos del estado y son financiados por él para tener amarrada a la clase obrera y bajo control la posibilidad de una ruptura revolucionaria con el poder burgués.

De modo que a la pregunta: ¿Quién es el sujeto de opresión nacional? Se debe responder sin vacilaciones: la clase obrera vasca, la nación vasca entendida exclusivamente como nación obrera, o bien el pueblo vasco pero sólo si entendemos a este exclusivamente como sinónimo de la clase obrera vasca. Es la nación obrera vasca la que sufre opresión nacional, no por la mera forma en que se dibuja el mapa, sino por la forma política que está obligada a padecer, porque está excluida por completo como clase no sólo del poder, sino de la forma misma del poder político.

La pequeña burguesía independentista está a años luz de esta situación. Ella no padece en sus carnes la ausencia extrema de participación en la síntesis social del poder a través del estado, sino que toca a parte proporcional en lo que respecta al volumen de su capital, pudiendo condicionar decisiones, pudiendo administrar elementos de interés político, cumpliendo la función de muro de contención para la lucha de clases, y negociando políticamente paquetes de proteccionismo que le permiten morder más o menos tajada del tráfico de capitales que la oligarquía imperialista genera en el país, etc… pero además, pudiendo aprovecharse de las reformas de clase que en todos los ámbitos aplica la oligarquía con sus partidos de gobierno para aplastar a la clase obrera, y pudiendo a la vez dar muestra de indignación moral ante esas reformas de las cuales luego hábilmente se aprovecha en el día a día, y a las cuales refuerza allí donde puede. ¿En qué consiste entonces su independentismo? En la mezquina y necia pretensión de erigirse de forma gratuita y pacífica en gran burguesía nacional, en la absurda voluntad y eterno sueño de que la facción dominante actual de la burguesía ceda de forma espontánea su trono a estos intrépidos y poco afortunados pretendientes. Pero los conflictos de interés entre las facciones de la burguesía no deben ser confundidos con las opresiones que se derivan de la subordinación de clase, de las cuales cabe citar no sólo la opresión nacional, sino también la opresión de género: formas de opresión que padecen distintos sectores de la clase obrera, pero que a estas alturas de la película no afectan en absoluto a la clase dominante, sino que, al contrario es ella misma quien las promueve.

En definitiva, el análisis exhaustivo de las cosas nos lleva a la convicción contraria de lo que tradicionalmente planteaba el paradigma interclasista; es decir, que no existe posibilidad de conciliación entre los intereses de clase ni siquiera para dar un primer paso independentista, que el motor de la dinámica política debe de ser la lucha de clases, y que en todo caso no es ir con la pequeña burguesía, sino combatir incluso a las facciones superiores de la clase obrera que apoyan a esta, el cometido de la mayor parte de la clase obrera para una primera fase. En el caso de aquellas naciones que no tienen forma política propia, entendido con ello por ejemplo a la nación obrera vasca, el primer paso debe ser dotarse de forma política nacional propia para ejercer la dictadura de clase frente a los opresores, o dicho de otro modo, debemos definir el contenido de la independencia desde los principios de clase, como comuna socialista vasca, y no como estado burgués vasco. La independencia debe de ser ya un primer paso en el proceso revolucionario, un primer paso de la revolución socialista vasca, y no un paso previo a la puesta en marcha de dicho proceso. De lo contrario, no sólo estaría la clase obrera vasca traicionándose a sí misma, no sólo estaría operando en el terreno de la falsa conciencia, sino que estaría condenando toda posibilidad de avanzar en los objetivos estratégicos que esta se había marcado, y por los que viene luchando largo tiempo atrás.

Construir la comuna socialista vasca, construir el poder político de la clase obrera, significa construir los mecanismos de clase que permitan ejercer la dictadura del proletariado, y que permitan promover la socialización de la producción, la colectivización de los medios de producción y de los recursos; significa substituir ‘el gobierno de los hombres por la administración de la cosas’, eliminar la política representativa, formar instituciones de clase en los que la administración sea ejercida mediante una delegación permanentemente revocable; significa formar espacios políticos para subordinar al opresor, y no espacios políticos para subordinar al oprimido; significa substituir la hipocresía del juez por la justicia revolucionaria, la justicia del pobre contra el rico, que no necesita fingir imparcialidad, porque está hecha desde el que ha sido pisoteado, pero a la vez por quien porta las semillas del futuro, porque no es una justicia equitativa, sino una justicia histórica la que debe ser implantada; construir la comuna socialista vasca significa dar realmente pasos unilaterales para forjar mediante la lucha el poder político de la clase obrera, de forma gradual pero decidida, barrio a barrio, pueblo a pueblo, en coordinación a escala nacional, con solidaridad de clase, sin esperar a que el derecho abstracto de la burguesía sancione nuestra potencia con el nombre de ‘estado’; significa no separar el poder ejecutivo del legislativo, ni el manual del intelectual, no crear una casta de discutidores puros, sino ejercer continuamente la legislación desde quienes hacen las cosas, y no sobre quienes las hacen, significa eliminar el parlamentarismo; significa la institución del pueblo armado, y no de una parte separada de él que porta las armas para subordinarlo; significa la posibilidad de gestionar nuestros recursos, nuestra lengua y nuestra cultura para hacerlos reales eliminando su forma mercantilizada, para garantizar su supervivencia o nuestra vida en ellos; significa eliminar la forma misma de la sociedad que genera la opresión de género, y no tratar meramente de extirpar la opresión de género sin desarticular la forma social en la que continuamente brota; significa planificar una geometría de los recursos que responda a los intereses de toda la nación, y no a una élite de la misma; significa abrir las puertas del horizonte histórico del comunismo, y dotarnos de la herramienta política necesaria para promover la riqueza universal en una sociedad basada en solidaridad organizada; significa luchar y arriesgar por lo que de verdad importa, una forma superior de felicidad y libertad para la nación obrera vasca que haga estallar con su potencia los goznes de este infierno del puesto de trabajo al que ha sido condenada.