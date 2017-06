(Debajo en castellano)

Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimendua

Azken 60 urteetan zehar kartzela izan da, eta oraindik ere bada, Euskal Herriaren askatasunaren alde borroka egin nahi dutenak baldintzatzeko Estatuek erabilitako tresna nagusia, bere ondorio diren erbestea eta deportazioarekin batera, gerra zikina eta tortura ahaztu gabe.

Kartzela disidentzia politikoaren aurkako errepresioaren azkenaurreko eskailera-maila da, Euskal Herriaren alde gehien eman dutenen erailketa selektiboaren aurretik datorren maila, hain zuzen ere. Batzuetan, kartzelak eskailera-maila bat gehiago igotzen du eta heriotza bera bilakatzen da.

Kartzela presoei tortura kronikoa aplikatzen zaien sarraski esparru hori da, urteetan zehar pairatzen duenaren barrenak pitzatzen dituen tortura, militante konprometituenen erresistentzia gaitasuna apurtzen saiatzen dena eta, Euskal Herriaren kasuan, euskal preso politikoen borondatea deuseztatzen saiatzen dena.

Labur esanda, preso politikoak bahitu gisa erabiliz herria ikaratzen saiatzeko erabiltzen duten instrumentu hori da kartzela. Gorputz eta arimaz aritutako pertsonarik ausartenek men egin baldin badute, men egin barik ezer ez dela existitzen azaltzeko Estatuek erabiltzen duten lengoaia bortitza da kartzela.

Bortizkeri honen guztiaren aurrean, hamarkada luzetan zehar euskal preso politikoek mantendutako jarrera eredugarria herri oso baten indarraren erakusle bihurtu da. Preso politikoek duintasun, ausardi eta elkartasun hitzen benetako zentzua agerian utzi dute etengabean.

Hein berean eta harresien beste aldetik, herriaren sektore konprometituenek errepresaliatu politikoek utzitako lorratzari jarraitu egin izan diote, askatasunaren helburura hurbilduko gaituzten independentzia eta sozialismoaren bidean aurrera egiten jarraitzeko.

Estatuek bahituta mantentzen dituzten militante politikoek beti ulertu dute kartzelan, deportazioan ala munduko azken txokoan egonda ere, Euskal Herriaren askapen borrokari egin ziezaioketen ekarpenik handiena errepresioa haien borondatea makurrarazteko ezta gure herriaren borroka baldintzatzeko ere nahikoa ez dela erakustea izango zela.

Erresistentzia jarrera hau izan da, hain zuzen ere, hamarkadetan zehar eta Estatuen etengabeko mehatxuen gainetik belaunaldi berriak borrokara batzen jarraitzeko bultzagarririk handiena. Errepresaliatuen jarrera izan da herriaren sua pizturik mantentzeko erregai nagusia eta herria izan da errepresaliatuen hauspoa.

Hori dela eta, Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimendua zapaltzen gaituztenen aurrean borroka eta duintasun jarreretan mantentzeagatik ezein preso babes politiko eta humanorik gabe ez uzteko bere konpromisoan berresten da eta, ekainaren 24an, Bilboko Jesusen Bihotza Plazatik abiatuta, “Inoiz ez makurturik! Denon artean lortuko dugu! Amnistia Osoa!” lemapean manifestatzeko deia egiten dio Euskal Herriari. Borroka egiten jarraitu nahi dugulako, errepresaliatuen duintasuna defendatuko dugu. Ez zaituztegu bakarrik utziko! Jo ta ke amnistia lortu arte!

Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión.

Durante los últimos 60 años la cárcel ha sido, y todavía es, una de las principales herramientas utilizadas por los Estados para condicionar a quienes quieren luchar por la libertad de Euskal Herria, junto a sus dos consecuencias que son el exilio y la deportación, sin olvidarnos de la guerra sucia y la tortura.

La cárcel es el penúltimo escalón de la represión contra la disidencia política, exactamente el escalón que precede al asesinato selectivo de quienes más han dado por la libertad de Euskal Herria. En ocasiones, la cárcel sube un peldaño y se convierte en la misma muerte.

La cárcel es ese campo de exterminio en el que a los presos y presas se les aplica una tortura crónica, una tortura que a lo largo de los años va resquebrajando por dentro a quien la padece, tratando de romper la capacidad de resistencia de la militancia más comprometida, tratando de anular la voluntad de los presos y presas políticas vascas.

La cárcel es, en definitiva, ese instrumento con el que tratar de amedrentar al pueblo utilizando como rehenes a los presos y presas políticas. Es el brutal lenguaje con el que los Estados pretenden explicarnos que si las personas más valientes y entregadas tuvieron que pasar por el aro, no existe nada fuera de lo marcado por ese mismo aro.

Ante toda esta violencia, la actitud modélica mantenida por los presos y presas políticas vascas durante largas décadas se ha convertido en reflejo de la fuerza de todo un pueblo. Los presos y presas políticas han dejado al descubierto de manera constante el verdadero significado de las palabras dignidad, valor y solidaridad.

En la misma medida y desde el otro lado de los muros, los sectores más comprometidos del pueblo han continuado tras la estela dejada por los presos y presas políticas, para seguir avanzando por ese camino de la independencia y el socialismo que nos acerque al objetivo de la libertad.

Los militantes políticos a los que los Estados mantienen como rehenes siempre han entendido que la mejor aportación que desde la cárcel, la deportación o desde el último rincón del mundo se puede hacer a la lucha de liberación de Euskal Herria, es la de demostrar que la represión no es suficiente para doblegar su voluntad ni para condicionar la lucha de nuestro pueblo.

Esta actitud de resistencia ha sido, precisamente, el mayor revulsivo para que nuevas generaciones se hayan seguido sumando a la lucha durante décadas, a pesar de las constantes amenazas por parte de los Estados. La actitud de los represaliados ha sido el principal combustible para mantener encendido el fuego del pueblo y el pueblo ha sido el fuelle de los represaliados y represaliadas.

Por ello, el Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión se reafirma en su compromiso de no dejar sin apoyo político ni humano a ningún represaliado político por el hecho de mantenerse en posturas de lucha y dignidad frente a quienes nos oprimen, y hace un llamamiento a Euskal Herria a manifestarse el 24 de junio, partiendo desde la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbo, bajo el lema “Inoiz ez makurturik! Denon artean lortuko dugu! Amnistia osoa!”. Porque queremos seguir luchando, defenderemos la dignidad de los represaliados. ¡No os abandonaremos! Jo ta ke amnistia lortu arte!

Atxikimenduak – adhesiones

PRESO / ERREPRESALIATU POLITIKOAK PRES@S / REPRESALIAD@S POLÍTIC@S PRISONNIER-E-S / RÉPRIMÉ-E-S

PRESO / ERREPRESALIATU POLITIKO OHIAK EX-PRES@S / EX-REPRESALIAD@S POLÍTIC@S EX PRISONNIER-E-S / EX RÉPRIMÉ-E-S POLITIQUES

NORBANAKOAK INDIVIDUALES

INTERNAZIONALAK INTERNACIONALES INTERNATIONAUX

ERAGILE SOZIALAK AGENTES SOCIALES ACTEURS SOCIAUX

MUSIKA TALDEAK GRUPOS DE MÚSICA GROUPES DE MUSIQUE

