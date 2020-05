Mientras en Euskal Herria y al interior de las cárceles españolas y francesas se multiplican las acciones de denuncia y movilización en solidaridad con el preso político vasco Patxi Ruiz, en huelga de hambre y sed desde hace 8 días, desde fuera de Euskal Herria y rompiendo el silenciamiento estatal español empiezan a llegar las primeras muestras solidarias de aliento y exigencia al gobierno español para que cese su brutalidad criminal con Patxi Ruiz.

S.O.S. INTERNACIONALISTA PARA EVITAR LA MUERTE DEL PRESO POLÍTICO VASCO PATXI RUIZ.

Organización argentina solidaria con el pueblo vasco realiza campaña por el preso político Patxi Ruiz

Desde hace varios días un preso político vasco está librando una batalla durísima por la vida, contra la represión carcelaria y por lograr mínimas reivindicaciones en el marco de una crisis sanitaria global que tanto afecta en las prisiones. Se trata de Patxi Ruiz, encarcelado en la cárcel-tumba de Murcia II, perseguido hasta la saciedad por el director de ese establecimiento penitenciario y el resto de los carceleros. Patxi Ruiz tuvo que autolesionarse para protestar por una cadena de agresiones sistemáticas, fue llevado de urgencia a la enfermería, allí sufrió insultos y desatención del médico y la enfermera del penal, y vuelto a su calabozo decidió iniciar una huelga de hambre y sed indefinida, la más extrema respuesta que puede hacer un preso político o social. En esa huelga el preso se juega la vida sin más vueltas.

¿Cuáles son sus demandas?: a) la libertad de lxs presxs enfermxs y de lxs que tienen la condena casi cumplida, b) que se puedan realizar las visitas, c) recibir material para no ser contagiados por el virus (mascarillas, guantes, etc), c) realización del test a presxs y carcelerxs, d) en caso de fallecimiento de un familiar, tener la posibilidad de acudir al entierro, algo que al propio Ruiz le fue negado en una anterior ocasión cuando muriera su padre. A consecuencia de su medida extrema, Ruiz hace seis días que ha dejado de orinar y sufre un fuerte dolor de riñones.

Cabe preguntarse entonces ¿hasta qué punto debe ser el sufrimiento carcelario para que un hombre joven decida semejante acción? Las cárceles españolas son, como tantas otras, establecimientos destructivos, aniquiladores y desestructuradores de la persona, de allí que la única y dramática protesta tenga que ser rebelarse y seguir luchando como sea.

En solidaridad con Patxi Ruiz y sus demandas, otro preso político vasco, Mikel San Sebastián, acaba de iniciar una huelga similar, y otros más se han encerrado indefinidamente en sus calabozos y rechazan la bandeja de comida. En las calles, militantes solidarios han iniciado ayunos en varios pueblos y hay movilizaciones de protesta.

Los abajo firmantes, exigimos al gobierno español que cumpla con las demandas de sentido común que formulan lxs presos vascxs y cesen las violaciones de sus derechos. Ya es hora de que más de dos centenares de presos y presas vascas vuelvan a casa.

Amigos y Amigas del Pueblo Vasco en Argentina

Primeras firmas:

Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina

…

LLamamos a la solidaridad activa de todo verdadero antifascista y de todo auténtico demócrata. Organizaciones anti-represivas de Països Catalans, Galiza y estado español-

Saoradh have sent solidarity to Basque political prisoner #PatxiRuiz , he is now on the seventh day of a hunger and thirst strike. https://t.co/QS6pbEsvJa – Kevin Barry House, Tyrone https://t.co/Lq8DIkX8ua – International Department

Kevin Barry House – Saoradh & IRPWA

Basque political prisoner, Patxi Ruiz is currently on hunger and thirst strike in Murcia ll gaol in Campos del Rio. He is protesting against intense harassment and threats by the imperialist gaol authorities. Several other political prisoners have also gone on hunger strike in solidarity with Patxi.

Saoradh send respect and solidarity to Patxi and his comrades. We pay tribute to all political Prisoners throughout the world who fight for genuine liberation. It is a hard reality, that reformists choose to ignore, that in this capitalist world, where imperialism, colonialism and the oppression of people is common that political prisoners exist who are imprisoned for resisting the imperialist oppression.

Patxi, your struggle is our struggle.