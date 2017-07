Autor: Borroka garaia da!

Casi todos los días voy a comprar tabaco y de paso leo las portadas de todos los periódicos que nunca compraré de todas las facciones burguesas, grandes o pequeñas, que en lo fundamental están de acuerdo. De un tiempo a esta parte llama la atención dos cosas. En los periódicos con sede en Euskal Herria la insistencia en intentar hacer ver que las cosas van fenomenal y en los de tirada estatal que Catalunya está a las puertas del abismo o de un cataclismo de consecuencias apocalípticas. No pasa un día sin que ninguna de estas dos referencias no se expresen de alguna forma. Supongo que en las televisiones que no veo ocurrirá parecido, pues son los mismos banqueros, grupos de poder, mafias y burocracias los que los controlan.

Lo de Catalunya es bastante sencillo. Ya cuando Gutenberg inventó la imprenta, dejó un mensaje críptico tallado en ella para los futuros periodistas del mundo que marcaría el código deontológico para siempre: “Como el matrimonio, la unidad de españa es sagrada por la gracia de dios”.

En cuanto a Euskal Herria, donde también opera el anterior paradigma, la cosa tiene su miga. El bombardeo es constante sobre las bondades de la situación económica y el bienestar creciente, lo cual puede llevar a pensar que la crisis es una leyenda mitológica, que la clase trabajadora vasca se queja de vicio y que debería sentirse avergonzada dada su buena situación de siquiera levantar la mirada un poco.

El Correo español se está destacando mucho en esta vulgar campaña. Cerraba esta semana con letras bien grandes en portada con un truco estadístico barato para justificar que en Bizkaia, precisamente donde está el mayor grueso del proletariado vasco y las peores condiciones, se está de maravilla. Y lo hace basándose en el supuesto PIB, y algo más viejo que mear contra la pared, que no es mas que una auténtica falsedad.

La renta per cápita o ingreso per cápita es el concepto burgués de la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un territorio concreto. El PIB per capita es lo que producimos como sociedad dividido entre la población. Y aquí es donde entra la evidente falsedad. No se puede hacer tal división cuando no se está en la realidad dividiendo tal capital. La renta per capita es lo que nos tocaría si los pollos del burgués y el hambre de sus nueve trabajadores se repartiera por igual. Mero truco estadístico. Lo que nos están diciendo es que si una persona tiene 21 pollos y 4 personas tienen uno cada una, en total hay 25 pollos que divididos entre cinco da que cada uno de ellos tiene 5. Es decir, hay que ser un miserable para decir tal cosa. Esta gente que parece seria y va con corbata es la que nos está diciendo lo de los pollos y no les cambia la cara mientras lo dicen. Lo que en realidad indican hasta sus propios datos falseados es que la acumulación de capital está basada en la sobre-explotación de la clase trabajadora.

El caso es que hay un interés cada vez más creciente tanto por parte de los del “oasis vasco” como sus camaradas de clase de “El Correo” por mostrar una realidad que no es tal. Evidentemente el interés de clase cumple una función importante aquí, pero no menor es que lo que verdaderamente está en juego y la verdadera razón por la que se ven abocados a realizar esta manipulación permanente está dirigida a la propia clase trabajadora. No existen cambios políticos y sociales sin malestar. El control del malestar se hace a través del miedo o la complacencia. Una clase trabajadora con miedo o complaciente con su situación se auto-declara inútil. Y de esta manera queda inutilizado el terreno propicio hacia la independencia y el socialismo que necesita de verdad, transformar el malestar en rabia, y vehiculizarla contra la conciliación de clases y la aceptación del sistema.